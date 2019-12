Fenerbahce Beko Istanbul-Anadolu Efes Istanbul 73-81

A cura di Davide Fumagalli. Il primo derby di Istanbul della stagione europea è dell'Anadolu Efes che sbanca l'Ulker Sports Arena, casa del Fenerbahce. La squadra di Ataman centra la settima vittoria consecutiva, la 13esima compreso il campionato, e resta saldamente in vetta alla classifica mentre la formazione gialloblu si ferma dopo tre successi consecutivi e porta il suo bilancio a 5 vinte e 8 perse. Match molto fisico, spezzettato, con tanti fischi e parecchi contatti, decisa da uno strappo dell'Efes tra terzo e quarto periodo e mai più ricucito dalla banda di Zelimir Obradovic. Al Fener non bastano 16 punti di Derrick Williams, 13 di Nando De Colo, 12 di Sloukas e 10 di Datome. L'Anadolu vive una pessima serata al tiro da tre - 5 su 21 -, ma tira meglio da due (68%) e soprattutto conquista e realizza una caterva di liberi, 20 su 23 contro il misero 5 su 8 dei padroni di casa (tutti nel quarto periodo). Spicca la gran prova dell'ex milanese Simon, 22 punti, bene il solito Larkin, 20, tutti nella ripresa, e ottimo l'impatto del centro Sanli Sertac, 15 punti.

Video - Magia di Nando De Colo: canestro da posizione impossibile 00:35

La sfida della Ulker Sports Arena inizia con grande fisicità, tanto agonismo e molti errori. L'Efes si porta sul 12-7 con una tripla di Singleton, poi il Fenerbahce risponde con un 9-0 e mette la testa avanti. Una volta scioltesi le due squadre segnano con continuità, De Colo e Datome da una parte, Pleiss e Simon dall'altra: alla prima pausa è 22-20. Nel secondo periodo le bombe di Mahmutoglou replicano ai canestri di un dominante Sanli, l'ultimo canestro prima dell'intervallo è di Micic che fissa la parità sul 38-38 con cui si va negli spogliatoi.

Video - Il derby di Istanbul finisce in anticipo per il tifoso in prima fila: espulso! 01:03

Nella ripresa si accende Shane Larkin (a secco nel primo tempo), segna 4 punti consecutivi per il 47-41, poi infila una tripla e altri tre tiri liberi per il +10 dell'Efes. Il Fenerbahce accusa il colpo, si fa prendere dalla frenesia e dal nervosismo, chiude il quarto a -10 e nell'ultimo periodo sprofonda fino a -17 (56-73) dopo che Larkin realizza altri 7 punti filati, 5 dei quali dalla lunetta. Sembra finita ma il Fenerbahce ha una bella reazione, produce un parziale di 11-0 firmato da Datome e Sloukas, e si porta a -6, che diventa -5 dopo due liberi di De Colo a un minuto dal termine. La rimonta però non va oltre perchè Larkin va fino in fondo in penetrazione e poi Simon ruba e va a segnare il canestro dell'80-71 che chiude il discorso.

Video - Che stoppata di Gigi Datome! Stampa il pallone di Micic sul bordo del tabellone 00:24

Fenerbahce Beko Istanbul : Westermann ne, Mahmutoglu 6, Kalinic 10, Sloukas 12, Arna ne, De Colo 13, Williams 16, Muhammed 2, Duverioglu 2, Datome 10, Lauvergne 2, Stimac. All. Obradovic.

Video - Highlights: Fenerbahce Beko Istanbul-Anadolu Efes Istanbul 73-81 03:12

* * *

Khimki Mosca-Alba Berlino 104-87

A cura di Daniele Fantini. Dopo quattro sconfitte consecutive che lo avevano fatto precipitare all'ottavo posto in classifica, il Khimki Mosca riassapora il gusto della vittoria rifilando 104 punti all'Alba Berlino, nuovo season-high offensivo dopo i 103 realizzati nel successo sul Panathinaikos alla terza giornata. L'attacco della formazione di coach Kurtinaitis torna a viaggiare a pieni giri e, con un parzialone di 54-31 nei due quarti centrali, ribalta l'inerzia di una partita cominciata sui binari opposti, con un'Alba incandescente dall'arco e capace di toccare anche il +12 (23-35) nelle primissime battute del secondo periodo. Alexey Shved regala momenti di pallacanestro deliziosa costruendo dagli isolamenti in punta per sé e per i compagni: chiuderà con 22 punti e 8 assist, cercando di coinvolgere l'intera squadra. Ottimo il contributo dalla panchina di Jonas Jerebko, a referto con 18 punti e 7/12 al tiro, fondamentale per fornire al Khimki un secondo grande terminale offensivo per organizzare la rimonta nel secondo periodo, ma il premio di MVP va a Devin Booker, vero dominatore del centroarea con una prestazione da 24 punti (career-high in Eurolega) e 10 rimbalzi, per 36 complessivo di valutazione.

