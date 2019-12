FC Barcellona - Panathinaikos OPAP Atene 98-86

A cura di Davide Fumagalli. Il Barcellona supera anche l'esame Panathinaikos, centra la seconda vittoria di fila dopo quella di Mosca col Khimki e resta appaiato al Real Madrid al secondo posto alle spalle dell'Anadolu Efes. Dopo quattro successi consecutivi si ferma invece la striscia dei greci ed è anche il primo stop dal ritorno in panchina di Rick Pitino: i "green" lottano e restano in partita fino praticamente agli ultimi minuti quando è Delaney a spaccare in due la gara a suon di triple. L'ex giocatore di Kuban e degli Atlanta Hawks finisce con 17 punti, tutti nel secondo tempo e tutti decisivi, mentre il top scorer blaugrana è Nikola Mirotic con 23, 17 dei quali prima dell'intervallo. Il Barcellona chiude con 13 su 32 da tre, soprattutto vince la lotta a rimbalzo, 39 a 26. Al Pana non bastano cinque giocatori in doppia cifra, con Fredette a 19 punti e Calathes a 13 con 13 assist.

La gara del PalaBlaugrana vede una gran partenza del Barcellona, 12-4 con 8 punti di Mirotic, poi Kuric mette la bomba del +8 ma Wiley riporta vicino il Panathinaikos che alla prima pausa è sotto 28-23. Nel secondo periodo ancora Wiley e Calathes riportano i greci a -2, anche Fredette entra in gara, ma il Barcellona è carico, Abrines fa +6 dall'arco, poi la fisicità di Brandon Davies è un fattore, e ancora Kuric da tre firmano il massimo vantaggio sul +11. All'intervallo è 55-47 per un jolly pescato da Bentil. Nella ripresa si torna in equilibrio perchè il Panathinaikos ha impatto da Thomas e soprattutto da Fredette, e il punteggio traballa sul 63-60. Lì si sveglia Malcom Delaney e la gara cambia: mette la tripla del momentaneo +7, poi nell'ultimo quarto prende letteralmente fuoco, ingaggia una battaglia a distanza con Rice, firma l'84-77 di tabella, e poi chiude il discorso con cinque punti consecutivi per il 94-81! Il Panathinaikos è quasi eroico, con Calathes, Fredette e Thomas, ma questa versione dei blaugrana non è arginabile e alla fine torna a farsi vedere anche Mirotic che chiude il match con una tonante schiacciata per il definitivo 98-86.

FC Barcellona : Davies 12, Ribas, Hanga 5, Smits 7, Pustovyi, Oriola 7, Abrines 5, Higgins 7, Delaney 17, Kuric 8, Mirotic 23, Tomic 9. All. Pesic.

: Davies 12, Ribas, Hanga 5, Smits 7, Pustovyi, Oriola 7, Abrines 5, Higgins 7, Delaney 17, Kuric 8, Mirotic 23, Tomic 9. All. Pesic. Panathinaikos: Thomas 12, Rice 10, Papagiannis 6, Papapetrou 10, Pappas, Vougioukas 2, Johnson, Fredette 19, Calathes 13, Wiley 6, Mitoglou 5, Bentil 3. All. Pitino.

FC Bayern Monaco - Zenit San Pietroburgo 77-69

A cura di Davide Fumagalli. Dopo tre sconfitte di fila ritrova il successo il Bayern Monaco che, fra le mura amiche dell'Audi Dome, supera lo Zenit San Pietroburgo fanalino di coda ma reduce dal successo sull'ASVEL. Per i bavaresi è il quinto successo stagionale, tutti in casa, mentre per i russi è il quinto ko esterno in sette viaggi. Grande protagonista Vladimir Lucic, 17 punti, il miglior marcatore dei cinque in doppia cifra del Bayern: uno di questi è Diego Flaccadori, 11 punti, al suo massimo in carriera in Eurolega. Per lo Zenit 18 punti di Alex Renfroe.

