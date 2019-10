Barcellona unica imbattuta, crollano Fenerbahce e Real Madrid! CSKA ko in casa con l'Olympiacos

CSKA Mosca - Olympiacos 79-84

Colpo esterno dell'Olympiacos che centra la seconda vittoria stagionale, la prima in trasferta, a Mosca contro il CSKA reduce da 4 successi in fila. Per i biancorossi del Pireo è il secondo successo in assoluto sul campo del CSKA, il primo dai playoff nell'aprile 2008. Per i russi pesa tantissimo l'assenza di Will Clyburn, fuori a lungo per un grave infortunio al ginocchio patito a Berlino con l'Alba, mentre durante il match va ko anche Daniel Hackett per un problema alla schiena.

La partita vede un grande avvio del CSKA spinto da Mike James e arrivano fino al +9 (29-20), poi però l'Olympiacos rimonta con Printezis, mette la testa avanti e all'intervallo conduce 43-39 grazie ad un gioco da tre punti dell'ex milanese Kuzminskas. Nella ripresa i greci tengono sempre la testa avanti, anche a +7 con le bombe dell'ex Virtus Bologna Punter, ma il CSKA resta in corsa grazie al veterano Hines e a James. Il finale però è tutto dei greci che strappano grazie a Paul e a Printezis, poi è Spanoulis con la tripla del 79-72 a mandare i titoli di coda. I greci hanno 17 punti da un decisivo Brandon Paul e 16 da Punter mentre al CSKA non bastano i 22 punti di Mike James e i 19 di Hines.

CSKA Mosca: James 22, Hilliard 17, Kurbanov 7, Voigtmann 2, Hines 19, Hackett 2, Baker 3, Vorontsevich 5, Strelnieks, Ukhov, Bolomboy 2, Antonov. All. Itoudis.

Olympiacos: Cherry 9, Punter 16, Kuzminskas 8, Papanikolau, Milutinov 2, Spanoulis 8, Printezis 11, Paul 17, Rubit 8, Koniaris, Vezenkov 2, Baldwin ne. All. Kemzura.

Zalgiris Kaunas - Zenit San Pietroburgo 70-82 d1ts

Seconda vittoria stagionale dello Zenit San Pietroburgo che passa in overtime sul campo dello Zalgiris Kaunas! Per i russi, matricola assoluta in Eurolega, un altro successo in trasferto e ancora al supplementare. Per la squadra di Jasikevicius è invece il secondo stop alla Zalgirio Arena dopo quello all'esordio col Baskonia.

Partita a punteggio basso (28-28 all'intervallo), nel quarto periodo lo Zenit scappa a +8 (46-54) ma lo Zalgiris torna sotto con le triple di Grigonis e Milaknis. Il finale è concitato e, sul 59-62, Renfroe commette fallo su Lekavicius e gli regala tre tiri liberi: il playmaker di casa li segna tutti, fa 62-62 e manda la gara all'overtime. Nel prolungamento parte fortissimo lo Zenit con Ponitka che segna 9 punti consecutivi e taglia le gambe ai lituani, poi sono Hollins e Adomaitis a fissare il punteggio finale. Lo Zalgiris paga le 18 palle perse e non sono sufficienti i 12 punti con 10 rimbalzi di LeDay, per lo Zenit spicca Ponitka, 19 punti.

Zalgiris Kaunas: Walkup 6, Perez, Lekavicius 6, Hayes 10, Jankunas, Milaknis 5, Leday 12, Landale 9, Grigonis 10, Ulanovas 12, Lukosiunas ne, Geben ne. All. Jasikievicius.

Zenit San Pietroburgo: Iverson 10, Albicy 1, Ponkrashov 7, Hollins 10, Thomas 8, Renfroe 5, Khvostov 2, Pushkov, Trushkin 3, Abromaitis 6, Ponitka 19, Ayon 11. All. Plaza.

Maccabi FOX Tel Aviv - Fenerbahce Beko 67-55

Prosegue la stagione nera del Fenerbahce di Obradovic che perde anche a Tel Aviv col Maccabi e incappa nel quarto ko in cinque gare, la terza sconfitta di fila dopo quella del Forum contro Milano e quella in campionato nel derby col Galatasaray. Per gli israeliani è invece il terzo successo di fila, tutti fra le mura amiche dopo i due scivoloni iniziali in trasferta con Khimki e Real Madrid.

Il primo quarto è abbastanza deludente, col Maccabi avanti 12-6 (!), poi nel secondo periodo la squadra di Sfairopoulos dilaga fino a +22 e all'intervallo è 41-21 per i padroni di casa. Dopo l'intervallo il Fenerbahce sprofonda a -23 e poi ha una reazione: con le triple di Williams e Datome, e i canestri di Vesely la squadra di Obradovic risale fino a -8 sul 49-41. Nel quarto periodo Dixon e De Colo firmano le bombe addirittura del -5 (59-54) ma la rimonta viene fermata da Black, poi sono Zoosman e Wolters a mettere i canestri del definitivo 67-55. Nel Maccabi il migliore è Casspi, 13 punti, gli stessi, 13, anche per il top scorer del "Fener", De Colo.

