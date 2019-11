Zenit San Pietroburgo-Real Madrid 71-86

A cura di Daniele Fantini. Il Real Madrid (8-3) prosegue la risalita verso le zone altissime della classifica infilando il sesto successo consecutivo nella trasferta russa contro lo Zenit San Pietroburgo, a sua volta condannato al sesto ko in fila e a restare in solitaria sul fondo della graduatoria (2-9).

Video - Facundo Campazzo è un genio in movimento: assist splendido per la schiacciata di Walter Tavares 00:24

Il punteggio finale (+15 per i blancos) non racconta il reale andamento di una partita che vede invece lo Zenit battagliare a lungo, nonostante un devastante parziale di 4-26 a cavallo tra i due quarti centrali, quando il Real Madrid risponde in maniera violentissima all'accennato tentativo di allungo ispirato da un buon avvio di Gustavo Ayon, grande ex della serata (18 punti e 10 assist con 9/19 dal campo per il big-man messicano). Raggiunto il +20 (37-57), il Real toglie le mani con largo anticipo dal manubrio e subisce un immediato contro-break dei padroni di casa, capaci di approfittare del momento di rilassatezza della formazione spagnola per riavvicinarsi fino al -5 con palla in mano (64-69): Hollins sbaglia un floater in penetrazione e il Real punisce sul lato opposto con Deck e una tripla da campione di Rudy Fernandez per riaprire la forbice sulla doppia cifra di margine e scacciare gli spettri della rimonta.

Video - Rudy Fernandez con i decimi in testa: buzzer-beater mangnifico sulla sirena del terzo quarto 00:46

Facundo Campazzo si merita il premio di MVP della partita con 19 punti, 6 assist e un terzo periodo giocato su livelli cestistici straordinari. Solidissima anche la prestazione di Gabriel Deck, a referto con 15 punti, 8 rimbalzi, 2 assist, 7 falli subiti per un complessivo 25 di valutazione, mentre Walter Tavares allunga la propria ombra sotto il tabellone raccogliendo 12 rimbalzi e rifilando 3 stoppate. Su sponda Zenit, detto di Ayon, non bastano i 13 punti con 9 rimbalzi di un Will Thomas in versione lottatore e i 17 con 7/12 al tiro di un Evgeny Voronov ispirato al tiro.

Zenit San Pietroburgo: Iverson 2, Ponkrashov, Thomas 13, Renfroe, Voronov 17; Albicy 7, Hollins 2, Trushkin 2, Abromaitis, Ponitka 10, Ayon 18. N.e.: Khvostov. All.: Plaza.

Iverson 2, Ponkrashov, Thomas 13, Renfroe, Voronov 17; Albicy 7, Hollins 2, Trushkin 2, Abromaitis, Ponitka 10, Ayon 18. N.e.: Khvostov. All.: Plaza. Real Madrid: Caseur 11, Randolph 4, Campazzo 19, Deck 15, Tavares 6; Fernandez 11, Laprovittola 3, Carroll 6, Mickey 4, Thompkins 7, Taylor. N.e.: Garuba. All.: Laso.

Video - Highlights: Zenit San Pietroburgo-Real Madrid 71-86 03:39

* * *

Anadolu Efes Istanbul-Bayern Monaco 104-75

A cura di Davide Fumagalli. Al Sinan Erdem Dome, davanti a quasi 15mila spettatore, è la notte di Shane Larkin! Il playmaker ex Dallas Mavs e Boston Celtics esplode con 49 punti nella larga vittoria dell'Anadolu Efes sul Bayern Monaco, una prestazione mostruosa che gli vale il nuovo record di Eurolega: sbriciolati i 41 di Bobby Brown del 2013 e in precedenza di Kaspars Kambala nel 2002 e di Carlton Myers e Alphonso Ford nel 2001. Larkin ci riesce in "appena" 31 minuti e con percentuali mostruose, 5 su 7 da due e 10 su 12 da tre, con 53 di valutazione.

Video - Shane Larkin fa il nuovo record in Eurolega: 49 punti contro il Bayern! Tutti i suoi canestri 02:18

E' la quinta vittoria di fila dell'Anadolu Efes che resta saldamente in vetta alla classifica con un record di 9-2 mentre per il Bayern Monaco è il secondo ko di fila: bavaresi al terz'ultimo posto con 4-7 insieme ad Alba Berlino, Valencia, Fenerbahce e Stella Rossa. A livello di prestazioni individuali, oltre a Larkin, ci sono i 17 punti di Sertak e i 10 di Pleiss per l'Efes mentre nel Bayern ci sono i 20 di Lucic, gli 11 di Barthel e i 4 punti con 2 assist di Diego Flaccadori.

