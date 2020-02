Colpo Maccabi a Istanbul col Fenerbahce! Vincono anche Valencia, Khimki e Panathinaikos

Khimki Mosca-Stella Rossa MTS Belgrado 78-72

A cura di Daniele Fantini. Trascinato dalla coppia Alexey Shved-Jonas Jerebko, il Khimki Mosca supera la Stella Rossa e la aggancia in classifica con un record di 10-14, formando un terzetto comprendente anche l'Olympiacos pronto a premere ai margini della zona playoff e alle spalle della nostra Olimpia Milano. Nonostante le pesanti assenze di Bertans, Evans e Gill, la squadra di coach Kurtinaitis strappa il successo grazie a un ottimo primo tempo in cui ritrova un'insospettabile anima difensiva costringendo gli avversari a ben 16 palle perse (saranno 21 alla fine).

Video - Magata di Alexey Shved su rimessa: assist dolcissimo in lob per Jonas Jerebko 00:18

Il Khimki risponde alla fiammata iniziale dei campioni della Lega Adriatica cavalcando l'ottimo impatto di Jonas Jerebko dalla panchina (19 punti, 8 rimbalzi, schierato a lungo anche nell'inusuale posizione di centro) e un momento di trance agonistica di Egor Vyaltsev (6 punti) per portarsi sul 28-18 al primo intervallo, e sfodera poi un secondo periodo di ottima pallacanestro cavalcando la serata ispirata di Devin Booker (13 punti, tutti nel primo tempo) e la graduale accensione di Alexey Shved (22 punti, 9 assist e 4/10 dall'arco). Sconnessa e fuori ritmo, tradita ancora una volta da un Lorenzo Brown in involuzione (soltanto 6 punti con 2/8 dal campo dopo lo 0 della scorsa giornata), la Stella Rossa non segna per i primi 4'30", affonda sul -17 (39-22) ma rialza la testa con le triple di Kevin Punter e Dejan Davidovac per il -12 dell'intervallo lungo (48-36).

Video - Come gioca il Khimki: triangolazione, assist di tocco e schiacciata di Devin Booker 00:24

A inizio ripresa, il Khimki si riporta sul +15 ma subisce un repentino contro-break di 0-10 con protagonisti Branko Lazic (7 punti), un antisportivo banale fischiato a Timma e l'unica fiammata di Brown (51-46). Nel momento più complicato, i russi si affidano alla coppia Shved-Jerebko, capace di disegnare una sequenza di splendidi giochi a due sugli sviluppi del pick'n'roll centrale: il Khimki risponde con un parziale di 9-0, respira con il +13 dell'ultimo riposo (64-51) e amministra nel periodo conclusivo soffocando, ancora con Jerebko e un paio di triploni dal palleggio di Shved, gli ultimi tentativi di rimonta avversari firmati da Kevin Punter, riaccesosi dopo un inizio sporcato da tanti errori e forzature (20 punti, 7/15 al tiro).

Khimki Mosca: Shved 22, Booker 13, Timma 6, Zaytsev 5, Monia 3; Vialtsev 6, Jerebko 19, Jovic 4. N.e.: Barashkov, Kramer. All.: Kurtinaitis.

Video - Highlights: Khimki Mosca-Stella Rossa MTS Belgrado 78-72 03:41

* * *

Fenerbahce Beko-Maccabi Tel Aviv 77-78

A cura di Davide Fumagalli. Partita incredibile ad Istanbul, equilibrata dall'inizio alla fine, e vinta in volata dal Maccabi Tel Aviv sul Fenerbahce grazie al canestro a fil di sirena di Othello Hunter, fin troppo semplice considerando che mancavano 4" allo scadere e i turchi erano a +1. Per la squadra di Sfairopoulos un successo prezioso, dal sapore di playoff, il secondo in una settimana dopo quello in rimonta col Khimki: i gialli d'Israele salgono a 16-8, al quarto posto col CSKA, e centrano la quinta vittoria esterna della stagione. I migliori sono proprio Hunter, 13 punti, e Deni Avdija, massimo in Eurolega con 13 anche per il gioiello destinato all'NBA; bene anche Aaron Jackson, autore di 12 punti. Il Fenerbahce di Obradovic può invece rammaricarsi per una sconfitta in un match che pareva in pugno, e invece è arrivato il ko, il sesto in casa e l'ennesimo in volata dopo quelli con Zalgiris, Zenit e Valencia. Inutili i 22 punti di Derrick Williams e i 18 a testa di Sloukas e Kalinic.

Video - Pazzesco finale a Istanbul! Hunter firma la vittoria del Maccabi sul Fenerbahce 00:52

La partita della Ulker Sports Arena è equilibrata e combattuta, dalla palla a due alla sirena conclusiva. Nel primo periodo i padroni di casa provano l'allungo con Sloukas e Kalinic per il +6 (21-15), ma il buon impatto di Avdija, Jackson e Dorsey tengono il Maccabi al -3, 23-20, al 10'. Nel secondo periodo è ancora il talento Avdija a farsi notare con due triple e soprattutto una terrificante in testa al povero Datome! Gli ospiti provano a loro volta la fuga sul +6 grazie a Jackson, il Fenerbahce però replica col solito Sloukas e si torna negli spogliatoi sul punteggio di 41-40 per il Maccabi.

