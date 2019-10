Riccardo Moraschini è alla sua terza vera partita di Eurolega. Attorno a sé ha più di 10.000 spettatori nel tempio di OAKA. Sul cronometro mancano poco più di 8 secondi alla sirena finale che vede la sua Olimpia Milano a -1. Sono due tiri liberi di un peso e un'importanza spaventosa. Ed entrambi si lasciano alle spalle soltanto il fruscio della retina. L'ex-Brindisi è protagonista assoluto e a sorpresa della prima vittoria esterna stagionale dell'Olimpia, capace di scrollarsi di dosso una buona fetta di partita incolore e riemergere con invidiabile faccia tosta in un finale che lo vede, oltre ai tiri liberi, segnare un gran canestro in penetrazione e puntellare la difesa di una Milano capace di spegnere la luce al Pana negli ultimi tre minuti di una partita vissuta sempre sul filo del rasoio.

E mentre Moraschini apprende gradualmente come poter essere efficace anche al piano superiore dopo una stagione da miglior italiano in Serie A, il Professor Vlado Micov continua a spiegare, in piedi sulla sua cattedra. Unica punta di diamante nel quintetto a pura impronta difensiva schierato da coach Messina nel finale, Micov segna due canestri di tempismo, qualità e importanza pazzesca per restituire a Milano l'ossigeno e l'inerzia persa tra gli arcobaleni di Nick Calathes e i balzi felini di Jacob Wiley: chiuderà con 18 punti e il meritatissimo premio di MVP della partita.

Difficile, se non impossibile, tracciare il filo conduttore di una gara che cambia ripetutamente padrone, in un lunga serie di parziali e controparziali aggiustati da tanti accorgimenti tattici. Milano approccia bene cavalcando Luis Scola (17 punti) contro il tonnellaggio di Papagiannis, ma soffre il rientro del Pana quando Pedoulakis sguinzaglia un quintetto più atletico, trascinato da uno spiritato Wiley (17 punti e 7 rimbalzi, tutti offensivi). Rodriguez risistema i conti gestendo bene la squadra nel primo tempo e Michael Roll scalda la mano (16 punti) nel secondo quarto tenendo a galla una Milano che, con rotazioni larghissime, vive di tanti alti e bassi con quintetti sperimentali.

Dopo il 38-38 dell'intervallo lungo, Milano entra nella ripresa in maniera frizzante, aggrappandosi ancora ai canestri di Scola, ma il Pana ridisegna nuovamente il volto della partita con l'ingresso di Wiley, che distrugge la frontline biancorossa. Con Roll a tenere la mano in forno, l'Olimpia chiude in crescendo un terzo quarto rivedibile per entrambe le squadre (57-61), ma paga pesantemente le scorribande di Calathes a inizio quarto periodo. Come successo l'anno scorso al PalaDesio, il playmaker del Pana salta con facilità la prima linea difensiva e inventa perle a ripetizione a centroarea (23 punti e 4 assist) lanciando un 11-0 che sembra poter calare il sipario. Invece, nonostante un Rodriguez annebbiato e uno Scola tentennante in difesa (poi ben rimpiazzato da Biligha), Milano risponde, quasi dal nulla, con tre triple consecutive di Micov, Brooks e Roll, recuperando coraggio e, soprattutto, coesione difensiva e di squadra. Gli ultimi attacchi sono febbrili e imprecisi su entrambi i fronti, e, dopo i liberi di Moraschini, decide in negativo un runner in penetrazione di Calathes mal appoggiato al tabellone. Rimbalzo di Micov e game-set-match Milano.

