Baskonia ferma il Barcellona, il Fener vince al Pireo, Maccabi ko a Kaunas, la Stella Rossa dilaga

Zalgiris Kaunas-Maccabi FOX Tel Aviv 73-68

A cura di Daniele Fantini. Dopo il successo della scorsa settimana a Monaco, lo Zalgiris Kaunas infila una mini-striscia positiva festeggiando una grande vittoria di carattere in rimonta sul Maccabi Tel Aviv (a sua volta al secondo ko consecutivo dopo il pesante -20 rimediato a Istanbul contro l'Anadolu Efes), e lascia l'ultima piazza in classifica allo Zenit San Pietroburgo, prossimo avversario dell'Olimpia Milano (partita in LIVE-Streaming su Eurosport Player venerdì 3 gennaio dalle ore 20.45).

Video - La prima del 2020 a Kaunas è uno spettacolo: 15.500 tifosi cantano e saltano assieme! 00:37

Dopo un primo tempo lento, molto spezzettato, e di basso livello tecnico generale, chiuso sul +5 in favore degli ospiti (29-34), lo Zalgiris sprofonda fino al -15 soffrendo un pesantissimo break di 0-10 in apertura di terzo periodo (29-44): con le spalle al muro e coach Jasikevicius furente, la squadra di Kaunas si gioca l'arma della disperazione con una difesa press a tutto campo con qualche spruzzo di zona match-up che manda in totale stallo l'attacco avversario. Ne risulta un contro-break devastante di 19-0 a cavallo dei due periodi conclusivi (61-53): con l'inerzia emotiva in mano e una fluidità/consapevolezza offensiva finalmente migliorata dopo 25 minuti stentati, lo Zalgiris tiene il controllo del ritmo e dei nervi e chiude respingendo gli ultimi timidi assalti di un Maccabi finito fisicamente sulle ginocchia per le rotazioni molto corte e gelato a livello mentale.

Lukas Lekavicius si merita a mani basse il premio di MVP della partita con 23 punti (season-high) e 4/6 dall'arco: sono proprio le sue accelerazioni a ispirare la rimonta nelle fasi finali del terzo periodo e un suo spumeggiante avvio di ultimo quarto a lanciare lo Zalgiris sul +8. Doppia cifra (10) anche per Arturas Milaknis, partito bene ma finito con la mano fredda, Zach LeDay, determinante in difesa nel quarto periodo, e Edgaras Ulanovas, mago del lavoro oscuro. Nota di merito anche per KC Rivers, che scuote la squadra dal torpore del -15 con due recuperi difensivi consecutivi e infila poi una tripla da campione nel quarto periodo per ricacciare indietro il Maccabi, tornato a -2.

Video - Zach LeDay si scatena in contropiede: schiacciatona a rimorchio su assist di Walkup 00:47

Il Maccabi, atteso alla terza trasferta consecutiva giovedì prossimo a Berlino, paga alla lunga le numerose assenze (Wilbekin, Hunter, Black, Casspi, Wolters) e lo scarso impatto dei nuovi innesti, Aaron Jackson (2 punti in 15', apparso molto arrugginito dopo l'esperienza in Cina) e Jalen Reynolds (4 punti, 1/5 al tiro, 4 palle perse). Non basta la serata magica di Jake Cohen (20 punti, career-high) e un Tyler Dorsey da 18 punti con 4 triple: il suo quinto fallo speso a meno di due minuti dalla sirena toglie a coach Sfairopoulos la prima (e spesso unica) vera opzione offensiva cui affidarsi per chiudere la partita.

Walkup 5, Rivers 7, Jankunas, Geben 6, Ulanovas 10; Lekavicius 23, Hayes 2, Milaknis 10, LeDay 19, Landale. N.e.: Venskus, Lukosiunas. All.: Jasikevicius. Maccabi FOX Tel Aviv: Acy 5, Caloiaro 3, Dorsey 18, J. Cohen 20, Zoosman 5; Bryant 9, Reynolds 4, Avdija 2, Jackson 2. N.e.: S. Cohen. All.: Sfairopoulos.

Video - Highlights: Zalgiris Kaunas-Maccabi FOX Tel Aviv 73-68 03:43

* * *

Stella Rossa MTS Belgrado-FC Bayern Monaco 93-63

A cura di Davide Fumagalli. E' da incubo il ritorno di Dejan Radonjic a Belgrado da coach del Bayern Monaco: alla Stark Arena è infatti un dominio della Stella Rossa che travolge i bavaresi e centra la terza vittoria di fila, la quinta in sette gare con Dragan Sakota al timone. Per il Bayern si tratta invece del terzo ko consecutivo, il settimo in otto gare lontano dall'Audi Dome: non basta la prova da 20 punti di Greg Monroe, mentre Vladimir Lucic chiude con 11. E' invece notevole la prestazione della Stella Rossa, a partire dal 63% al tiro da due: brillano Lorenzo Brown, 15 punti, e Davidovac, 13, come benissimo fanno i nuovi, Punter, 15, e Stimac, 13. I serbi sono lanciati e possono essere una mina vagante nella corsa ai playoff.