Video - Niels Giffey col punto esclamativo: penetrazione diretta e schiacciata in testa a tutto il Khimki 00:28

L'Alba regge la prima spallata del Khimki arrivando all'intervallo lungo sul -3 (54-51) grazie a percentuali scintillanti dalla distanza (7/11), ma nel secondo tempo, quando la difesa russa stringe le viti e le mani cominciano a raffreddarsi, mostra di non avere altre armi per restare aggrappata alla partita: Shved, Booker, Jerebko e Anthony Gill, riemerso prepotentemente nella ripresa (16 punti, 5 rimbalzi), costruiscono continui vantaggi sul perimetro e in area, e nemmeno la zona 2-3 proposta a più riprese da coach Aito Garcia Reneses riesce a frenare una macchina offensiva ormai lanciata con le marce altissime. Rokas Giedraitis chiude con 17 punti (ma soltanto 6 nella ripresa), seguito dai 14 di Niels Giffey e dalla doppia-doppia da 13 e 11 di Landry Nnoko, buona soltanto per le statistiche.

Video - Il Khimki si diverte in contropiede: Chris Kramer alza, Devin Booker schiaccia di potenza 00:24

Khimki Mosca : Shved 22, Booker 24, Karasev 8, Gill 16, Jovic 5; Kramer 4, Zaytsev, Jerebko 18, Monia, Evans 4, Bertans 3. N.e.: Vialtsev. All.: Kurtinaitis.

Video - Highlights: Khimki Mosca-Alba Berlino 104-87 03:23

* * *

Stella Rossa MTS Belgrado-Kirolbet Baskonia Vitoria 64-72

Dopo la vittoria della scorsa settimana al Forum di Assago che l'aveva resa una delle squadre più "hot" del torneo con una striscia aperta di tre successi consecutivi, la Stella Rossa Belgrado si arrende in casa al Baskonia Vitoria, giunto all'appuntamento con morale diametralmente opposto dopo i due pesantissimi ko sofferti contro Panathinaikos Atene (-32) e Anadolu Efes Istanbul (-25).

Il Baskonia approccia in maniera più decisa la partita portandosi sul +6 al primo mini-riposo (14-20), ma la difesa della Stella Rossa torna a stringere nel secondo periodo concedendo soltanto 12 punti e riproponendo una situazione di nuovo sostanziale equilibrio all'intervallo lungo (31-32). Gli ospiti costruiscono il break decisivo piazzando un parzialone di 4-19 a cavallo dei due quarti finali, toccano il +19 (45-64) e possono amministrare con tranquillità fino al successo per 72-64. Nik Stauskas guida il Baskonia con 22 punti e 4/5 dall'arco, seguito da un Toko Shengelia da 19 punti e 8 rimbalzi. Per la Stella Rossa, affossata da un misero 5/22 dall'arco, non bastano i 20 punti di Lorenzo Brown, unico giocatore in grado di chiudere in doppia cifra. Arriva così anche la prima sconfitta stagionale in Eurolega per coach Dragan Sakota.

Stella Rossa MTS Belgrado: Kuzmic 8, D. Brown 5, L. Brown 20, Lazic, Baron 9; Davidovac 6, Faye 1, Dobric 5, Gist 2, Jenkins 4, Simanic 4, Ojo. All.: Sakota.

Video - Highlights: Stella Rossa Belgrado-Kirolbet Baskonia Vitoria 64-72 03:28

* * *

Maccabi FOX Tel Aviv-CSKA Mosca 90-80

A cura di Daniele Fantini. Dopo una prima parte di stagione vincente ma segnata dai tanti dubbi sulla reale competitività contro squadre di alte classifica, il Maccabi Tel Aviv lancia un primo segnale inequivocabile: nonostante un roster ridotto all'asso per gli infortuni di Nate Wolters, Omri Casspi e John DiBartolomeo, la squadra di coach Sfairopoulos mette in cassaforte il big-match del giovedì sera stendendo il CSKA Mosca con una straordinaria prestazione difensiva nella ripresa, in cui concede soltanto 28 punti (12 nel terzo periodo) a un attacco più che tambureggiante per la prima metà abbondante di gara. Mentre il Maccabi festeggia il terzo successo consecutivo dopo quelli con Asvel Villeurbanne e Bayern Monaco, per i russi arriva il terzo ko nelle ultime cinque partite e annesso sorpasso in classifica subito proprio dal Maccabi, che risale al quarto posto con un record di 9-4.

Video - Scottie Wilbekin è delizioso: canestro elegantissimo con lacrima contro il CSKA Mosca 00:22

Eppure, come detto, il match sembra pienamente in mano agli ospiti per oltre due quarti, spinti da un'armonia collettiva offensiva di livello stratosferico: il CSKA tocca quota 52 all'intervallo e allunga sul +11 alla metà del terzo periodo (49-60), quando la difesa del Maccabi attiva la modalità "muraglia" e lancia le basi per una clamorosa rimonta. Scottie Wilbekin si carica sulle spalle la squadra e, con una serata da 22 punti, 5 rimbalzi, 9 assist, 3 recuperi e 8 falli subiti per 33 di valutazione, emerge sulla distanza nel confronto tra superstar con Mike James. Mentre il Maccabi acquisisce fiducia con la difesa e le giocate di qualità del suo leader offensivo, il CSKA perde fluidità offensiva con il vistoso calo di letture dell'ex Olimpia Milano, sempre più tendente a deragliare oltre i limiti: James chiuderà sì con 22 punti, macchiati però da un orrido 5/17 dal campo e supportati da un solo assist.

