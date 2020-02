CSKA Mosca-Anadolu Efes Istanbul 80-82

A cura di Daniele Fantini. Con undici partite ancora in calendario, l'Anadolu Efes Istanbul (20-3) è già a un passo dalla matematica qualificazione ai playoff. Il remake della scorsa finalissima di Vitoria consegna alla squadra di coach Ergin Ataman l'ottava vittoria consecutiva, firmata, com'era quasi lecito aspettarsi, da una magia di Shane Larkin a 40" dalla fine, una prodezza in step-back sulla testa di Bolomboy che "pareggia" in maniera virtuale il canestrone con cui Mike James aveva invece deciso la partita d'andata in favore del CSKA Mosca (tra l'altro, unica sconfitta per l'Efes nelle ultime 17 uscite).

Video - Magia di Shane Larkin in step-back: decide così il big-match tra Anadolu Efes e CSKA Mosca 00:52

A puntellare l'ennesima grande serata di Larkin, ormai sempre più candidato unico per il premio di MVP della stagione (23 punti, 4 assist, 5/8 da due, 4/9 da tre), c'è un Vasilije Micic ormai pienamente recuperato dal problema al ginocchio che lo aveva tenuto a riposo per qualche partita nelle scorse settimane (19 punti e 5 assist in un ruolo fondamentale uscendo dalla panchina) e, soprattutto, il sangue freddo di Rodrigue Beaubois (13 punti, 3/6 dall'arco): sua una tripla meravigliosa allo scadere dei 24" che restituisce un minimo di ossigeno all'Efes (75-79) in un finale di partita reso incandescente dal prepotente rientro del CSKA dopo il -11 toccato alla metà del secondo quarto (19-30). Come spesso accade quando si parla dell'Efes, la percentuale nel tiro pesante tende a fare la differenza: il 12/27 certifica la capacità della squadra di Ataman di giocare la propria pallacanestro anche su uno dei campi più difficili e contro una delle difese più soffocanti d'Europa, una qualità che giustifica lo spaventoso record alla boa dei due terzi di stagione.

Video - Mike James fa sembrare tutto facile: batte la sirena con una tripla in step-back meravigliosa 00:30

Il CSKA, privo dell'infortunato Vorontsevich, vede Mike James perdere, alla lunga, il confronto diretto con Larkin, compresa una brutta gestione del possesso decisivo che lo porta a sparare un air-ball sulla testa di Dogus Balbay a sul 78-81 a 30" dalla sirena: l'ex-Olimpia chiuderà a quota 20 punti, sporcati però da 6 palle perse e un modesto 2/8 dalla distanza. Molto positiva, invece, la partita di Johannes Voigtmann, ormai tra i 4-stretch più decisivi e sicuri dell'intera Eurolega: il tedesco mette a referto 15 punti, 5 rimbalzi, 3 assist e tre triple. Buona anche la serata di quantità e intensità di Daniel Hackett (11 punti, 3 assist).

CSKA Mosca: James 20, Voigtmann 15, Hackett 11, Kurbanov 5, Hines 7; Bolomboy 9, Antonov, Sant-Roos 7, Hilliard 1, Baker 5. N.e.: Koufos, Strelnieks. All.: Itoudis.

Anadolu Efes Istanbul: Larkin 23, Beaubois 13, Singleton 5, Pleiss 11, Anderson 5; Balbay, Sanli, Moerman 6, Micic 19, Peters, Simon. N.e.: Tuncer. All.: Ataman.

Video - Highlights: CSKA Mosca-Anadolu Efes Istanbul 80-82 03:48

* * *

Zalgiris Kaunas - Olympiacos Pireo 94-69

A cura di Davide Fumagalli. In una Zalgirio Arena completamente esaurita, come al solito, lo Zalgiris Kaunas supera nettamente l'Olympiacos, centra la terza vittoria consecutiva, la nona in stagione, e tiene viva una piccola speranza di tornare in corsa per i playoff. Raggiunti a 9-14 proprio i biancorossi del Pireo che proseguono nel loro trend molto altalenante, con due successi nelle ultime cinque uscite. I lituani di Sarunas Jasikevicius pareggiano il record di triple per il club, 14 segnate, e ci sono sei giocatori in doppia cifra: spicca Milaknis con 19 punti (5 su 7 dall'arco), con 12 ci sono Walkup, Rivers e Geben. Nell'Olympiacos, sempre senza Printezis, ci sono 15 punti di Vezenkov e 10 di Rubit.

La partita è equilibrata in avvio, poi nel secondo quarto lo Zalgiris prova l'allungo e arriva fino a +14 con una tripla di Rivers; l'Olympiacos però non cade, rosicchia qualche punto e chiude a -9 all'intervallo, 46-37. Il break decisivo arriva sul finire del terzo periodo: sul 54-43 lo Zalgiris piazza un parziale di 15-3, vola a +14 e sostanzialmente costruisce l'allungo decisivo. Nell'ultimo periodo i greci si sciolgono del tutto e i lituani dilagano fino al +25 finale!

Zalgiris Kaunas : Walkup 12, Rivers 12, Lekavicus 11, Hayes 2, Venskus, Jankunas 1, Lukosiunas, Milaknis 19, Geben 12, Jokubaitis 7, Leday 7, Ulanovas 11. All. Jasikievicius.

