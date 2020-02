Real Madrid - Panathinaikos OPAP Atene 96-78

Continua a volare il Real Madrid che supera con autorità il Panathinaikos e centra la quinta vittoria di fila, la ventesima in regular season. Nemmeno il fatto di giocare in un insolito lunedì sera (a causa del Wizink Center occupato, ndr) frena la marcia dei blancos di Pablo Laso che tengono in pugno il match dall'inizio alla fine e infliggono ai greci il decimo ko di fila nel confronto diretto. La formazione ateniese, alla quarta sconfitta nelle ultime cinque uscite, non batte infatti i "merengues" dal 17 aprile 2018 e addirittura non vince in Spagna dal 21 marzo 2013.

Per il Real Madrid, secondo alle spalle dell'Anadolu Efes, già ai playoff, ci sono ben sette giocatori in doppia cifra: spiccano Tavares, 15 con 10 rimbalzi, e Campazzo, 14 con 10 assist, 6 dei quali nel primo periodo. Nel Panathinaikos, al sesto posto solitario, si registrano i 13 punti di Calathes e gli 11 di Fredette e Thomas.

Video - Partita da 10 assist per Campazzo: i più belli per il connazionale Deck 00:32

Il match del Wizink Center vede la classica partenza lanciata del Real Madrid che, sfruttando le solite accelerazioni e gli assist di Campazzo, vola sul 15-5! Il Panathinaikos resta in scia grazie al buon impatto di Vogioukas e Rautins, poi Rice manda a schiacciare Papagiannis per il -7, ma ancora l'asse Campazzo-Deck firma il 27-16 a fine primo quarto. Nel secondo periodo le due squadre si scambiano triple, Rautins e Rice per i greci, Fernandez e Carroll per i blancos: proprio l'ex Teramo mette la bomba del +12 e poi i liberi del +14 sul 40-26. Ci pensa Calathes a rispondere alla guardia statunitense e all'intervallo il tabellone dice 48-41 in favore dei padroni di casa, comunque in controllo nonostante il 6 su 18 dall'arco.

Video - Campazzo mette a sedere Calathes, il greco lo stende in scivolata! 00:38

Nella ripresa la partita va a strappi, il Panathinaikos torna sotto e si porta due volte a -3 prima con Fredette e poi con Calathes. Il Real Madrid però non permette l'aggancia e risponde, con Tavares prima per il 56-48, e successivamente con Thompkins che come al solito entra ed è subito produttivo con i punti del nuovo +10 sul 68-58. Al 30' è 73-65, poi in avvio di ultimo quarto è ancora Thompkins, sorretto da Campazzo, a firmare il +14 sull'83-69. La squadra di Pitino è alle corde e va definitivamente ko sul break di 9-0 dei blancos, aperto dalla tripla dall'angolo di Campazzo e chiuso dal contropiede di Laprovittola per il +21 sul 94-73. E' un trionfo giusto per il Real Madrid, un ko forse più duro del previsto per il Panathinaikos che comunque non ha avuto mai una chance di condurre il match.

: Fernandez 11, Campazzo 14, Laprovittola 10, Reyes 4, Deck 13, Garuba 4, Nakic, Caroll 12, Tavares 15, Mickey, Thompkins 11, Mejri 2. All. Laso. Panathinaikos OPAP Atene: Thomas 11, Rice 7, Papagiannis 6, Rautins 6, Pappas ne, Vouhioukas 7, Johnson 4, Fredette 11, Calathes 13, Mitoglou, Bentil 2. All. Pitino.