La partita è marchiata a fuoco da Larkin fin dall'inizio: l'ex Celtics segna 14 punti nel solo primo quarto per il 30-22 Efes che tocca anche il +10 sul 28-18. Nel secondo periodo il Bayern risale da -12 a -5 con Lo e Zipser ma l'Anadolu torna in controllo con Sertak e Larkin per il +13, poi sono i liberi dello stesso Larkin e di Singleton a firmare il 57-40 con cui si torna negli spogliatoi. La ripresa si apre col Bayern che risale fino al -9 (59-50) ma lì si rimette al lavoro Shane Larkin e il gap si allarga di nuovo: l'Efes trova l'allungo decisivo e all'ultimo riposo è +18 sul 76-58! Nell'ultimo quarto la gara è in archivio, l'attenzione è tutta per Shane Larkin che prima sigla il nuovo career high con 38 punti, poi supera il record di Eurolega quando tocca i 43 e infine, dopo una breve pausa in panchina, mette due triple che lo portano fino a 49 punti! Assolutamente irreale.

Anadolu Efes Istanbul : Larkin 49, Beaubois 6, Singleton 10, Balbay, Gecim, Sanli 17, Tuncer ne, Pleiss 10, Micic, Anderson 5, Peters 5, Simon 2. All. Ataman.

: Larkin 49, Beaubois 6, Singleton 10, Balbay, Gecim, Sanli 17, Tuncer ne, Pleiss 10, Micic, Anderson 5, Peters 5, Simon 2. All. Ataman. Bayern Monaco: King, Koponen 5, Monroe 6, Lucic 20, Lo 5, Zipser 8, Nelson 9, Flaccadori 4, Barthel 11, Lessort 4, Radosevic, Grant. All. Radonjic.

Video - Highlights: Anadolu Efes Istanbul-Bayern Monaco 104-75 03:46

* * *

FC Barcellona-CSKA Mosca 67-96

A cura di Davide Fumagalli. Risultato a sorpresa al PalauBlaugrana dove il Barcellona viene travolto dal CSKA Mosca, incassa la prima sconfitta casalinga e perde la vetta della classifica, ora tutta per l'Anadolu Efes. La squadra di Pesic, raggiunta al secondo posto dal Real Madrid, perde contatto nel secondo quarto e poi cede di schianto: ci sono 19 punti di Mirotic e Davies mentre il grande ex Higgins si ferma a 4. E' una serata di grazia invece per il CSKA che riscatta i ko col Baskonia e col Real Madrid e sale a 7-4 in compagnia di Milano, Maccabi e Panathinaikos: la squadra di Itoudis chiude col 69% da due, 14 su 30 da tre e ben 24 assist, con sei giocatori in doppia cifra. Brilla Mike James, 14 punti con 6 assist, bene anche Daniel Hackett, 9.

Il big match del PalauBlaugrana inizia con le squadre che litigano col canestro e segnano col contagocce, poi il Barcellona si accende, trova punti con Davies e Oriola e va al primo riposo avanti 20-18. Il CSKA però resta a contatto, James innesca i compagni, Strelnieks mette la bomba del +4, poi Kurbanov e Hines firmano il vantaggio in doppia cifra sul 46-36. All'intervallo +13 CSKA col canestro di Hackett per il 51-38. Nella ripresa la bomba del -8 di Mirotic illude il pubblico di casa ma il match resta nelle mani dei moscoviti con James che infila una siderale tripla per il +15 e poi, dal 50-64, la squadra di Itoudis piazza un break di 12-0 chiuso con la bomba sulla sirena di Hilliard per il 76-50! L'ultimo periodo è una passerella per il CSKA che, spinto da James, Strelnieks e da un Hackett molto pimpante, dilaga fino al +31 sul 94-63. Una prova di forza assoluta dei campioni in carica contro la principale favorita al titolo 2020.

FC Barcellona : Davies 19, Ribas, Hanga 10, Smits 4, Oriola 4, Abrines, Higgins 4, Delaney 5, Kuric 2, Mirotic 19, Tomic. All. Pesic.

: Davies 19, Ribas, Hanga 10, Smits 4, Oriola 4, Abrines, Higgins 4, Delaney 5, Kuric 2, Mirotic 19, Tomic. All. Pesic. CSKA Mosca: Bolomboy 6, James 14, Antonov 2, Strelnieks 10, Voigtmann 10, Vorontsevich 8, Hackett 9, Hilliard 13, Kurbanov 12, Hines 12, Baker. All. Itoudis.

* * *