Maccabi FOX Tel Aviv: Bryant 2, Wilbekin 9, Acy, Hunter 11, Casspi 13, Avdija, Dorsey 3, Dibartolomeo 3, Wolters 11, Cohen NE, Black 10, Zoosman 5. All. Sfairopoulos.

Fenerbahce Beko: Westermann 1, Mahmutoglu, Kalinic, Biberovic NE, Sloukas, De Colo 13, Williams 11, Vesely 8, Muhammed 11, Duverioglu, Datome 9, Lauvergne 2. All. Obradovic.

Bayern Monaco - Real Madrid 95-86

Momento complicato per il Real Madrid che è imbattuto in Liga ma incappa nel terzo stop consecutivo alla Audi Dome, casa del Bayern Monaco, al terzo successo in Eurolega. I padroni di casa tengono la testa avanti fin dalla palla a due, dominano dentro l'area (32 su 51 da due) e hanno 18 punti da Greg Monroe e 17 da Barthel. Viceversa il Real ha 17 punti e 10 rimbalzi da Randolph, 16 da Campazzo e 12 con 4 rimbalzi del 17enne Usman Garuba, al debutto assoluto nella competizione.

Il match inizia sui binari dell'equilibrio e il primo quarto si chiude sul 22-20 per il Bayern grazie ad una tripla dell'ex Virtus Bologna Koponen. Nel secondo periodo le triple di Zipser, maodo Lo e ancora Koponen valgono il +10, ma il Real impatta due volte grazie al baby Garuba e all'intervallo è ancora tutto aperto sul 41-40. Dopo la pausa negli spogliatoi è ancora il bayern a provare l'allungo, Lucic firma due volte il +9, poi Radosevic realizza il canestro del 67-57 con cui si va all'ultimo riposo. Nel quarto periodo è Barthel a spedire il Real a -12, il Madrid però non ci sta e rimonta fino a -3 con Campazzo (81-78) ma lì sono Koponen e Lo a mandare definitivamente al tappeto i blancos di Pablo Laso. Nel finale Barthel e Nelson fissano il punteggio coi tiri liberi.

Bayern Monaco: King, Koponen 15, Monroe18, Lucic 8 , Mado Lo 10, Dedovic, Zipser 9, Nelson 8, Flaccadori ne, Barthel 17, Radosevic 10, Grant ne. All. Radonjic.

Real Madrid: Causeur 9, Randolph 17, Fernandez 6, Campazzo 16, Lapravittola, Deck 3, Garuba 12, Carroll 3, Tavares 2, Llull 8, Mickey 10, Taylor. All. Laso.

FC Barcellona - Valencia Basket 83-77

Il Barcellona di Pesic è un carro armanto, supera in volata una tenacissima Valencia e resta imbattuto, unica squadra a punteggio pieno dopo 5 gare e venerdì di scena al Forum contro l'Olimpia Milano. Viceversa la formazione di Ponsarnau è l'unica ancora al palo con zero punti. Blaugrana ancora guidati da Cory Higgins, 20 punti compresa la tripla che chiude il discorso, e da Nikola Mirotic, 17 con 7 rimbalzi. Per Valencia 17 punti di Loyd e 12 con 10 rimbalzi del montenegrino Dubljevic.

Al PalauBlaugrana la partita è vibrante e Valencia risponde colpo su colpo alla corazzata di Pesic. Loyd e Colom fanno addirittura +4 nel secondo periodo, poi all'intervallo è 44-41 Barcellona con Higgins e due liberi di Hanga. Stessa musica nel terzo periodo, chiuso con Valencia avanti 65-62 per una tripla allo scadere di Quino Colom. La gara arriva dunque in volata, il Barça prova a spaccare l'equilibrio con le triple di Hanga e Kuric per il +6 (74-68) ma Valencia torna a -1 con una bomba di Loyd. Lo stesso ex giocatore dei Raptors perde però palla sul -3 commettendo fallo in attacco e nell'azione successiva Higgins mette la bomba del +6 a 18" dal termine che fa calare il sipario sul match.

FC Barcellona: Davies 8, Hanga 13, Smits ne, Pustovyi ne, Oriola, Albrines 8, Higgins 20, Kuric 9, Claver 3, Bolmaro 2, Mirotic 17, Tomic 3. All. Pesic.

Valencia Basket: Colom 9, Marinkovic 5, Loyd 17, Ndour 11, Abalde ne, Labeyrie 2, Motum 8, Dubljevic 12, Vives, San Emeterio 11, Sastre ne, Doornekamp 2. All. Ponsarnau.