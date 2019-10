CSKA sul velluto, colpi esterni di Barcellona e Baskonia, l'ASVEL sorprende l'Olympiacos

Zalgiris Kaunas - KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz 58-70

A cura di Davide Fumagalli. La festa dello Zalgiris Kaunas per i 75 anni del club è rovinata dal Baskonia che fa il colpaccio nel tutto esaurito (oltre 15mila spettatori) e nel clima come sempre surreale della Zalgirio Arena. La partita viaggia sui binari dell'equilibrio in avvio, lo Zalgiris piazza un 8-0 e si porta sul 17-13, poi sale in cattedra Shavon Shields, visto a Trento, e gli ospiti impattano sul 19-19 per andare al primo riposo. C'è anche il debutto di Achille Polonara che all'inizio del secondo periodo realizza il suo primo canestro in Eurolega per il 21-19. Il vantaggio del Baskonia si dilata pian piano, il solito Shields domina, poi sono le triple di Vildoza e Janning a fare +10, margine che viene ridotto dalla bomba di Grigonis sulla sirena per il 30-37 con cui si va all'intervallo. Nella ripresa il Kirolbet cambia marcia, Shengelia e il solito Janning danno il +12, ma la squadra di Jasikevicius non molla, rimonta e arriva fino al -4 grazie ad Ulanovas e LeDay. Proprio in quel momento ancora Janning, ex di Casale e Siena, mette 5 punti di fila per il 55-46 del 30'. Nell'ultimo periodo il canovaccio resta identico, le triple di Milaknis e Landale riportano Kaunas a -4 ma Vildoza con 5 punti e Shields con altri 2 stendono definitivamente i padroni di casa. Favolosa la prova difensiva del Baskonia che tiene lo Zalgiris al 36% al tiro da due (32% da tre) e lo costringe a 17 palle perse, senza dimenticare le 7 stoppate (5 di Fall): spiccano i 19 punti di Shields, i 13 di Shengelia mentre Polonara chiude con 2 punti (un canestro). Kaunas ha 10 punti da Grigonis e Lekavicius, gli unici in doppia cifra.

Video - Dolce debutto per Polonara in Eurolega: il Baskonia vince a Kaunas 00:30

Zalgiris Kaunas: Walkup 2, Perez, Lekavicius 10, Hayes, Jankunas, Milaknis 9, Geben 2, Jokubaitis ne, LeDay 7, Landale 9, Grigonis 10, Ulanovas 9. All. Jasikevicius.

Baskonia Vitoria-Gasteiz: Vildoza 10, Gonzalez ne, Henry 4, Lopez ne, Janning 10, Diop, Fall 2, Shengelia 13, Garino 3, Shields 19, Polonara 2, Eric 7. All. Perasovic.

Video - Highlights: Zalgiris Kaunas-Kirolbet Baskonia 58-70 03:12

Alba Berlino - Zenit San Pietroburgo 85-65

A cura di Davide Fumagalli. La sfida delle debuttanti alla Mercedes-Benz Arena è dell'Alba Berlino che asfalta letteralmente lo Zenit San Pietroburgo. I tedeschi, vice campioni di Germania e finalisti lo scorso anno in Eurocup, non patiscono le assenze importanti di Siva e Peno, e allungano sul finire del primo periodo (24-18) grazie allo svedese Eriksson e alla presenza a rimbalzo di Nnoko. Nel secondo quarto la squadra di Aito prova più volte la figa ma lo Zenit rintuzza grazie a Thomas e a Renfroe (32-27); lì arriva un break di 8-0 con le bombe di Cavanaugh e Hermansson per il +13, poi arriva un'altra spallata per il 47-31 con cui si torna negli spogliatoi. Nella ripresa non c'è più storia, l'Alba Berlino arriva anche a +23 (59-36) mentre lo Zenit non può far altro che limitare i danni, anche per la perdita di Gustavo Ayon, costretto ad uscire in seguito ad un colpo al naso. Il finale è 85-65 e l'Alba si gode una serata da sogno, soprattutto al tiro, come indica il 13 su 29 da tre: sono quattro i giocatori in doppia cifra per i berlinesi, con 15 punti di Eriksson (4 bombe) e 16 con 7 rimbalzi e 7 su 7 al tiro del pivot Landry Nnoko. Per lo Zenit invece 7 su 26 dall'arco e quasi nulla da salvare, nemmeno Will Thomas, 14 punti, e Tim Abromaitis, 12.

