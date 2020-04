Eurolega e Eurocup vanno avanti: si lavora per finire la stagione e assegnare le Coppe

In Italia il basket si è concluso, senza l'assegnazione dello Scudetto. Ma la pallacanestro, almeno sulla carta, non finisce qui. Con un comunicato, Euroleague ed Eurocup hanno espresso la loro volontà a portare a termine la stagione delle Coppe europee, anche se ad oggi non si conoscono ancora tempistiche e modalità per completare l'annata 2019-2020. È però una bella notizia per tutti gli appassionati.

I membri del Comitato esecutivo degli azionisti dell'Euroleague si sono riuniti in videocall giovedì 9 aprile per condividere gli aggiornamenti sull'impatto causato dalla diffusione della pandemia globale Covid-19. Ovviamente il tutto ripartirà una volta messa in sicurezza la situazione bloccata a causa del virus.

I membri del comitato esecutivo hanno concordato le seguenti decisioni

" -Continuare una negoziazione unificata a livello di campionato con l'EuroLeague Players Association e l'EuroLeague Head Coaches Board con l'obiettivo di raggiungere accordi con entrambe le associazioni "

" -Continuare a lavorare su scenari alternativi che potrebbero consentire di riprendere e completare le stagioni EuroLeague ed EuroCup, a condizione che siano messe in atto adeguate misure di salute e sicurezza per tutti i giocatori e tutti gli altri partecipanti "

" -Lavorare su piani collettivi a medio e lungo termine per ridurre al minimo l'impatto economico negativo e favorire la ripresa dei club "

" -Continuare gli sforzi della campagna #EuroleagueUnited per rimanere il più vicino possibile alla comunità di ciascun club e a tutti gli appassionati di basket in generale "

" -Per condurre periodiche riunioni in remoto tra i dirigenti della Lega e del club dalle operazioni di basket. Affari, finanza, attività legali, marketing e comunicazione per condividere informazioni e coordinare gli sforzi strategici "

Da capire quelli che saranno i criteri quindi. In Eurolega era ancora in corso la Regular Season, con l'AX Exchange Milano che occupava il 9° posto con un record 12-16 insieme a Zalgiris Kaunas, Valencia, Olympiacos e Baskonia. In Eurocup, Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia si erano qualificate ai quarti di finale e avrebbero dovuto affrontare rispettivamente Monaco e Unicaja Málaga. Di vitale importanza il discorso Eurocup, in quanto le due finaliste sarebbero state ammesse di diritto all'Eurolega 2020-2021.