Chimica, difesa e anima: il Fenerbahçe sta tornando a far paura. Posto prenotato per i playoff?

Con tre quinti di regular-season in archivio, la classifica si sta dando una forma abbastanza chiara. La spaccatura tra le prime 6 e il resto della classe sembra ormai essere definitiva, con Efes, Real Madrid, CSKA, Barcellona, Maccabi e Panathinaikos sicure o semi-sicure di un posto ai playoff. Ma dal settimo posto in giù, si apre un mare di possibilità: dieci squadre ammassate in un divario di sole tre vittorie e tutte, tra l'altro, con record negativo. È un calderone ribollente in cui ogni risultato è possibile, in cui chiunque può vincere o perdere contro chiunque, e che ci fa comprendere quanto il livello generale della qualità e della competitività si sia alzato rispetto allo scorso anno, quando, dopo lo stesso numero di giornate (21), c'erano addirittura tre squadre con meno vittorie del quartetto che attualmente chiude la classifica a 7-14 (erano Gran Canaria e Buducnost con 6-15 e Darussafaka con 3-18).

Ma in questo livellamento generale in cui vincere o perdere due partite consecutive può provocare scossoni enormi alla classifica, restano ancora due slot aperti per la qualificazione ai playoff. La nostra Olimpia Milano resiste (10-11) nonostante il tris di sconfitte esterne consecutive, a braccetto con Valencia, la stessa squadra che aveva iniziato la stagione con un record di 0-5 e sembrava destinata a vestire i panni della Cenerentola del lotto. Per qualche istante, Valencia ha condiviso l'ultima piazza della classifica anche con il Fenerbahçe, affossato da un avvio a rilento che l'ha visto perdere cinque delle prime 6 e poi sette delle prime nove, ma se in questo momento dovessimo scommettere il classico dollaro sulla squadra che alla fine riuscirà ad abbandonare il calderone approdando in zona playoff, quella di coach Zeljko Obradovic potrebbe essere l'indiziata principale.

Le statistiche del Fenerbahçe tra girone d'andata e girone di ritorno

Girone Record Punti fatti Punti subiti Andata 6-11 79.8 82.6 Ritorno 3-1 78 68.2 Differenza - -1.8 -14.4

Con quattro vittorie nelle ultime cinque uscite, il Fenerbahçe ha spazzolato le dirette avversarie (Olympiacos, Baskonia, Asvel, Milano) e risalito la classifica ricollocandosi al nono posto (9-12), miglior dato dell'intera stagione. Con il recupero degli infortunati (Jan Vesely su tutti), la ripresa fisica dei tanti giocatori impegnati in estate ai Mondiali e qualche aggiustamento oculato di mercato in corso (James Nunnally e Malcolm Thomas), il Fenerbahçe sta riacquistando lentamente quell'anima che l'ha resa una delle squadre più temibili d'Europa nel recente passato, quella stessa anima che coach Zeljko Obradovic aveva tristemente smesso di vedere negli occhi dei suoi giocatori quando le sconfitte si impilavano e la squadra incassava colpo su colpo senza quasi reagire.

Ora quella squadra si sta riformando, a partire dalla qualità nella metacampo difensiva. Nelle ultime tre vittorie, il Fener ha concesso 65 punti al Baskonia, 64 all'Asvel e altri 64 all'Olimpia, e nel girone di ritorno sta subendo 14.4 punti in meno a partita rispetto all'andata (68.2 contro 82.6). Un'enormità. Non meravigliamoci, perché la difesa è sempre stato un must imprescindibile per coach Obradovic. Ma una buona difesa è anche la base per un attacco efficace, e finalmente si stanno rivedendo lampi della squadra dei vecchi tempi: dimenticatevi i quintetti improvvisati per l'infermeria piena con assetto spesso iper-leggero di inizio stagione, perché il Fener sta ricominciando a giocare da Fener, trovando per la prima volta una nuova vera amalgama tra i veterani. Un processo non facile considerando le pesanti sottrazioni estive (addio a due grandi equilibratori come Marko Guduric e Nicolò Melli) e gli innesti di giocatori di enorme personalità come Nando De Colo e Derrick Williams, finito però a margine delle rotazioni nella partita contro l'Olimpia dopo la serata non certo brillante nella sconfitta a Barcellona (2/10 al tiro) e, più in generale, per quella scarsa attitudine difensiva che non ha permesso alla squadra di ancorarsi a un vero big-man nella propria metacampo durante il lungo stop di Jan Vesely.

Anche con una rotazione ristretta a otto elementi, la stessa utilizzata contro l'Olimpia cui si aggiunge il cameo di Williams, questo Fenerbahçe ha finalmente una chimica e un senso, con i giocatori ben calati nelle rispettive parti. Dalla staffetta al timone tra Nando De Colo e Kostas Sloukas, all'utilizzo di un giocatore iper-duttile come Nikola Kalinic nel ruolo di 4 tattico titolare, al Gigi Datome che sta rispolverando il ruolo di equilibratore sempre pronto a far male dall'arco come Guduric, alla ritrovata efficacia di Jan Vesely come perno a centro-area. La panchina sforna giocatori esperti, con qualità tecniche e fisiche che ben si mischiano con i titolari: James Nunnally può dare scintille offensive a patto di accettare una riduzione di efficacia in difesa (ma con Obradovic a gestirlo tutto è possibile...), Malcom Thomas è un centro undersized rapido, veloce ed esplosivo con caratteristiche opposte a quelle di Vesely, mentre Leo Westermann è un esterno con grande struttura fisica, capace di mantenere alta la pressione sul perimetro e di non soffrire nelle situazioni di cambio sistematico sui pick'n'roll, da sempre un punto di forza del Fener considerando altezza e tonnellaggio medio di guardie e ali.

E voi, su chi scommettereste il vostro dollaro per la squadra rivelazione di girone di ritorno?