Difesa, carattere, panchina e unione emotiva: l'Olimpia Milano si riscopre "squadra" con Valencia

Nel pre-partita di Milano-Valencia, sul tabellone luminoso del Forum scorre una serie di immagini decorate con l’hashtag #insieme, declinato in diverse lingue: da #together a #juntos, fino ad altri termini in idiomi più esotici che ora sfuggono alla mia memoria. Un’intro perfetta per descrivere l’anima di una partita poi vinta “di squadra”, nell’accezione migliore del termine.

Un successo costruito su queste basi serviva come il pane non soltanto per spezzare la striscia nera (questo è abbastanza logico…), ma anche e soprattutto per recuperare la consapevolezza nelle qualità e nell’armamentario che aveva permesso all’Olimpia di balzare in vetta alla classifica con quel 7-2 iniziale: Milano non ha mai vinto di fioretto, nessuna di quelle partite, ma lo ha sempre fatto grazia all’intensità difensiva, alla compattezza del gruppo, alla forza mentale e all’unione emotiva. Ed è importante, soprattutto, sottolineare l’aspetto emotivo della serata: dopo l’imbarcata del Pireo, le frustrazioni con la Stella Rossa, la sbandata di Villeurbanne e l’uppercut malamente incassato a Madrid, si è tornata a vedere una Milano che rema nella stessa direzione, con tutti gli effettivi.

Scacciato l'incubo del post-intervallo: un terzo quarto extra-lusso

È molto facile scorgere nel terzo periodo la perfetta immagine del discorso: i 6 punti concessi in otto minuti abbondanti hanno rispolverato i dolci ricordi di quella mitica serata difensiva contro il Barcellona (con le dovute proporzioni, ci mancherebbe), ma, più in generale, hanno confermato la solidità del gruppo e del piano-partita. Se avete mai giocato o allenato anche a livello minors, saprete quanto un buon approccio mentale al terzo periodo risulti poi molto spesso fondamentale per prendere in mano l’inerzia emotiva della partita. L’intervallo, si sa, nasconde spesso trappoloni, tanto che l’Olimpia era reduce da un differenziale di -12.5 punti nei terzi periodi delle ultime quattro partite (31-16 @Olympiacos, 18-10 vs Stella Rossa, 32-16 @Villeurbanne, 24-13 @Real Madrid).

Video - Amedeo Della Valle con l'orologio nella testa: doppio buzzer-beater nel primo tempo contro Valencia 01:02

L'impatto del secondo quintetto

Per raggiungere questa unità generale di intenti è, in maniera altrettanto ovvia, fondamentale l’apporto del secondo quintetto. Coach Messina ha gestito in maniera scientifica la squadra con una rotazione a 10 e minutaggio compreso tra un minimo di 14’ (White, Gudaitis e Moraschini) e un massimo di 27’ (Rodriguez). La panchina ha giocato tanto e bene, costruendo un primo break nel secondo periodo (poi riassorbito a ridosso dell’intervallo dalle giocate di Colom e Dubljevic) e mantenendo poi quel +10 disegnato dai titolari in avvio di terzo quarto: si è rivisto un Amedeo Della Valle deciso ed efficace, un Arturas Gudaitis marmoreo in vernice, ma anche un Riccardo Moraschini molto solido e un Aaron White capace di dare equilibrio atletico e difensivo alla squadra, calandosi bene nel ruolo lasciato scoperto dall’assenza di Jeff Brooks.

Sergio Rodriguez al top: diverte e fa divertire

Quando la squadra gira, anche il “cervello” può pensare in maniera più lucida ed efficace. Sergio Rodriguez ha forse giocato una delle sue migliori partite della stagione in Eurolega non tanto a livello statistico (anche se 10 punti e 8 assist non sono mai da buttar via, soprattutto per i momenti in cui sono arrivati), ma per linguaggio generale del corpo, l’indicatore principale (ancora prima dei numeri sul tabellino) per giudicare l’efficacia di un giocatore: inserito, coinvolto, fantasioso, palpitante, e lontano da quella versione tendente al nervosismo e alla hero-ball vista nelle ultime sconfitte. Insomma, il Sergio Rodriguez nella sua versione migliore, quello che gioca per vincere divertendosi e divertendo. D'altronde, che cosa dovremmo dire dopo l'assist qui sotto?