Zenit San Pietroburgo-Alba Berlino 81-83

A cura di Daniele Fantini. L'Alba Berlino si rimette in marcia dopo la sconfitta esterna contro il Real Madrid, infila la terza vittoria nelle ultime 6 partite, migliora il proprio record a 9-16, e tiene accesa la speranza di rientrare nel gruppone che preme al margine della zona playoff per partecipare poi alla grande volata di fine regular-season. Di contro, lo Zenit spreca una grande occasione per prendere una boccata d'ossigeno dai bassifondi della classifica, e rimane all'ultimo posto con un record di 7-18, vanificando così il debutto di coach Xavi Pascual al posto dell'esonerato Joan Plaza sulla panchina.

L'Alba strappa una gran vittoria in rimonta, cancellando il -13 (58-45) sofferto nelle battute centrali del terzo periodo grazie alla capacità di ritrovare la propria pallacanestro nei momenti decisivi della partita. La difesa torna a stringere spegnendo quasi improvvisamente un attacco dello Zenit fino a quel momento molto più fluido rispetto alla gestione Plaza, e il tiro da fuori, mancato nella prima parte di gara, riprende a far frusciare con continuità le retine della Sibur Arena (9/22 alla fine). Luke Sikma (10 punti, 9 rimbalzi, 4 assist, 4 recuperi) e Rokas Giedraitis (14) erodono rapidamente l'esiguo margine matenuto dallo Zenit in apertura di quarto periodo (64-58) e sono poi una gran stoppata di Niels Giffey seguita da un layup di pura intelligenza e posizione di Sikma a griffare la giocata decisiva per il +5 a meno di 20" dalla sirena.

Il premio di MVP va però a Martin Hermannsson, vero trascinatore offensivo e autore di una partita di enorme continuità in una serata in cui l'Alba deve rinunciare a Peyton Siva e Makai Mason: chiuderà con 24 punti, 8/14 dal campo (partendo con un perfetto 6/6 nel primo tempo, fondamentale per resistere alla prima spallata avversaria), 4 rimbalzi e 7 assist. Lo Zenit, che incappa invece nella quarta sconfitta consecutiva, paga un attacco asfittico nei momenti di maggior tensione, incapace di trovare un vero go-to-guy capace di caricarsi la squadra sulle spalle nel momento del bisogno. Non servono, quindi, i 19 punti di Will Thomas, i 15 di Austin Hollins (letteralmente sparito nella ripresa dopo un ottimo inizio), e i 12 di Gustavo Ayon, anche lui calato in maniera vistosa con il trascorrere dei minuti.

Zenit San Pietroburgo: Hollins 15, Thomas 19, Khvostov, Abromaitis 11, Ayon 12; Iverspn 8, Albicy 3, Ponkrashov 1, Trushkin 3, Voronov 4, Zubkov 5. N.e.: Pushkov. All.: Pascual.

Olympiacos Pireo-ASVEL Villeurbanne 77-68

A cura di Davide Fumagalli. Buon momento per l'Olympiacos che supera l'ASVEL Villeurbane e centra la seconda vittoria di fila, la terza nelle ultime quattro gare: un risultato, il quarto positivo di fila in casa, che permette ai biancorossi del Pireo di agganciare il Fenerbahce al nono posto, a ridosso della zona playoff. I francesi invece incassano il secondo ko consecutivo, soprattutto si confermano molto vulnerabili in trasferta visto che non vincono da otto gare: ora la squadra di Mitrovic è terz'ultima con 9-16 di record. Match deciso dai 15 punti di Vezenkov, dai 13 di Ellis e dagli 11 di Printezis e Baldwin, i migliori dell'Olympiacos. Nell'ASVEL spicca Kahidi con 14 punti.

La partita del Pireo inizia in totale equilibrio tra due squadre che sognano un posto nei playoff. Alla prima pausa è l'ASVEL a condurre, 21-20 con la tripla a fil di sirena di Kahudi. Nel secondo periodo l'Olympiacos prova l'allungo e arriva a +7 (36-29) grazie al buon impatto del talento Nikolaidis, classe 2002; lì la squadra di Bartzokas perde Milutinov per una brutta distorsione alla caviglia che lo costringe ad abbandonare la gara, ma i greci non perdono l'inerzia, volano fino a +12 grazie a Printezis e all'intervallo sono avanti 43-33. Dopo la pausa negli spogliatoi l'Olympiacos è ancora più carico, Vezenkov mette la bomba del +14, poi ancora dall'arco Printezis e il bulgaro per il +16 sul 61-45. I francesi ricuciono per il -11 del 30' (61-50), ma il divario non scende mai sotto la doppia cifra. Nel finale Ellis segna in tap in il +11, poi è Koniaris a chiudere il discorso con la bomba del 77-61 a 1'33" dall'ultima sirena.