Video - Mike James ha raggio di tiro illimitato: tripla pazzesca "da casa sua" contro il Maccabi 00:31

Mentre Wilbekin fa a pezzi la difesa del CSKA nelle situazioni di pick'n'roll centrale, arriva anche una grandissima mano da Elijah Bryant, ottima spalla offensiva con 14 punti e 3 triple, ma soprattutto da un onnipresente Othello Hunter, capace di aggiornare il proprio massimo in carriera in Eurolega con 20 punti, frutto di 8/13 dal campo. Le percentuali al tiro del CSKA, luccicanti nella prima metà di gara, tendono a impallidire fino a un modesto 8/29 dall'arco, e la gestione degli ultimi possessi è quasi scellerata: il Maccabi risponde all'ultima fiammata di James con Hunter e Zoosman, e una brutta incomprensione tra James e Kurbanov fa definitivamente calare il sipario.

Maccabi FOX Tel Aviv : Wilbekin 22, Acy 11, Caloiaro, Hunter 20, Zoosman 13; Bryant 14, S. Cohen, Avdija, Dorsey 7, J. Cohen 3. All.: Sfairopoulos.

Video - Highlights: Maccabi FOX Tel Aviv-CSKA Mosca 90-80 03:30

* * *

Real Madrid-Olympiacos Pireo 93-77

A cura di Davide Fumagalli. Il Real Madrid prosegue la sua inarrestabile corsa, tritura anche l'Olympiacos, mantiene inviolato il Wizink Center e conquista l'ottava vittoria di fila, la decima in tredici gare per il secondo posto alle spalle della capolista Anadolu Efes. E' invece il secondo stop consecutivo per i greci dopo il ko all'overtime nel derby col Panathinaikos ad OAKA: i "Reds" restano fermi a 5-8 al pari di Stella Rossa e Fenerbahce, a ridosso della zona playoff. Partita senza storia contro un Real sostanzialmente ingiocabile: la squadra di Laso chiude col 53% da due, 12 su 14 ai liberi e 15 triple a bersaglio su 33 tentativi: cinque i giocatori in doppia cifra, con 15 punti di Campazzo e Randolph, e 18 di Causeur in soli 17'. L'Olympiacos, senza Spanoulis, non sfigura, chiude col 53% da due e da tre ma non ha alcuna chance di vincere: servono a poco i 12 punti di Cherry e Vezenkov.

Video - Laprovittola alza e trova Jordan Mickey per l'affondata al volo: applausi per il Madrid 00:34

Prova di forza del Real Madrid che fra le mura amiche è un autentico carro armato: a farne le spese è l'Olympiacos che, dopo essere partito 4-2, incassa un break di 10 e si ritrova sotto 21-10 alla prima pausa, colpito a ripetizione da Randolph e Campazzo. Nel secondo periodo Laso manda in campo la "second unit" e le cose vanno pure peggio per i greci: Laprovittola innesca Mickey e Thompkins, poi Fernandez da tre e Carroll in contropiede firmano il +19 sul 39-20. A tenere a galla l'Olympiacos sono Milutinov, che fa -12 con 5 punti in fila, e poi il solito Printezis, che con uno dei suoi movimenti spalle a canestro fissa il 41-30 con cui si torna negli spogliatoi.

Video - Campazzo in versione cameriere! Pregevole canestro di mano sinistra 00:41

Dopo l'intervallo sale in cattedra Fabien Causeur. Il francese, silente nel primo tempo, riporta il Real a +18 con due giocate da tre punti in fila, poi Campazzo fa +21 con uno spettacolare canestro in penetrazione di mano sinistra. Da lì è un tira e molla, l'Olympiacos accorcia fino a -16 grazie a Rochestie ma poi il Madrid accelera di nuovo e al 30' è avanti 72-48 grazie a 4 punti filati del gigante Tavares. Il quarto periodo si apre con altri 5 punti di Causeur per il +23, poi i greci hanno l'ultimo sussulto per il -14 (79-65) con Koniaris e le triple di Vezenkov, ma il match è chiuso da tempo ed è Thompkins dall'arco a insaccare la tripla del definitivo 93-77.

Real Madrid : Causeur 18, Randolph 15, Fernandez 10, Campazzo 15, Laprovittola, Deck 2, Carroll 4, Tavares 6, Mickey 8, Thompkins 12, Taylor 3, Mejri ne. All. Laso.

Video - Highlights: Real Madrid-Olympiacos Pireo 93-77 03:44

* * *