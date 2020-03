Eurolega: "L'obiettivo è completare la nostra stagione e quella di Eurocup"

L'Eurolega resta fiduciosa a proposito del futuro della stagione 2019-2020. Il pool dirigenziale si è riunito tramite web meeting e dalla riunione è scaturito un comunicato ufficiale che lascia intendere che sarà fatto ogni sforzo perché Eurolega ed Eurocup si portino a termine.

Per questo motivo, come si legge da comunicato, l'Executive Board ha deciso che:

Le Competizioni ripartiranno una volta che le situazioni di salute e sicurezza saranno ottimali per tutti i partecipanti, in base alle raccomandazioni delle autorità sanitarie e dei governi locali.

È prioritario finire la stagione 2019/20 della Turkish Airlines EuroLeague con il suo format attuale, quindi giocando le rimanenti partite di regular season, playoff e le Final Four. Questo molto probabilmente comporterà lo spostamento delle date originali e se necessaria la compressione del calendario. La stessa priorità si applica alla 7DAYS EuroCup.

L’analisi di sistemi di competizione alternative continuerà, ma sarà attivata solo se la situazione lo richiederà.

Video - Top 10: le migliori giocate della 28a giornata di Eurolega. Alla 1 il game winner di Vlado Micov 03:42

I principi e i comportamenti comuni saranno proposti all’Associazione Giocatori di EuroLeague e al Board degli allenatori di EuroLeague e includeranno tra le altre cose: il potenziale ritorno di giocatori e allenatori nelle loro città, l’impegno di giocatori e allenatori compreso l’adeguamento dei pagamenti dei salari durante la sospensione delle competizioni.

Le regole 2019/20 del Finanacial Stability & Fair Play saranno più flessibili in attesa di maggiori certezze circa l’evoluzione della situazione finanziaria.

L’importanza per tutte le parti interessate (lega, club, giocatori, allenatori, arbitri, ambasciatori) di riconoscere le proprie responsabilità come punti di riferimento e/o fonti di ispirazione nel contribuire in modo coordinato a combattere il COVID-19 in ogni modo possibile, che sia attraverso la consapevolezza di come tutti gli individui possano contribuire a mitigare la diffusione del virus, restando il più vicino possibile alle comunità che hanno bisogno o semplicemente assicurando alle persone confinate a casa qualche forma di contenuto di intrattenimento attorno alla loro grande passione per il basket. La #EUROLEAGUEUNITED campaign raccoglierà e amplierà gli sforzi già attuati da tutte le parti coinvolte per supportare la campagna inclusi gli slogan #IStayHome o #InThisTogether.