Olympiacos Pireo : Rochestie ne, Baldwin IV 11, Nikolaidis 6, Koniaris 4, Milutinov 9, Vezenkov 18, Printezis 11, Papanikolaou 8, Pokusevski, Ellis 13. All. Bartzokas.

Fenerbahce Beko-Real Madrid 65-94

A cura di Davide Fumagalli. Terrificante sconfitta per il Fenerbahce, la seconda in fila dopo quella contro il Maccabi: un duro colpo alla formazione di Zelimir Obradovic, in piena corsa per i playoff e reduce dal successo in Coppa di Turchia. Ad Istanbul è il Real Madrid a banchettare e a chiudere con un devastante +29, un risultato che vale il quarto successo di fila dei blancos, loro pure in trionfo lo scorso weekend in Coppa del Re. Al Fenerbahce non bastano i 21 punti di De Colo e i 16 di Vesely per evitare la terza peggior sconfitta interna di sempre in Eurolega, la peggiore degli ultimi sette anni (il 21 febbraio 2013 persero 60-99 dal Barcellona). I turchi sono a 11-14 di record, insieme all'Olympiacos, mentre il Real Madrid è secondo con 19-6: nei blancos ottimi Carroll, 20 punti con 4 triple, Tavares, 16, e Thompkins, 14, 11 dei quali nel quarto periodo.

A Istanbul i primi minuti sono un botta e risposta, poi il Real Madrid cambia marcia con Carroll e Tavares che propiziano un break di 9-0, e alla prima pausa 22-17 con anche un buon impatto del classe 2002 Garuba. Nel secondo periodo lo stesso Garuba, insieme a Mickey, lanciano il Madrid fino a +14 (17-31) ma il Fenerbahce reagisce con un parziale di 8-0 firmato Vesely e Nunnally, e resta a galla. E' solo un sussulto perchè il Real ne ha di più, replica con un break di 10-0 con 6 punti di Rudy Fernandez, poi dilaga fino a +18 con Thompkins e Laprovittola! All'intervallo è 47-31 per gli ospiti.

Nella ripresa la musica non cambia, la squadra di Obradovic annaspa ma non affonda, De Colo, Kalinic e Muhammad firmano il -9 (49-58), poi ancora Datome per il 51-60, ma quello è l'ultimo segnale del Fenerbahce prima della resa. Infatti il Real Madrid chiude il terzo periodo con un parziale di 11-0 con tre triple di Carroll e Rudy per il +20 sul 71-51, poi nel quarto periodo prende fuoco Thompkins che segna 9 punti consecutivi e firma il clamoroso +27 sull'80-53. La gara è in archivio e nel finale c'è spazio anche per il debutto in Eurolega del talento serbo-croato classe 2001 Mario Nakic che segna 4 punti e stampa il 94-65 finale.

Fenerbahce Beko : Nunnally 2, Westermann 2, Kalinic 9, Sloukas 5, De Colo 21, Williams 2, Thomas, Vesely 16, Muhammed 3, Duverioglu, Datome 5, Lauvergne. All. Obradovic.

Kirolbet Baskonia Vitoria-Zalgiris Kaunas 60-74

A cura di Davide Fumagalli. Prosegue la risalita dello Zalgiris Kaunas che sbanca la Fernando Buesa Arena e centra la quarta vittoria nelle ultime cinque gare: soprattutto la squadra di Sarunas Jasikevicius sale a 10-15, ad una sola lunghezza da Fenerbahce, Olympiacos e Milano, la prossima avversaria alla Zalgirio Arena. Il Baskonia invece incassa il terzo stop nelle ultime quattro gare e resta penultimo con un bilancio di 9-16: non bastano i 17 punti di Christon e i 12 di Shengelia. Nello Zalgiris, che domina a rimbalzo come dimostra il 38 a 22, tre giocatori in doppia cifra: spicca Ulanovas con 15 punti.

La gara di Vitoria inizia bene per il Baskonia che tocca il +8 sul 17-9 già nel primo periodo; lo Zalgiris però resta a contatto, arriva a pari sul 21-21 e poi all'intervallo il punteggio dice 35-30. Nella ripresa i lituani mettono la testa avanti sul 43-41 con le triple di LeDay e Walkup, poi al 30' gli ospiti conducono sul 51-45. L'allungo decisivo dello Zalgiris arriva nel quarto periodo, Rivers firma il +11, poi Ulanovas e Walkup mettono le triple del +12, e infine è Lekavicius a segnare il canestro del 67-53. Il Baskonia non trova modo di rispondere e così a chiudere il discorso è ancora Ulanovas con un altro missile, quello del 72-58 a 35" dal termine.

Kirolbet Baskonia : Christon 17, Henry 6, Janning 3, Diop 4, Garcia, Fall 2, Shengelia 12, Dragic 2, Shields 4, Polonara 6, Eric 4. All. Ivanovic.

