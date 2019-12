CSKA Mosca-Zalgiris Kaunas 85-82 d1ts

La trasferta a Mosca sul campo del CSKA si conferma tabù per lo Zalgiris Kaunas che perde la 12esima gara su 12 in questo secolo e soprattutto incassa il sesto ko di fila. E' vittoria, la seconda consecutiva per i rossoblu di Itoudis che la spuntano in overtime grazie ad uno straordinario Mike James, 10 punti nel prolungamento comppresa la tripla decisiva sul suono della sirena. Sono 19 in tutto i punti dell'ex Milano, ben assistito dai 18 di Strelnieks e dagli 11 con 6 assist e 3 recuperi di un ottimo Daniel Hackett: per il CSKA è l'ottavo successo stagionale. E' penultimo con 3-9 lo Zalgiris, privo dell'infortunato Grigonis: non sono sufficienti i 19 punti con 7 rimbalzi e 6 assist, ma anche 7 perse, di Thomas Walkup.

La partita vede un grande avvio dello Zalgiris che piazza un break di 15-0 e si porta sul 17-6! Il CSKA è frastornato, finisce anche a -12 (15-27) ma poi risponde con un parziale di 14-2, pareggia sul 29-29 e all'intervallo è avanti 32-31 con la bomba allo scadere di Baker, servito alla perfezione da un tracciante lungo la linea di fondo di Hackett. Nella ripresa l'inerzia resta a Mosca che vola a +7 con le triple di Strelnieks e Baker ma Kaunas replica con i canestri di Laekavicius e due missili di Milaknis, e al 30' è sostanziale parità sul 51-50. Nell'ultimo periodo si procede a strappi, due bombe di Walkup annullano l'allungo firmato Bolomboy (58-58), poi è Lekavicius a rispondere alle due triple in fila di Hackett. Il finale è costellato di errori, di James e di Walkup, si resta sul 69-69 e così si va all'overtime.

Anche qui domina l'equilibrio ma finalmente si accende Mike James: l'ex guardia di Milano segna 10 punti consecutivi, gli ultimi tre quelli della vittoria con una pazzesca bomba sulla sirena dopo l'ennesimo pareggio sull'82-82 per la stoppata illegale di Bolomboy su Walkup.

CSKA Mosca : Strelnieks 18, Hackett 11, Kurbanov 3, Voigtmann, Hines 6, James 19, Hilliard 1, Vorontsevich 2, Bolomboy 12, Baker 13, Antonov, Koufos ne. All. Itoudis.

Maccabi FOX Tel Aviv-Bayern Monaco 77-55

A breve il report completo...

Maccabi Tel Aviv : Bryant 12, Wilbekin 16, Acy 2, Caloiaro 4, Hunter 15, Avdija, Dorsey 2, Dibartolomeo, Wolters 2, Cohen 2, Black 9, Zoosman 13. All. Sfairopoulos

Real Madrid-Valencia Basket 111-99

A breve il report completo...