Video - Jagodic-Kuridza si presenta ai tifosi delle Stella Rossa: che schiacciata! 00:34

Il match della Stark Arena vede un buon avvio del Bayern Monaco che si porta sul 9-4 con 8 punti di un pimpante Monroe. E' però un fuoco di paglia perchè la Stella Rossa ribalta subito con un break di 12-0, poi l'indiavolato Stimac e Brown firmano il 25-13 della prima pausa. Da lì i serbi non si voltano più indietro, Davidovac segna 5 punti in fila per il +17 (32-15), poi Jenkins ruba e manda a schiacciare Punter il 40-22 e infine sono Lazic e ancora Davidovac a griffare il 53-31 con cui si torna negli spogliatoi. Nella ripresa non c'è più partita, il terzo periodo si chiude sul +25 (71-46) e poi negli ultimi 10' la Stella Rossa dilaga arrivando al +36 (89-53), prima di fissare il punteggio sul 93-63 conclusivo.

: Brown 15, Lazic 6, Kuzmic 9, Baron 10, Simanic 2, Punter 15, Davidovac 13, Stimac 13, Jagodic Kuridza 7, Jenkins 3, Jovanovic, Dobric. All. Sakota. FC Bayern Monaco: Dedovic, Lo 6, Lucic 11, Huestis, Monroe 20, Zipser 6, Nelson, Koponen 6, Lessort 2, King, Radosevic 5, Flaccadori 5. All. Radonjic.

Video - Highlights: Stella Rossa Belgrado-Bayern Monaco 93-63 03:09

* * *

Olympiacos Pireo-Fenerbahçe Beko Istanbul 87-96

A cura di Davide Fumagalli. E' la serata di Vassilis Spanoulis al Pireo ma Nando De Colo e il Fenerbahce gli rovinano la festa visto che i turchi vincono con merito contro l'Olympiacos e chiudono una serie di quattro sconfitte. Sono tre in fila quelle dei Reds di coach Kemzura che devono inseguire praticamente per tutto il match e alla fine si devono "accontentare" del traguardo del loro capitano Vassilis Spanoulis, nuovo primo marcatore di tutti i tempi dell'Eurolega con 4157 punti, 4 in in più del precedente primatista Juan Carlos Navarro. Sono 14 i punti della serata di Spanoulis (con 8 assist), gli stessi di Printezis, 11 a testa per Milutinov, Papanikolaou e Paul, 10 per Reed e Cherry. Nel Fenerbahce è grandiosa la prova di Nando De Colo, 32 punti, molto bene anche Datome, 15, Sloukas, 14, e Derrick Williams, 13. Per i turchi di Obradovic si chiude il girone d'andata con un bilancio comunque negativo con appena 6 successi a fronte di 11 sconfitte.

Video - Tripla a bersaglio e Navarro superato: Spanoulis è il miglior marcatore di sempre in Eurolega 00:57

La sfida del Pireo tra due corazzate che stanno vivendo una stagione complicata vede un buon avvio dell'Olympiacos (8-2) anche se poi il Fenerbahce torna sotto e col grande ex Sloukas sorpassa per il 22-20 del primo primo quarto proprio grazie ad una prodezza del playmaker mancino da metà campo sulla sirena. Nel secondo periodo le bombe di Datome e Mahmutoglou danno il +9 ai turchi (26-35), poi Williams e De Colo salgono in cattedra e firmano il 52-40 dell'intervallo lungo. A nulla valgono le giocate sull'asse Spanoulis-Willie Reed per tenere l'Oly a contatto dopo essere tornato a -4 (34-38).

Video - Kostas Sloukas la mette da casa sua! Pazzesco canestro allo scadere del primo quarto 00:49

Nella ripresa il bollente De Colo e Datome lanciano il Fenerbahce al massimo vantaggio, +19 sul 61-42, e lì la gara sembra in ghiaccio. Sembra, perchè invece i turchi spengono la luce, l'Olympiacos ne approfitta e con un terrificante parziale di 19-4 risalgono fino a -4: sono Printezis, Milutinov e soprattutto Cherry e Paul a firmare il parziale positivo che ridà vita al Pireo. L'aggancio però non si concretizza, De Colo mette la bomba del +7 e poi Datome si inventa un clamoroso canestro per il 74-61 del 30' (controbreak di 10-0). Nell'ultimo quarto il copione si ripete, il Fenerbahce vola a +18 (66-84) ma i greci non ci stanno e, presi per mano da Spanoulis, tornano vicini: il campionissimo segna il -12 per eguagliare Navarro e poi mette la tripla del -10 (80-90) che vale il record! La gara si ferma per un attimo, poi Spanoulis torna al ferro per il canestro del -8 e Papanikolaou insacca la bomba del -7 (87-94) ma ormai p tardi, il Fenerbahce controlla ed è Sloukas a sigillare il risultato coi liberi del definitivo 87-96.

