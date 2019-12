Ettore Messina lancia l'allarme: "Per Nedovic temo un problema muscolare serio. Mercato? Vediamo"

" Per Nedovic temo sia un problema muscolare piuttosto serio, ma non penseremo al mercato finché non conosceremo con sicurezza l'entità dell'infortunio - Ettore Messina. "

Un altro infortunio muscolare, ancora Nemanja Nedovic. L'esperienza dell'esterno serbo con la maglia dell'Olimpia Milano continua a essere massacrata da problemi che non sembrano avere fine: rientrato a stagione in corso, Nedovic stava recuperando una forma brillante e la sua spiccata pericolosità offensiva sul perimetro e dall'arco, ma è stato nuovamente costretto a fermarsi nel corso del secondo quarto della partita contro la Stella Rossa Belgrado, proprio quando stava scaldando la mano con un paio di triple che avevano permesso un mini-allungo alla sua Olimpia.

Il suo stop, aggiuntosi a quelli di Arturas Gudaitis e Vlado Micov, ha lasciato Milano senza la necessaria potenza offensiva per poter scardinare la difesa fisca e intensa della formazione di Belgrado, poi vincente al Forum per 77-67. Come precisato da coach Messina, Milano valuterà la possibilità di ricorrere al mercato per inserire un giocatore sul perimetro una volta valutata con precisione l'entità del danno muscolare di Nedovic. L'Olimpia è attesa ora a una doppia trasferta in Eurolega, prima in Francia contro l'Asvel Villeurbanne e poi in Spagna contro il Real Madrid.