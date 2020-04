Datome: "In campo solo quando sarà sicuro. Stipendi? Dobbiamo aiutare i club"

" Ci dovranno essere delle sicurezze per poter pensare solo alla pallacanestro. Se, supponiamo a luglio, saremo nelle condizioni di poter giocare, di poterci allenare e di viaggiare, se le persone potranno venire a vederci nei palazzetti, allora potremmo riprendere e lo vorremmo tutti. Se invece non ci saranno queste condizioni bisognerà pensare a come affrontare la prossima stagione, perché comunque la vita non sarà più la stessa e neppure lo sport "

La voglia di tornare sul parquet è tanta, a patto però che ci siano adeguate garanzie per la salute di tutti. Il pensiero di Luigi Datome, capitano azzurro e stella del Fenerbahce, è chiaro, come spiega in un'intervista a Radio Rai.

Il taglio degli stipendi

" Noi non ci stiamo più allenando e non stiamo più giocando, mentre i club hanno perso le entrate derivanti dai botteghini e dai diritti tv. Basta aprire gli occhi e vedere che cosa sta succedendo nel mondo per rendersi conto che lo sport non è l'unico settore che sta subendo un danno economico. Un taglio agli stipendi è inevitabile. In che termini ancora non so, perché prima bisognerà capire se c'è una possibilità di andare avanti e poi affrontare il discorso, com'è normale che sia "

Coronavirus? La Turchia è in ritardo

" Qui, come in altri paesi, siamo un po' in ritardo rispetto a quello che è successo in Italia. Sembra un film già visto: all'inizio quelli che giravano con la mascherina venivano quasi presi in giro, sembravano esagerati. In Turchia non ci sono ancora restrizioni, non c'è lockdown, ma chi può, vedendo quello che sta succedendo nel mondo, ha deciso di lavorare da casa. Personalmente cerco di rispettare le regole, mi tengo aggiornato sulla situazione italiana e spero che tutto finisca al più presto "

L'esperienza in NBA

" In quel periodo sono stato molto da solo perché famiglia e amici erano lontani. Se impari a stare bene con te stesso, scegliere qualcuno con cui passare il tempo diventa appunto una scelta e non una cosa obbligata. Questo fa tutta la differenza del mondo. L'esperienza in NBA è stata bellissima e me la sono goduta anche nei momenti negativi che mi hanno aiutato a crescere, a tenere duro e a essere più forte mentalmente "