Ettore Messina si racconta a "The Crossover": "Voglio portare Milano alle Final Four entro tre anni"

Alla metà della sua prima stagione da capo-allenatore dell'AX Armani Exchange Milano, Ettore Messina si è aperto parlando con Joe Arlauckas a "The Crossover", il podcast di Eurolega che raccoglie i racconti delle leggende sulla panchina e sul parquet. Partendo dai primi passi compiuti nel mondo del coaching quando aveva soltanto 17 anni, Messina ha ripercorso le sue esperienze arrivando fino alla grande sfida del giorno d'oggi: riportare l'Olimpia a giocare una Final Four di Eurolega. Vi proponiamo qualche estratto, ricordandovi che potete riascoltare l'intera puntata a questo link.

Dal campo alla panchina: la scelta di diventare un allenatore

"Dopo avermi visto sbagliare i tiri liberi decisivi in una finale regionale juniores con la maglia della Reyer Venezia, Tonino Zorzi mi disse: 'Non diventerai mai un giocatore professionista, non sei abbastanza bravo. Ma ti ho visto lavorare in palestra con i ragazzini, e credo che tu possa diventare un buon allenatore'. Ho pensato a quelle parole per un paio di giorni e mi sono detto: "Ok, proviamoci". Ed è così che ho iniziato. Ma, anche se sembrerà una cosa stupida perché ho avuto la fortuna di vivere una splendida carriera, mi manca l'esperienza da giocatore. Mi manca giocare. Ancora oggi, prima di ogni allenamento, mentre i miei giocatori fanno stretching, io tiro. Non riesco a farne a meno. Mi manca la pallacanestro giocata".

Coach Ettore Messina parla alla squadra durante un time-out nella partita tra AX Armani Exchange Milano e Barcellona, Eurolega 2019-2020.Getty Images

Eurolega, tra formati, trionfi, delusioni e paragoni con la NBA

"L'Eurolega è il torneo più duro del mondo. Passi da una regular-season difficilissima ai playoff, e poi alle Final Four. E lì, sono partite da dentro-o-fuori. Sono comunque uno strenuo difensore dei playoff, anche se capisco che l'attrazione di una Final Four sia superiore. Nel 2001, durante le finali tra Virtus e Vitoria, perdemmo gara-1 senza Rashard Griffith. Se fosse stata una Final Four sarebbe finita lì, invece lo recuperammo e conquistammo il titolo in cinque partite. La Top 16, invece, è la formula più dura. Quando allenavo Treviso, non andammo alle Final Four per differenza canestri in un girone con Siena, Panathinaikos e Barcellona, che avevamo comunque battuto due volte nonostante fossero i campioni in carica. Ogni canestro, con quel format, era decisivo. La differenza tra Eurolega e NBA? Sta nella necessità di effettuare scelte e decisioni a un ritmo superiore. Non sono ammessi errori in un lasso di tempo minimo. In NBA, però, le partite sono vissute con meno senso del dramma, specialmente durante la regular-season, ma anche nei playoff".

Olimpia Milano: obiettivo playoff, poi Final Four fra tre anni

"Per questa stagione, l'obiettivo per l'Olimpia Milano è arrivare ai playoff. Dobbiamo essere realisti. Se ci arriveremo, sarà un grandissimo traguardo raggiunto. Poi, nei prossimi tre anni, sarà quello di riuscire a giocarci una Final Four".

L'importanza dei giocatori per una chimica perfetta

"Oggi il gioco è molto più in mano ai giocatori, quindi è necessario avere persone giuste che sappiano parlare ai compagni, anche più e meglio di quanto possa fare un allenatore. Servono giocatori giusti per avere la chimica corretta, perché, se non giocano assieme, allora è davvero dura. Da Gregg Popovich, che ritengo il migliore in assoluto nel prendersi cura dei propri giocatori, avrei dovuto imparare a essere un po' più flessibile, ma io ho le mie regole e voglio che siano rispettate, e per questo ho bisogno di avere in squadra giocatori che lo facciano".