Alba Berlino: Giffey 10, Delow ne, Eriksson 15, Mattiseck 6, Schneider 2, Hermansson 7, Nikic ne, Ogbe 4, Giedraitis 9, Cavanaugh 11, Nnoko 16, Sikma 5. All. Aito.

Zenit San Pietroburgo: Iverson 6, Albicy, Ponkrashov, Hollins 9, Thomas 14, Renfroe 7, Trushkin, Voronov 6, Zubkov, Abromaitis 12, Ponitka 7, Ayon 4. All. Plaza.

Video - Highlights: Alba Berlino - Zenit San Pietroburgo 85-65 03:09

Anadolu Efes-FC Barcelona 64-74

A cura di Daniele Fantini. Anadolu Efes e Barcellona si ritrovano all'esordio in Eurolega nell'immediato remake della serie playoff più avvincente della scorsa stagione, quando i turchi si imposero per 3-2 aprendosi la strada verso la finale poi persa con il CSKA. È però il Barça a prendersi una meritata rivincita espugnando la Sinan Erdem Dome 74-64, giusto risultato per una partita condotta fin dalle battute iniziali. I blaugrana abbracciano subito la stella di Nikola Mirotic, ora giocatore più pagato d'Europa dopo il contratto da 5 milioni a stagione firmato in estate: il naturalizzato spagnolo realizza 24 punti in 25' tirando 9/16 dal campo e sfoderando un vero e proprio show balistico nella ripresa, con una grandinata di canestri da ogni posizione.

L'Efes, con rotazioni molto corte per le assenze di tre pedine fondamentali come Shane Larkin, Rodrigue Beaubois e Adrien Moerman, vive e muore con il tiro da fuori, sua arma principale anche nella passata stagione. La squadra di Ataman sprofonda sul -11 all'intervallo lungo dopo un tragico primo tempo da 2/17 dall'arco, riprende vita quando finalmente si sblocca dalla distanza ispirata da Vasilije Micic (14 punti ma anche 5/16 al tiro), rientra fino al -3 sbagliando per due volte il possibile aggancio, ma riprecipita nel baratro quando i ferri del palazzetto riprendono tristemente a risuonare per un modesto 10/39 finale (25.6%). Il Barça riallunga con un parziale di 7-0 a inizio quarto periodo innescato dall'altro grande acquisto estivo, Malcolm Delaney (11 punti e 7 assist dalla panchina) e mantiene un comodo margine fino alla sirena volando con le triple di Mirotic e i gancetti di Ante Tomic.

Video - Show di Nikola Mirotic al suo esordio con il Barcellona: segna 24 punti nella vittoria sull'Efes 01:39

Anadolu Efes: Balbay 7, Micic 14, Peters 16, Dunston 7, Simon; Singleton 2, Gecim 3, Ilyasoglu, Sanli ne, Tuncer 2, Pleiss 13, Anderson. All. Ataman.

Barcellona: Davies 10, Hanga 5, Higgins 3, Claver 7, Mirotic 24; Smits ne, Oriola 8, Abrines, Delaney 11, Kuric, Bolmaro ne, Tomic 6. All. Pesic.

Video - Highlights: Anadolu Efes-FC Barcelona 64-74 03:20

Asvel Villeurbane - Olympiacos Pireo 82-63

A cura di Davide Fumagalli. Notte da sogno all'Astroballe di Villeurbane dove l'ASVEL travolge l'Olympiacos e conquista un successo a sorpresa al ritorno in Eurolega dopo un decennio. Un risultato non certo pronosticato, con la squadra di coach Mitrovic che regala il primo successo al basket francese dal 2015, davanti agli occhi del commisioner Jordi Bertomeu e a quelli del presidente del club Tony Parker (ex campione NBA con gli Spurs). Il match vede un miglior avvio dei greci con gli "ex italiani" Kuzminskas e Punter che firmano il 17-10, poi Spanoulis segna sulla sirena del primo quarto il canestro del 24-21 con cui si va alla prima pausa. Il secondo quarto è però tutto dell'ASVEL: Payne mette la bomba del +5, poi l'ex trentino Lighty realizza sulla sirena il tap in del 40-33. E' una giocata che da' l'inerzia ai francesi e infatti nella ripresa i padroni di casa hanno in mano il match: tre liberi di Diot valgono il +12, confermato da una tripla del bollente Lighty, poi al 30' è 56-47. L'Olympiacos resta aggrappato alla gara sull'asse Spanoulis-Milutinov, ma il solito Lighty e l'ex Virtus Roma Jordan Taylor rispondono colpo su colpo e il margine resta sempre attorno alla doppia cifra. Le giocate definitive le mettono Jean-Charles, Lighty e Jekiri, quest'ultimo autore di due schiacciate che chiudono il discorso e mandano in visibilio l'Astroballe. Villeurbane si gode i 16 punti a testa degli "ex italiani" Taylor e Lighty, poi c'è la doppia doppia da 13 con 10 rimbalzi di Jekiri. Per l'Olympiacos 15 punti di Printezis e 10 con altrettanti rimbalzi di Milutinov.

