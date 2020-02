Khimki Mosca-ASVEL Villeurbane 108-79

Prova di forza del Khimki Mosca che fra le mura amiche asfalta l'ASVEL Villeurbane, centra la terza vittoria di fila e resta all'ottavo posto, l'ultimo utile per i playoff. I russi di Kurtinaitis vivono una serata di grazia a livello offensivo, superano quota 100 per la quarta volta in regular season e sbrigano la pratica già nel primo tempo, chiuso avanti 65-43 con percentuali al tiro irreali (6 su 11 da tre) e ben 18 punti dalle 9 palle perse avversarie (solo 3 per il Khimki a fronte di 18 assist). Brilla il genio di Alexei Shved, 24 punti, 13 assist (pareggiato il suo massimo in Eurolega), 3 recuperi e una sola persa, bene anche Jerebko, 18 punti, e Booker, 17: il Khimki chiude con 26 assist di squadra, solo 8 perse e tira 16 su 30 dall'arco, più il 61% da due. Non può nulla l'ASVEL, alla nona sconfitta nelle ultime dieci gare e con la speranza playoff ormai svanita: ci sono 14 punti di Payne e 12 di Lighty in un match a senso unico per i francesi.

La partita è indirizzata fin dai primi minuti, il Khimki vuole dare seguito alle ultime due vittorie e approfitta del momentaccio dell'ASVEL: 8-0 che diventa 15-5 con una tonante di Booker su alzata di Shved, poi Timma piazza la sua terza bomba per il 21-7, ampliato dal canestro di Jerebko per il +16! Lì i francesi hanno una reazione, si aggrappano a Lighty e all'ultimo arrivato Berry che insaccano le bombe del -6 (32-26), poi alla prima pausa è 35-28. Nel secondo periodo i russi rimettono le mani sul match, Bertans infila due triple per il +10, poi arriva un altro break di 12-0 e i gialloblu volano a +20 sul 53-33! A quel punto torna ad incantare anche Shved, segna 5 punti di fila per il 60-39 e all'intervallo è 65-43 per un Khimki assolutamente devastante.

Nella ripresa c'è poca storia, i russi restano stabilmente intorno ai 20 punti di margine, Booker va facile al ferro, Shved risponde a Payne dall'arco, poi lo stesso ex Knicks e Timberwolves fissa l'85-61 con cui si va all'ultimo riposo. Nell'ultimo quarto Kramer e Bertans con un'altra tripla fanno +26, poi il finale è tutto di Shved che mette la bomba del 101-74 e poi serve a Gill la palla per la bomba del +30 (104-74), a cui fa seguito l'alzata per l'appoggio facile dell'ex giocatore dell'università di Virginia e anche per il suoi assist numero 13. Uno show assoluto del Khimki che pare tornato quello infermabile di inizio stagione.

: Robinson 1, Shved 24, Kramer 11, Booker 17, Timma 14, Karasev, Zaytsev ne, Vialtsev, Jerebko 18, Gill 9, Jovic 3, Bertans 11. All. Kurtinaitis. ASVEL Villeurbane: Taylor 5, Jekiri 10, Kahudi 4, Maledon 1, Berry 6, Lomazs, Noua 10, Diot 8, Bako 7, Lighty 12, Starzel 2, Payne 14. All. Mitrovic.

Valencia-Fenerbahce Beko 86-93

: Colom 7, Marinkovic 22, Ndour 5, Abalde 4, Labeyrie 9, Tobey 9, Motum 3, Dubljevic 15, San Emeterio 3, Sastre 11, Doornekamp 2, Ferrando ne. All. Ponsarnau. Fenerbahce Beko: Nunnally 9, Westermann 2, Mahmutoglu ne, Kalinic 2, Sloukas 13, De Colo 10, Williams 22, Thomas 4, Vesely 4, Muhammad 9, Datome 13, Lauvergne 5. All. Obradovic.