La gara inizia in equilibrio e a punteggio basso, come si intuisce dal 14-15 con cui si va al primo riposo. Nel secondo quarto il Bayern ha un buon impatto da Flaccadori che mette 7 punti praticamente consecutivi per il 25-23, poi Koponen mette la bomba del +5 e all'intervallo è 37-35 con Renfroe che segna da metà campo sulla sirena e tiene a galla lo Zenit. Nella ripresa i bavaresi partono forte: 12-3 di parziale con Lo, le triple di Lucic e i liberi di Narthel e Monroe, e Bayern a +11 sul 49-38. Sul finire del periodo arriva anche il +14 con Koponen e Nelson (61-47), poi nell'ultimo periodo la squadra di Radonjic amministra, conservando praticamente fino al termine un rassicurante vantaggio in doppia cifra.

FC Bayern Monaco : King, Koponen 11, Monroe 12, Lucic 17, Lo 11, Zipser 2, Nelson 5, Flaccadori 11, Barthel 3, Lessort 5, Huestis, Grant ne. All. Radonjic.

: King, Koponen 11, Monroe 12, Lucic 17, Lo 11, Zipser 2, Nelson 5, Flaccadori 11, Barthel 3, Lessort 5, Huestis, Grant ne. All. Radonjic. Zenit San Pietroburgo: Iverson 3, Albicy 7, Ponkrashov 5, Hollins 3, Thomas 5, Balashov ne, Renfroe 18, Khvostov 2, Pushkov, Trushkin 6, Abromaitis 13, Ayon 7. All. Plaza.

Zalgiris Kaunas – Valencia 82-86

A cura di Marco Arcari. Non si arresta il periodo no dello Zalgiris Kaunas. La formazione di coach Jasikevicius perde anche contro Valencia e incappa nella settima sconfitta consecutiva in EuroLega. Gli ospiti partono meglio, trovando nella connection tra Quino Colom e Bojan Dubljevic una chiave per scardinare la difesa dello Zalgiris a ogni possesso offensivo. La formazione di coach Jasikevicius è però brava a sfruttare la verve offensiva di Edgardas Ulanovas (7 punti nel 1° quarto) e a lavorare nel pitturato (9/10 da 2 nella frazione) per chiudere avanti il 1° quarto (21-19). I padroni di casa continuano a macinare giocate nel pitturato avversario (18/21 da 2 a metà gara), mentre il Valencia si affida maggiormente alle soluzioni perimetrali e beneficia anche di molti liberi a disposizione (9 nel 2° quarto). Colom prosegue nel suo show personale, raggiungendo 10 punti e 7 assist a metà gara, ma lo Zalgiris mantiene comunque 1 lunghezza di vantaggio (48-47) all’intervallo lungo.

I padroni di casa faticano a trovare la via del canestro durante i primi 10’ della ripresa, realizzando solamente 9 punti. Valencia invece beneficia delle bombe della coppia Louis Labeyrie – Aaron Doornekamp (4 triple in due e 19 punti al 30’ per il primo) e tenta di scappare a 10’ dalla fine (57-64). Nell’ultima frazione lo Zalgiris tenta una disperata rimonta con le giocate di Arturas Milaknis e le triple di K.C. Rivers, ma la formazione spagnola ne ha di più e conquista un meritato successo. MVP della sfida senza dubbio Labeyrie (22 punti con 9/11 al tiro), ma grande prova anche di Colom (12 punti e 9 assist) e 45% da 3 punti di squadra per gli ospiti. Ai lituani non bastano i 16 punti di Ulanovas.

Zalgiris Kaunas : Walkup 15, Rivers 8, Lekavicius 8, Hayes 2, Venskus ne, Jankunas 2, Lukosiunas ne, Milaknis 9, Geben, Leday 10, Landale 12, Ulanovas 16. All. Jasikevicius.

: Walkup 15, Rivers 8, Lekavicius 8, Hayes 2, Venskus ne, Jankunas 2, Lukosiunas ne, Milaknis 9, Geben, Leday 10, Landale 12, Ulanovas 16. All. Jasikevicius. Valencia: Colom 12, Marinkovic 4, Loyd 3, Ndour 9, Abalde 8, Labeyrie 22, Van Rossom 8, Tobey 4, Motum ne, Dubljevic 8, San Emeterio ne, Doornekamp 8. All. Ponsarnau.