Olympiacos Pireo: Rochestie 6, Baldwin IV 9, Paul 7, Nikolaidis, Koniaris 2, Spanoulis 5, Milutinov 8, Vezenkov 15, Papanikolau 3, Rubit 10, Ellis 4. All. Bartzokas.

Video - Highlights: Zalgiris Kaunas-Olympiacos Pireo 94-69 03:47

* * *

ASVEL Villeurbane - FC Bayern Monaco 75-65

A cura di Davide Fumagalli. Dopo sei sconfitte consecutive l'ASVEL Villeurbane ritrova il successo battendo il Bayern Monaco all'Astroballe. I francesi centrano la prima vittoria nel 2020 e salgono a 9-14 al pari di Zalgiris e Olympiacos mentre i bavaresi cadono di nuovo dopo il brutto ko del Forum contro Milano dove erano stati anche a +20. Anche stavolta si arriva in equilibrio al quarto periodo e la squadra allenata da Kostic esce con le ossa rotte: decisivo un parziale di 12-0 a inizio quarto che lancia i francesi a +13 e li mantiene in testa fino all'ultima sirena. L'ASVEL ha 15 punti e 8 assist da Taylor e 15 con 8 rimbalzi di Payne. Nel Bayern 14 punti di Lessort e 14 di Vladimir Lucic.

La sfida dell'Astroballe è un botta e risposta fin dall'inizio, il Bayern allunga nel secondo periodo fino a +7 con una tripla di Lucic, ma all'intervallo l'ASVEL ricuce fino a -1 sul 34-35. Nella ripresa la squadra di Mitrovic cambia passo, sorpassa con una bomba di Lighty sul 41-40, poi fino a +6 con Jekiri. L'allungo decisivo arriva nel quarto periodo col già citato 12-0 che manda l'ASVEL a +13 sul 66-53: 5 punti di Payne, 5 di Taylor e Bayern che di fatto si scioglie.

ASVEL Villeurbane : Jackson 3, Taylor 15, Jekiri 12, Maledon, Lomzs 8, Galliou 2, Jean-Charles 6, Diot ne, Bako 2, Lighty 10, Strazel 2, Payne 15. All. Mitrovic.

FC Bayern Monaco: Bray, King, Koponen 7, Monroe 6, Lucic 14, Lo 3, Dedovic ne, Zipser 7, Barthel 5, Lessort 14, Sisko 6, Huestis 3. All. Kostic.

Video - Highlights: ASVEL Villeurbane-FC Bayern Monaco 75-65 03:26

* * *

Real Madrid - Kirolbet Baskonia 70-69

A cura di Davide Fumagalli. Rocambolesca vittoria del Real Madrid che supera in casa in volata il Kirolbet Baskonia! E' il secondo successo in fila per i blancos che salgono al secondo posto solitario alle spalle dell'Anadolu Efes con un record di 17-6. I baschi invece restano terz'ultimi con 8-15, agganciati dall'Alba Berlino corsara a Milano. Come detto gara decisa in volata: imperdonabile l'errore di Nik Stauskas che, sul 69-69 a 4 secondi dalla fine, commette fallo su Campazzo e l'argentino segna uno dei due liberi per regalare il successo ai merengues. La squadra di Laso non brilla, chiude con un pessimo 6 su 26 da tre ma può sorridere per i 20 punti di un ritrova Thompkins. Al Baskonia non bastano 14 punti di Shields e 12 di Shengelia.

Il Real Madrid parte forte, 7-2, ma il Baskonia non sta a guardare, sorpassa per il 19-14 del 10' con un break di 7-0 e poi nel secondo quarto tiene sempre la testa avanti. Il Madrid però resta agganciato agli avversari e con una tripla di Campazzo e due liberi di Deck è a -1 all'intervallo, 37-38. Nella ripresa sono i blancos a mettere il naso avanti, arrivano a +5 sul 49-44 ma non riescono a scappare e al 30' c'è equilibrio sul 53-49. L'esito della sfida è dunque rimandato ai secondi conclusivi e al Wizink Center succede di tutto: sul 66-65 il Real ha ben quattro possessi extra e alla fine Campazzo trova Thompkins solo per il 68-65, poi lo stesso Thompkins fa 1 su 2 ai liberi e Shields impatta sul 69-69 con un canestro veloce. Tutto fa pensare all'overtime e invece c'è la sciagurata leggerezza di Stauskas che regala il viagggio in lunetta a Campazzo: l'argentino segna il primo, poi sbaglia il secondo apposta e non dà il tempo al Baskonia per la replica, se non un lancio disperato di Shengelia che termina la sua corsa ben lontano dal ferro.

Real Madrid : Causeur 5, Randolph 6, Fernandez, Campazzo 10, Reyes, Deck 10, Carroll, Tavares 8, Llull, Mickey 4, Thompkins 20, Taylor 7. All. Laso.

Kirolbet Baskonia: Gonzalez, Christon 6, Janning 11, Diop, Garcia 5, Fall 2, Stauskas, Shengelia 12, Dragic 9, Shields 14, Polonara 2, Eric 8. All. Ivanovic.

Video - Highlights: Real Madrid-Kirolbet Baskonia 70-69 03:53

* * *