ASVEL Villeurbane: Jackson 5, Taylor 16, Jekiri 13, Khaudi 7, Maledon, Galliou ne, Noua, Jean-Charles 10, Diot 8, Bako, Lighty 16, Payne 7. All. Mitrovic.

Olympiacos Pireo: Punter 11, Baldwin 2, Paul 2, Spanoulis 9, Cherry 2, Milutinov 10, Vezenkov, Printezis 15, Papanikolaou 4, Kuzminskas 6, Rubit 2, Happ. All. Blatt.

Valencia - CSKA Mosca 71-96

A cura di Daniele Fantini. Nonostante i grossi cambiamenti estivi a roster, il CSKA Mosca mantiene lo spirito e l'anima da campione. La squadra di coach Itoudis rifila una pesante lezione alla matricola Valencia, rientrante dopo un anno di purgatorio in Eurocup: l'entusiasmo a La Fonteta, uno dei palazzetti più caldi d'Europa, è contagioso, ma non basta per pareggiare il gap di qualità ed esperienza con la formazione moscovita.

Mike James, al suo debutto europeo in maglia CSKA dopo la burrascosa chiusura del rapporto con l'Olimpia Milano, inizia la stagione nuovamente in formato MVP, scrivendo 20 punti senza errori dal campo cui si aggiungono 5 assist per 28 di valutazione in meno di 20' di azione sul parquet. Splendido anche l'esordio in rossoblu di Darrun Hilliard, destinato a coprire un ruolo offensivo molto più importante rispetto a quello assunto nella scorsa stagione con il Baskonia: l'ex-Detroit piazza 22 punti con cinque triple, sempre pronto a sfruttare le situazioni di mismatch in post-up e con la mano in caldo per trasformare in oro gli scarichi sul perimetro. Bene anche Andrey Vorontsevich, che con 13 punti contribuisce a controllare i tentativi di rimonta imbastiti nel primo tempo dal Valencia, appoggiatosi sulle spallone di Boban Dubljevic (12 punti e una serie sorprendente di duelli in area vinti contro Kyle Hines), e Daniel Hackett, che riempie il foglio con 8 punti, 6 rimbalzi e 5 assist, frutto di una partita giocata con grande solidità sulle due metacampo.

Valencia, colpito fatalmente da un paio di triple consecutive negli ultimi 6" dell'intervallo lungo per il -12 a fine primo tempo (38-50), collassa malamente nella ripresa, incapace di aprire il campo con il tiro dall'arco (5/21 contro un ottimo 17/31 degli avversari) e di colpire in area contro una difesa che toglie quasi ogni punto di riferimento. La fiammata conclusiva di Mike Tobey, top-scorer per gli spagnoli con 14 punti e 6 rimbalzi, serve soltanto per aggiustare parzialmente il punteggio a tabellone.

Video - Debutto spaziale per Mike James con il CSKA Mosca: 20 punti e 5 assist in 20 minuti a Valencia 01:30

Valencia: Marinkovic 3, Ndour 3, Abalde 2, Labeyrie 7, Van Rossom 4, Tobey 14, Motum 12, Dubljevic 12, Vives 2, San Emeterio 5, Sastre 7, Doornekamp. All.: Ponsarnau.

CSKA Mosca: Bolomboy 4, James 20, Antonov 2, Strelnieks, Voigtmann 3, Vorontsevich 13, Clyburn 12, Hackett 8, Hilliard 22, Kurbanov 2, Hines 4, Baker 6. All.: Itoudis.

