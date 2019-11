Zenit San Pietroburgo-Khimki Mosca 73-87

A cura di Daniele Fantini. Dopo lo stop della scorsa settimana nella trasferta di Belgrado, il Khimki Mosca si rimette in marcia espugnando la Sibur Arena nel derby russo con lo Zenit San Pietroburgo per 87-73. La squadra di coach Kurtinaitis scava il break che risulterà poi decisivo nelle battute finali di un primo tempo giocato su ritmi alti, con attacchi prolifici ma difese non esattamente ermetiche: grande protagonista nel parziale è Alexey Shved, che chiuderà poi con 19 punti e 5 assist nonostante una serata non particolarmente esaltante al tiro (5/12 complessivo con 3/9 dalla distanza). Lo Zenit si riavvicina con un buon inizio di ripresa, ma il tentativo di rimonta viene ricacciato al mittente a cavallo tra i due quarti finali, dove il Khimki riallarga la forbice in maniera importante per poi permettersi di amministrare con tranquillità nel finale.

Detto di Shved, il premio di MVP della serata va a Devin Booker, che mette a referto 20 punti con 7 rimbalzi e 3 assist, risultando il più continuo tra i suoi e il più prolifico in un ottimo primo tempo. Buono anche l'impatto di Anthony Gill, a quota 12 con 5/7 al tiro, ma è interessante anche il debutto di Chris Kramer, playmaker d'ordine in grado di fornire un ottimo supporto a Shved nelle situazioni di gestione del ritmo e della squadra.

Per lo Zenit arriva invece la seconda sconfitta consecutiva in un derby russo dopo quello perso la scorsa settimana con il CSKA Mosca, e la quinta in generale in sette uscite. La squadra di Joan Plaza paga il 9/30 dall'arco (30%) rispetto al 12/28 avversario e concede il 63% da due, dimostrando una mancanza di organizzazione difensiva non perdonabile a questi livelli. Inutili i 25 punti di Austin Hollins (sporcati però dal 5/14 dall'arco) all'interno di una serata in cui non spicca il solito Gustavo Ayon, fermo a quota 9 in 26 minuti abbondanti di gara.

Zenit San Pietroburgo: Ponkrashov 8, Hollins 25, Thomas 6, Renfroe 2, Ayon 9; Iverson 3, Albicy 6, Khvostov 2, Trushkin 2, Abromaitis 4, Ponitka 6. N.e.: Pushkov. All.: Plaza.

Khimki Mosca: Shved 19, Booker 20, Karasev 7, Gill 12, Jovic 5; Kramer, Timma 5, Zaytsev, Jerebko 9, Monia, Evans 4, Bertans 6. All.: Kurtinaitis.

Stella Rossa Belgrado-Real Madrid 60-75

A cura di Davide Fumagalli. Prima vittoria esterna della stagione per il Real Madrid che sbanca Belgrado superando una Stella Rossa rimasta in corsa per tre quarti abbondanti. La squadra di Laso centra il secondo successo in fila e sale 4-3: determinante un quarto periodo sontuoso da 26-8 con 7 triple a bersaglio (7 su 8 negli ultimi 10' dopo il 3 su 23 dei primi 30'). Sugli scudi i veterani Llull, 16 punti, e Fernandez, 12, e il gigante Tavares, 11 con 9 rimbalzi e 5 stoppate. Per i serbi, al quinto stop in 7 partite, ci sono 17 punti di Baron e 14 di Lorenzo Brown.

La sfida della Stark Arena di Belgrado inizia con le polveri bagnate e il primo periodo si chiude col Real Madrid avanti 12-9; nel secondo quarto i blancos allungano sul +10 (22-12), Laprovittola fa le veci di Campazzo innescando Mickey e Garuba, poi Fernandez firma il +8 e all'intervallo è 33-27 per gli ospiti grazie al canestro sulla sirena dello specialista Llull. Dopo la pausa negli spogliatoi la Stella Rossa torna in campo con la faccia giusta, Baron e Dobric martellano dall'arco e pareggiano sul 45-45, poi il senegalese Faye dall'angolo sorpassa sul 52-49, che è il punteggio con cui si va all'ultimo riposo. Nel quarto periodo però non c'è storia: il Real fa 12-0 con le triple di Fernandez, Causeur e Llull, la Stella Rossa non segna per quasi 6', e il Madrid chiude il discorso ancora con Llull e la bomba di Causeur. Una prova di forza della squadra di Laso, guidata dai suoi pilastri.

Stella Rossa Belgrado: Kuzmic 4, L. Brown 14, Perperoglou, Nenadic 1, Lazic, Faye 7, Baron 17, Dobric 5, Gist 6, Jenkins, Simanic 6, Ojo ne. All. Gavrilovic.

Real Madrid: Causeur 8, Randolph 2, Fernandez 12, Campazzo 6, Laprovittola 5, Deck 2, Garuba 4, Carroll 4, Tavares 11, Llull 16, Mickey 5, Taylor. All. Laso.