Video - Tremenda schiacciata di Deni Avidja, talento del Maccabi, che vola sopra a Datome 00:33

La ripresa inizia con due brutte notizie per gli ospiti, Avdija fa il quarto fallo e Jackson si gira la caviglia, e così il Fenerbahce ne approfitta per un nuovo allungo sul 52-46 con una gran schiacciata di Kalinic! La squadra di Sfairopoulos però è dura a morire, torna in corsa con Hunter e Cohen e al 30' conduce 64-63. In avvio di ultimo periodo l'inerzia resta al Maccabi che scappa fino al +8 con una tripla di Avdija e costringe Obradovic al timeout. Sotto 71-63, i turchi si sbloccano con Vesely dopo oltre 4' e poi costruiscono un break di 10-1 chiuso dalla tripla del sorpasso di Westermann a un minuto dalla fine.

Video - Pronti, via e il Fenerbahce fa subito spettacolo: Williams alza, Vesely schiaccia al volo 00:33

Finita? Per nulla, succede di tutto, Dorsey segna in faccia a Williams per il controsorpasso, poi Avdija regala due liberi a Sloukas che riporta davanti il Fener sul 77-76, ma con ancora 4" da giocare succede l'incredibile: rimessa da metà campo, lob di Coloiaro direttamente sotto canestro per Hunter che approfitta della sanguinosa disattenzione di Thomas, ricezione e palla appoggiata al tabellone per il canestro della vittoria! Un risultato molto amaro per Obradovic, un colpo di importanza notevole per il Maccabi.

Fenerbahce Beko : Nunnally 2, Westermann 3, Mahmutoglu ne, Kalinic 18, Sloukas 18, De Colo 2, Williams 22, Thomas, Vesely 12, Muhammed ne, Duverioglu ne, Datome. All. Obradovic.

Video - Highlights: Fenerbahce Beko-Maccabi Tel Aviv 77-78 04:04

* * *

Panathinaikos-Zenit San Pietroburgo 96-81

A cura di Davide Fumagalli. Dopo due sconfitte di fila a Valencia e a Belgrado con la Stella Rossa, il Panathinaikos torna a casa e supera lo Zenit San Pietroburgo! E' il 14esimo successo stagionale per la squadra di Rick Pitino, il decimo fra le mura amiche di OAKA, e vale il sesto posto in classifica, in piena zona playoff: determinante DeShaun Thomas, 27 punti con 5 triple, bene anche Rice, 15 con 5 assist. Per i russi di Joan Plaza si tratta invece del 17esimo ko stagionale, il terzo di fila: inutili le prestazione dei due lunghi veterani, Ayon, 21 punti, e Will Thomas, 10.

La gara di Atene inizia in maniera clamorosa, il Panathinaikos mette da subito le marce altissime, scappa addirittura sul 30-8 (+22) e va al primo riposo con un eloquente 30-11! Il match però è tutt'altro che chiuso, lo Zenit rimonta pian piano con le triple di Zubkov, Trushkin e Albicy, e poi è Ayon con quattro canestri di fila a firmare il -2 sul 42-40. L'aggancio non arriva e il Panathinaikos torna negli spogliatoi per l'intervallo sul 46-40 con una tripla da metà campo sulla sirena di Thomas.

Nel terzo periodo i russi provano a restare in corsa, ma ogni volta che si riavvicinano vengono rimandati indietro dalle triple, a turno, di Thomas e Mitoglou, poi al 30' è 71-60 grazie a Rice e Papagiannis. I 10' finali vedono il Panathinaikos sempre in controllo con un margine in doppia cifra, lo Zenit non trova modo di riaprirla e nel finale Thomas, Mitoglu e Calathes mandano i biancoverdi anche a +17 (96-79) prima della sirena conclusiva.

Panathinaikos : Thomas 27, Rice 15, Papagiannis 9, Rautins 6, Pappas 4, Papadakis, Johnson 5, Fredette 2, Calathes 9, Wiley 4, Mitoglou 11, Bentil 4. All. Pitino.

Video - Highlights: Panathinaikos-Zenit San Pietroburgo 96-81 03:22

* * *

Bayern Monaco–Valencia 59-66

A cura di Davide Fumagalli. Importante colpo esterno di Valencia che sbanca l'Audi Dome e conquista un successo di notevole peso specifico per restare da sola al settimo posto in zona playoff. E' la terza vittoria nelle ultime cinque gare per la formazione iberica che, pur con le assenze di Loyd e van Rossom, si impone in volata con gli 11 punti di Tobey e Doornekamp, e i 10 di Marinkovic. Per il Bayern Monaco è la terza sconfitta di fila, un risultato che tiene la squadra di Oliver Kostic inchiodata all'ultimo posto con 7-17 insieme allo Zenit. Non bastano ai padroni di casa i 15 punti di Greg Monroe e i 12 di Dedovic.

Match equilibrata nel primo periodo, poi nel secondo Monroe, Zipser e Dedovic danno il +9 al Bayern (28-19), ma Valencia rimonta e all'intervallo 30-24. Punteggio basso, ritmo blando e tanta fisicità anche nella ripresa, con gli ospiti che sorpassano sul 35-32 con tre bombe consecutive firmate San Emeterio e Ndour. Il Bayern Monaco non ci sta, risponde e al 30' conduce 46-45 con una tripla di Koponen che replica a quella di Doornekamp del possesso precedente. Si decide tutto negli ultimi 10' ed è Valencia a prevalere: sul 52-52 gli iberici producono un break di 8-0 con le bombe di Tobey e Doornekamp ed è lo strappo determinante. Negli ultimi secondi il Bayern produce il forcing, recupera un paio di palloni e torna fino a -3 con Dedovic ma Doornekamp replica ancora, poi è Colom coi liberi a chiuderla definitivamente.

Bayern Monaco : Dedovic 12, Lo, Lucic 4, Barthel 2, Monroe 15, Zipser 10, Bray, Sisko 4, Huestis 2, Lessort 2, Koponen 8, Flaccadori ne. All. Kostic.

Video - Highlights: Bayern Monaco–Valencia 59-66 03:46

* * *