Da Nikola Mirotic a Malcolm Delaney: la Top 10 dei nuovi volti di Eurolega

Nikola Mirotic all'inizio, Malcolm Delaney nel finale. Il Barcellona ha piegato la resistenza dell'Olimpia Milano aggrappandosi ai suoi nuovi leader offensivi, a conferma dell'altissima qualità nel lavoro di ricostruzione del roster realizzato in estate. L'anno scorso rispettivamente in NBA e in Cina, Mirotic e Delaney sono due dei nuovi volti (o cavalli di ritorno) col maggiore impatto in questa stagione di Eurolega, profondamente cambiata con l'allargamento a 18 squadre, l'ingresso di cinque franchigie e una serie di colpi di mercato molto interessanti. Vediamo chi, tra nuovi arrivi e grandi ritorni, sta contribuendo ad alzare la qualità del gioco e della competizione.

1. Nikola Mirotic (FC Barcellona)

Il giocatore più pagato, più atteso, il più tosto dei cavalli di ritorno dopo gli inizi in Europa con il Real Madrid e quello con cui, in senso più generale, l'Eurolega sta alzando l'asticella della concorrenza nei confronti della NBA. Fulcro del gioco del Barcellona con 18.7 punti e 6.8 rimbalzi di media a partita, Mirotic ha permesso alla squadra di coach Pesic di attirare un'enorme quantità di talento in fase di mercato estivo (Higgins, Abrines, Delaney, Davies, Pangos) e costruire una squadra da titolo dopo un periodo troppo lungo trascorso nell'anonimato. Senza la super-stagione di Shane Larkin, sarebbe lui il candidato principale al premio di MVP del torneo.

Nikola Mirotic, #33 of FC Barcelona competes with Kaleb Tarczewski, #15 of AX Armani Exchange Milan during the 2019/2020 Turkish Airlines EuroLeague Regular Season Round 24 match between FC Barcelona and AX Armani Exchange MilanGetty Images

2. Bojan Dubljevic (Valencia Basket)

Tornato in Eurolega dopo due stagioni di assenza, Dubljevic è uno dei motivi principali per cui il suo Valencia sta galleggiando in zona playoff nonostante un inizio di stagione disastroso (da 0-5 a 12-12). Con 14.2 punti, 7.2 rimbalzi e il 34% dall'arco, Dubljevic è un giocatore totale, con un mix perfetto tra la fisicità dei centri "vecchia scuola" e la versatilità dei big-man moderni: sa giocare spalle a canestro sfruttando la stazza, ma è altrettanto rapido e abile nel rollare e dotato di un'ottima mano dalla distanza per colpire nelle situazioni di pop.

3. Luke Sikma (Alba Berlino)

Dopo diversi anni di crescita in Eurocup, sta finalmente avendo la sua grande chance in Eurolega. E non se la sta facendo scappare. Giocatore di enorme intelligenza cestistica (qualità che compensa ampiamente doti fisiche invece non eccezionali), Sikma è un perfetto 4 moderno, uno di quelli, per intenderci, che farebbe molto comodo alla nostra Olimpia Milano in questa stagione. Dotato di ottima tecnica generale, tiro compreso (43% dalla distanza), è solido a rimbalzo (6.2) e vede il gioco come nessuno nel suo ruolo in Europa (4.4 assist a partita): con molta probabilità, per lui sarà già pronta una canotta in una squadra di blasone superiore nella prossima annata.

4. Malcolm Delaney (FC Barcellona)

A 31 anni sta giocando soltanto la sua terza stagione in Eurolega dopo un triennio di assenza, ma nel suo lungo pellegrinaggio tra Europa, NBA e Cina ha ormai acquisito un'esperienza, un carattere e doti di leadership di livello altissimo. In un'annata segnata dalla moria di playmaker blaugrana (Pangos, Heurtel, Ribas) che ha costretto coach Pesic a riadattare (con grandi risultati) Adam Hanga nella posizione di point-forward, Delaney ha sempre fornito la scintilla dalla panchina per tenere alta la pericolosità del secondo quintetto e fornire un'arma in più ai ben noti Mirotic e Higgins, grazie soprattutto alla sua capacità di sfruttare il pick'n'roll per sparare dal palleggio (43% dall'arco su 109 tentativi) o sfornare assist sugli scarichi da penetrazione (5.2). Le sue prestazioni unite all'infortunio di Higgins lo hanno promosso in quintetto nelle ultime quattro partite, e Delaney ha risposto aggiornando per due volte il suo massimo in stagione: prima 21 contro lo Zenit San Pietroburgo, e poi 26 contro l'Olimpia Milano.

