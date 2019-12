Attacco, difesa, energia, star e supporting-cast: cosa non funziona più in questa Milano?

Premessa. Chi ha già visto giocare l'Asvel Villeurbanne quest'anno sa che, nonostante lo status di matricola, è squadra tutt'altro che abbordabile in casa, come testimoniano anche le quattro vittorie consecutive in apetura di stagione contro Olympiacos, Panathinaikos, Baskonia e CSKA Mosca, un trend interrottosi soltanto per mano dell'Anadolu Efes capolista e del rigenerato Fenerbahçe di Zeljko Obradovic. Nonostante un roster costruito senza superstar ma con giovani promesse e qualche vecchio mestierante ben noto anche alle nostre latitudini (Taylor, Lighty, Diot, Jean-Charles), l'Asvel è squadra che qualsiasi allenatore vorrebbe gestire: tosta, quadrata, aggressiva, fisica, atletica, coesa, mentalmente sul pezzo. Un mix di intangibles da cinque stelle. Ma nonostante questo preambolo, la sconfitta dell'Olimpia Milano, la quarta consecutiva dopo la partenza lanciata da prima della classe con un record di 7-2, mantiene aperta la serie di quesiti già introdotta dopo i ko contro Olympiacos e, soprattutto, Stella Rossa. Perché questa Milano, a livello fisico, mentale e di gioco, è tremendamente lontana da quella versione che aveva fatto sognare un ritorno ad alto livello in Europa dopo tanti anni sofferenti.

Attacco

Partiamo dall'aspetto più semplice ma anche più emozionante per i tifosi: fare canestro. In questo momento, Milano fatica terribilmente nella metacampo offensiva. Nonostante i rientri di Arturas Gudaitis, ancora spaesato dopo il buon impatto in quintetto, e Vlado Micov, visibilmente appannato, Milano fatica a costruire vantaggi dal palleggio o in altre situazioni, come se non avesse la qualità sufficiente per farlo o una chimica generale non funzionale. Salvo qualche lampo estemporaneo, la panchina produce poco, e le difficoltà tendono a voler essere risolte in maniera individuale dai singoli, Sergio Rodriguez in primis, di cui parlerermo meglio più avanti. Ma un buon attacco, si sa, trae energia e fiducia da una difesa solida, e qui si apre probabilmente la questione principale.

Difesa, energia, mente e fisico

I quattro concetti elencati nel titoletto camminano a braccetto. Una buona difesa non può esistere senza una squadra che abbia energie da spendere, che sia fisicamente pronta e preparata e psicologicamente solida, con un mindset costantemente aggressivo. E in questa descrizione è piuttosto facile rivedere i punti di forza della partenza 7-2 dell'Olimpia. Ma, in questo momento, Milano sembra aver già acceso la spia rossa della riserva del carburante, una situazione che ricorda molto quanto già successo nella scorsa stagione. E, senza benzina da bruciare, l'equazione del nostro titoletto si sfalda. La difesa non regge, gli avversari arrivano facilmente al ferro e costruiscono situazioni di forte vantaggio anche a rimbalzo offensivo per conquistare extra-possessi decisivi: di contro, Milano si scoraggia, perde forza e coesione mentale, si innervosisce e si sfalda in attacco (vedi sopra). Il processo è perfettamente logico e concatenato, non si può bypassare un anello e pensare che la catena possa reggere comunque.

Ismael Bako realizza un canestro facile contro l'Olimpia Milano nella partita vinta dall'Asvel Villeurbanne per 89-82.Getty Images

Star in calo... e il supporting cast?

Nedovic out non aiuta. Gudaitis e Micov in queste condizioni fisiche nemmeno, ma la speranza è che possano tornare presto sui livelli di eccellenza (soprattutto il primo) che avevano permesso quel filotto di vittorie. Nelle ultime giornate, Milano si è spesso ridotta e aggrappata alla coppia Sergio Rodriguez-Luis Scola, con risultati però distanti da quanto sperato. Scola è invischiato in un momento di grossa sofferenza fisica. Olympiacos, Stella Rossa e Asvel, tutte squadre con una front-line pesante, atletica e potente, hanno sfiancato l'argentino, che ha sempre mostrato un'enorme differenza di rendimento tra primo e secondo tempo. Rodriguez sembra essere impantanato, invece, in un momento di sofferenza mentale. Quando la squadra gira, è una delizia per gli occhi. Ma quando Milano fatica, la lancetta del nervosismo si sposta rapidamente verso il rosso. Rodriguez sembra perdere lucidità e controllo, precipitando in situazioni di isolamenti e hero-ball deleteri per la squadra. Certo, non deve essere semplice per un giocatore abituato a una carriera di contesti ben differenti, e apriamo qui l'ultimo punto dell'analisi, il supporting-cast.

Detto della scarsa produttività della panchina, i "buchi" di Aaron White e Shelvin Mack sono ormai lapalissiani. A questa Milano servirebbe come il pane un 4-stretch e un secondo playmaker di qualità, com'era poi il ruolo di Sergio Rodriguez tra Real Madrid e CSKA Mosca. White ha chiuso anche la trasferta francese con un sostanziale "non pervenuto", come tante delle sue partite in questa stagione: poco presente, ma anche poco utilizzato, rinchiuso in un circolo vizioso di mancanza di fiducia reciproca. Ma Mack, che nel progetto di costruzione della squadra era leader difensivo e mentale del secondo quintetto, si è invece trasformato in bersaglio, attaccato a ripetizione dagli avversari come anello debole della catena. E questo è un enorme problema.