Olympiacos Pireo-Anadolu Efes Istanbul 67-86

A cura di Davide Fumagalli. La parte biancorossa di Atene stavolta porta bene all'Anadolu Efes che, dopo aver perso la scorsa settimana ad Oaka contro il Panathinaikos, si riscatta al Pireo travolgendo l'Olympiacos, al quinto ko in sette partite. La formazione di Ataman gioca un secondo quarto stellare (32-11) e poi nella ripresa contiene la rimonta furiosa dei padroni di casa, spinti dall'energia di Printezis e Paul. Sugli scudi la coppia delle meraviglie composta da Micic e Larkin, 27 punti il serbo, 24 lo statunitense, con un clamoroso 8 su 9 da tre combinato. Per l'Olympiacos 15 punti di Paul, 14 di Printezis, e 10 con 13 rimbalzi ma 5 palle perse di Milutinov.

La sfida è equilibrata e accesa nel primo periodo, chiusa sul 24-21 dai greci con un gioco da 4 punti dell'ultimo arrivato Rochestie, poi nel secondo periodo, dopo una bomba dell'ex virtussino Punter per il -1 (28-29), si scatenano i turchi. Salgono in cattedra Shane Larkin che mette due bombe in fila per il +9 (33-42), e poi tocca a Micic che firma l'allungo per il 53-35 con cui si torna negli spogliatoi. All'intervallo sono 32 i punti della coppia dell'Anadolu Efes, quasi quanto l'intera produzione avversaria. Il terzo quarto si apre con un parziale di 8-1 dell'Olympiacos per il -9, poi Paul segna altre due triple, una fuori equilibrio sulla sirena, e così i greci sono -9 al 30' (58-67). In avvio di ultimo periodo un'altra bomba di Paul vale il -6 (61-67) ma lì l'Efes risponde con Micic che infila due missili, uno da lontanissimo, e allarga di nuovo la forbice fino a +13. E' lo strappo definitivo, sigillato nel finale dai canestri di Dunston e Singleton.

Olympiacos Pireo: Punter 8, Rochestie 4, Paul 15, Koniaris 5, Spanoulis 4, Cherry 2, Milutinov 10, Vezenkov, Printezis 14, Kuzminskas, Rubit 2, Reed 3. All. Kemzura.

Anadolu Efes Istanbul: Larkin 24, Beaubois 10, Singleton 7, Balbay, Gecim, Sanli, Pleiss, Micic 27, Anderson 3, Peters 3, Dunston 10, Simon 2. All. Ataman.

Maccabi Tel Aviv-Alba Berlino 104-78

A cura di Marco Arcari. Maccabi Tel Aviv inarrestabile e capace di dominare per 40’ l’Alba Berlino, conquistando così il 5° successo consecutivo in questa EuroLega. La difesa dei padroni di casa fa la differenza fin da subito, mentre Tarik Black domina nei pitturati e regala il +9 (13-4) ai giallobu a metà 1° quarto. Il Maccabi comincia però a forzare qualche possesso di troppo, trovando ben 6 palle perse nei primi 10’, mentre Niels Giffey realizza 7 punti in 3’ uscendo dalla panchina e tiene a contatto Berlino a fine frazione (21-19). La formazione di coach Sfairopoulos comincia il 2° periodo con un break di 10-0 e trova un sontuoso 5/6 da 3 nel quarto con cui scava un solco importante. Nemmeno la verve offensiva di Rokas Giedraitis (10 punti nella frazione) può impedire agli ospiti di scivolare fino al -15 (52-37) con cui si chiude il 1° tempo.

Il Maccabi comincia la ripresa con un altro parziale importante, propiziato soprattutto dalle giocate di Scottie Wilbekin, e vola anche sul +22. Il match si trasforma in un duello a distanza tra Omri Casspi (8 punti nel 3° quarto) e Tyler Cavanaugh (7 punti nella stessa frazione), ma i padroni di casa possono contare anche sul talento di Black e sulle triple per rimanere in nettissimo vantaggio a fine 3° periodo (83-55). John DiBartolomeo mette in piedi uno show personale stupendo, utile a dare un senso agli ultimi 10’ della sfida, e trova buon aiuto anche da Peyton Siva, che chiude con 14 punti e 8 assist. Per il Maccabi 5 giocatori in doppia cifra per punti realizzati (top scorer DiBartolomeo con 19) e percentuali al tiro impressionanti: 61% da 2, 50% da 3 e 21/25 ai liberi.

Maccabi FOX Tel Aviv: Bryant 7, Wilbekin 16, Acy, Hunter 8, Casspi 10, Avidja 4, Dorsey 12, DiBartolomeo 19, Wolters 9, Cohen 4, Black 13, Zoosman 2. All. Sfairopoulos.

Alba Berlino: Mason, Siva 14, Giffey 9, Mattisseck 5, Schneider 7, Hermannsson 4, Ogbe 3, Giedraitis 12, Thiemann 4, Cavanaugh 14, Nnoko 2, Sikma 4. All. Aito.