5. Jimmer Fredette (Panathinaikos OPAP Atene)

Giocatore di culto del decennio appena trascorso, basta soltanto il suo nome per accendere la curiosità nel cuore degli appassionati e renderlo un beniamino anche del pubblico in trasferta. Dopo qualche titubanza iniziale, Fredette si sta lentamente adattando alla pallacanestro europea e a giocare al fianco di una superstar come Nick Calathes, confermando le sue grandi qualità offensive: i suoi 13.7 punti di media sono frutto del giusto mix fra tiri dalla distanza (mortifero con il 44%) e quel retaggio di "vecchia scuola" che lo porta a essere efficace nel mid-range, sia in arresto-e-tiro, sia con quel floater a centro-area che è ancora uno dei pezzi migliori del repertorio.

6. Lorenzo Brown (Stella Rossa MTS Belgrado)

Nonostante un calo sofferto nelle ultime uscite, Brown è una delle sorprese più intriganti della stagione e cardine di una Stella Rossa in grado di lottare per un posto ai playoff nonostante le premesse con tanti dubbi. Point-guard moderna nella più pura accezione del termine, Brown è un ottimo giocatore di pick'n'roll grazie alle sue qualità di ball-handling, rapidità e capacità di finire nel traffico in penetrazione: sta segnando 12.8 punti di media con il 33% dall'arco, ma, nonostante i 4.7 assist, deve migliorare la qualità generale delle letture per poter ambire a una squadra di livello ancora più alto.

7. Luis Scola (AX Armani Exchange Milano)

Tornato in Eurolega a 39 anni e dopo 12 stagioni trascorse tra NBA e Cina, Scola deve essere gestito e centellinato perché la sua efficacia venga massimizzata, ma sta dando all'Olimpia quella presenza tecnica in post-basso che ancora mancava dopo il mercato estivo (10.1 punti, 4.7 rimbalzi). Nonostante sia ancora efficace nei movimenti spalle a canestro specialmente nelle fasi iniziali delle partite, quando è ancora fresco, l'inevitabile calo fisico lo ha portato ad ampliare il repertorio offensivo aggiungendo un tiro dall'arco più che rispettabile: il 36.4% lo rende un giocatore non più battezzabile quando è lontano dal verniciato.

Luis Scola in azione contro Nikola Mirotic: ha segnato 10 punti in 12 minuti nella sconfitta dell'Olimpia Milano sul campo del Barcellona.Getty Images

8. Rokas Giedraitis (Alba Berlino)

La scuola lituana non sbaglia. Come il compagno di squadra Luke Sikma, Giedraitis si affaccia in Eurolega dopo qualche anno di sviluppo in Eurocup, e la sensazione è che lo vedremo presto indossare una canotta più prestigiosa di quella dell'Alba. Attaccante di livello e tiratore mortifero (42.5% su 113 tentativi finora), Giedraitis è un'ala molto versatile capace di colpire sia dal perimetro che in avvicinamento, ma anche di aiutare la squadra a rimbalzo con i suoi 200 cm di altezza (4.1 di media).

9. Jonas Jerebko (Khimki Mosca)

Dopo i primi passi mossi a Biella tra il 2007 e il 2009, Jerebko è alla sua prima esperienza nelle coppe europee dopo un decennio trascorso come uomo di rotazione in NBA. Riadattatosi nel ruolo di ala grande/centro anche a causa degli infortuni che hanno ridisegnato il volto del suo Khimki (a cominciare dal ritiro di Timo Mozgov), si sta confermando come uno dei giocatori più versatili, tecnici e intelligenti dell'Eurolega, mostrando una qualità generale di repertorio e gioco non sempre apprezzabile in NBA, dove ha svolto compiti da specialista. Uscendo spesso dalla panchina, produce 10.3 punti, 3.9 rimbalzi e 1.7 assist con il 42.3% dall'arco: la tenuta difensiva in vernice, però, è sospetta, come, d'altro canto, quella del Khimki in generale.

10. Greg Monroe (FC Bayern Monaco)

"Successore" virtuale di Derrick Williams, Monroe dimostra quanto il Bayern Monaco, nonostante l'attuale ultimo posto in classifica, sia un mercato appetibile per i veterani ex-star NBA. Nonostante cifre rispettabili (12.2 punti, 6.6 rimbalzi, 2.4 assist) Monroe sta avendo meno impatto rispetto a Williams per la sua minore versatilità e inefficacia sul perimetro, ma anche e soprattutto per un calo generale della qualità del gioco di squadra.