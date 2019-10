Biligha e la passione per il basket nata in Camerun: "Le origini sono fondamentali nella mia vita"

Paul Biligha ha debuttato in EuroLega il 3 ottobre scorso, sul parquet dell’Audi Dome contro il Bayern Monaco. Il raggiungimento della possibilità di disputare la massima competizione europea per club è solo il culmine di una carriera caratterizzata da un duro lavoro iniziato in Camerun. Biligha è infatti nato a Perugia il 31 maggio 1990, ma entrambi i suoi genitori sono originari della Repubblica del Camerun e, seguendo il motto nazionale “Pace, Lavoro, Patria” si trasferirono proprio in Umbria per completare gli studi universitari. Nel 1998 la famiglia Biligha decise di far ritorno in Africa. Al sito dell’EuroLeague il giocatore ha rilasciato una lunga intervista, riguardante anche e soprattutto i suoi ricordi d’infanzia.

" Mi ricordo bene il mio arrivo in Camerun. Anzitutto per la scuola: in Italia frequentavo una scuola privata, gestita da suore, situata in uno stupendo edificio con mura in pietra, mentre in Camerun mi sono ritrovato a frequentare la scuola pubblica, dove tutto era fatto di legno e dove la polvere era ovunque. A quel tempo due cose mi impressionarono più di tutte, e ancora oggi mi colpiscono. Anzitutto il verde e il rosso che puoi ammirare dai finestrini dell’aereo mentre ti stai avvicinando: il verde delle foreste e il rosso delle strade. Ogni volta che ritorno in Camerun amo rivedere questi colori. La seconda cosa mi impressionò invece molto negativamente: la sporcizia nelle strade e il fatto che fosse normale conviverci "

" Mia sorella, che è 4 anni più grande di me, mi aiutò molto con la lingua, anche perché era già molto abile col francese e mi aiutò così a superare le difficoltà iniziali d’ambientamento "

Paul non ci mise tanto a farsi nuovi amici, con molti dei quali è in contatto ancora oggi, nonostante viva a Milano. Grazie alla tecnologia d’oggi possiamo scambiarci foto, video e notizie sulla vita in Camerun.

" Voglio rimanere aggiornato su quel che accade lì. Molti di quegli amici assistettero al mio primo contatto con lo sport, peraltro su un campo di calcio. Giocavo come ala: loro non volevano che facessi il portiere perché piegavo e muovevo le gambe troppo velocemente. Questo è un vantaggio che ho ancora oggi, pur giocando a pallacanestro "

Biligha non prese seriamente in considerazione il basket finché Alain Zedong, un coach delle Nazionali camerunensi, lo vide giocare al 3 contro 3 su un campo impolverato.

" Mi disse di allenarmi e vedere se mi piacesse o meno. Da quell’esatto momento ho iniziato a provare interesse verso la pallacanestro. Avevo 12 anni quando iniziai, mi allenavo da solo, ma dopo 1 anno comincia a giocare in una squadra. A quel tempo non avevo minimamente idea di come si giocasse il 5vs5. In Africa prima si lavora sui fondamentali e solo quando raggiungi un buon livello di abilità puoi giocare 5vs5. Normalmente giocavamo all’aperto e solo poche volte su un parquet al coperto, dentro un hangar con un tetto. Solamente quando sono tornato in Italia ho potuto giocare in vere e proprie palestre "

" Coach Zedong mi trasmise la passione per la pallacanestro e io faccio tesoro dei suoi insegnamenti sulla fase difensiva e dei suoi suggerimenti su come comportarmi nella vita di tutti i giorni. Mi ha sempre detto che la mia posizione difensiva avrebbe dovuto essere una linea diretta che connettesse me, la palla e l’avversario, e io seguo ancora questi insegnamenti. Mi suggerì che la pallacanestro avrebbe dovuto rappresentare qualcosa che mi aiutasse nel raggiungere i miei scopi e mi ricordava sempre di anteporre gli studi allo sport "

A 16 anni per Biligha si verificò un vero e proprio turning-point, dal momento che decise di tornare in Italia.

" Capii che avevo due modi per lasciare il Camerun e giocare a pallacanestro: andare negli USA e giocare prima nell’high school e poi al college, oppure trasferirmi in Italia. Il problema principale era la lingua: non sapevo l’inglese e ciò significava perdere tempo, iniziare il college probabilmente a 20 anni e finirlo a 25 o a 26. Questa fu la ragione per cui decisi di tornare in Italia. Pensavo di conoscere bene la lingua italiana, ma quando tornai mi resi conto di non saperla abbastanza. Me n’ero andato quando stavo frequentando le Elementari e ora dovevo frequentare il Liceo, così dovetti studiare molto duramente per mesi "

Dopo annate spese nelle serie inferiori, nel 2012-13, col trasferimento ad Avellino, Biligha comprese finalmente quanto la pallacanestro potesse essere un’opportunità.

" A metà stagione subentrò in panchina coach Cesare Pancotto (oggi tecnico dell’Acqua S. Bernardo Cantù, ndr) e noi stavamo attraversando vari problemi. Alla fine di un allenamento mi disse che la domenica, in partita, avrei avuto spazio e minuti. Iniziai in quintetto e da quella partita ne vincemmo 6 di fila, in una serie di vittorie in cui io stesso trovai molto spazio. Fu quello il momento in cui capii che avrei potuto avere una carriera di tutto rispetto nella pallacanestro "

Le sue radici e origini africane sono sempre con lui, perfino adesso che è un membro della Nazionale italiana e della AX Armani Exchange Milano. Ciò nonostante, gli manca il mondo che si è lasciato alle spalle.

" Le mie radici sono molto importanti e le situazioni che ho vissuto sono diventate esperienze fondamentali per me. La lezione fondamentale che ho imparato da quei giorni camerunensi è che nulla ti viene regalato. Vedendo la povertà e le enormi differenze di vita che ci sono tra essa e la prosperità, ti rendi conto che tutto ciò che accade nella tua vita dipende da fattori esterni, che non puoi controllare. L’unica cosa che puoi fare è dare il meglio di te ogni giorno. C’è una cosa che mi manca molto del Camerun: la semplicità della vita! "