: Rochestie 2, Baldwin, Paul 11, Koniaris ne, Spanoulis 14, Cherry 10, Milutinov 11, Vezenkov, Printezis 14, Papanikolaou 11, Rubit 4, Reed 10. All. Kemzura. Fenerbahçe Beko Istanbul: Westermann 6, Mahmutoglu 8, Kalinic 6, Biberovic ne, Sloukas 14, Arna ne, De Colo 32, Williams 13, Thomas 2, Candan ne, Muhammed ne, Datome 15. All. Obradovic.

Video - Highlights: Olympiacos Pireo-Fenerbahce Beko Istanbul 87-96 03:39

* * *

KIROLBET Baskonia Vitoria-FC Barcellona 76-74

A cura di Daniele Fantini. Questa volta Toko Shengelia arriva al momento giusto. Il georgiano firma la giocata più bella della partita e forse dell'intera stagione del Baskonia inchiodando sulla testa di Nikola Mirotic il canestro della vittoria nel derby spagnolo a 40 secondi dalla sirena, un successo che spezza una serie negativa di tre sconfitte consecutive (cinque nelle ultime 6, e tutte molto pesanti) regalando la prima gioia a coach Dusko Ivanovic nella sua terza incarnazione sulla panchina della squadra basca.

Video - Che giocata di Toko Shengelia: schiaccia in testa a Mirotic il canestro della vittoria del Baskonia 00:35

Ora risalito a 7-10 in classifica, il Baskonia mette in carniere un successo comunque meritato al termine di una partita sempre condotta con autorità, con un acuto di 21 punti di margine (52-31) segnato a inizio ripresa grazie a uno show collettivo nel tiro dalla distanza (16/33) e alla magica serata di Pierria Henry, tornato in doppia cifra dopo nove partite e autore di 20 punti complessivi (season-high) con una padronanza della squadra raramente vista in questa prima metà di stagione. Molto positivi anche il già citato Shengelia, a referto con 13 punti, 5 rimbalzi, 3 assist e un'altra tripla importantissima per fermare un break negativo di 0-11 che aveva rilanciato il Barcellona fino al -3 alla metà del quarto periodo (68-65), e Shavon Shields, con 14 punti, 4 bombe e un canestrone da sangue gelido nelle vene per il +5 (74-69) a meno di 2" dalla sirena. Nota di merito anche per il nostro Achille Polonara, 3 punti e 2 rimbalzi in 10' dalla panchina, ma fondamentale nel lavoro oscuro difensivo per innervosire Nikola Mirotic.

Video - Michael Eric fa impazzire le ragazze di Vitoria: sbuca dal nulla e piazza una stoppata favolosa 00:41

Dopo un primo tempo difensivo motto inferiore alla media, con 47 punti subiti frutto di uno scintillante 8/11 da due e 9/18 dall'arco del Baskonia, il Barcellona si resetta nella propria metacampo nella ripresa fino ad avere addirittura anche il tiro per vincere con Pierre Oriola sulla sirena, potenzialmente in grado di coronare una rimonta quasi inverosimile (tripla dalla punta spentasi però sul ferro). I blaugrana hanno un Nikola Mirotic da 17 punti, 5 rimbalzi e 4 assist, ma efficace a sprazzi con un complessivo 6/15 al tiro (2/8 dall'arco) e un jumper forzato molto corto per rispondere alla schiacciata di Shengelia nell'azione successiva alla schiacciatona del georgiano. In una serata in cui la potenza di fuoco sul perimetro risente dell'assenza di Cory Higgins, spiccano le buone prove dalla panchina di Malcolm Delaney (13 punti e 6 assist), ma soprattutto di Kyle Kuric, a quota 13 con un perfetto 3/3 nelle triple. Out Alex Abrines alla metà del quarto periodo per un sospetto problema muscolare. Con questa sconfitta, il Barcellona vede interrompersi una striscia di 5 vittorie consecutive e perde momentaneamente contatto con la vetta della classifica, condivisa ora da Real Madrid e Anadolu Efes Istanbul in attesa delle partite di venerdì sera.

Henry 20, Janning 8, Shengelia 13, Shields 14, Eric 2; Diop 7, Garcia 3, Fall, Stauskas 6, Polonara 3. N.e.: Gonzalez, Lopez. All.: Ivanovic. FC Barcellona: Ribas, Hanga 4, Claver 2, Mirotic 15, Tomic 2; Davies 12, Oriola 7, Abrines 4, Delaney 13, Kuric 13. N.e.: Smits, Bolmaro. All.: Pesic.

* * *