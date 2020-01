ALBA Berlino-Maccabi FOX Tel Aviv 89-95

Dopo due stop ritorna alla vittoria il Maccabi Tel Aviv che sbanca la Mercedes-Benz Arena di Berlino e regala a coach Ioannis Sfairopoulos il successo numero 100 in carriera in Eurolega (75 con l'Olympiacos, 25 col Maccabi). Per gli israeliani il bilancio è di 12-6, il quarto della classifica, mentre l'Alba di coach Aito incassa la seconda sconfitta di fila, la 13esima della regular season. Il Maccabi ha due protagonisti "inaspettati" come Elijah Bryant, 19 punti (record in Eurolega), 8 rimbalzi e 4 assist, e l'ex Reggio Emilia Jalen Reynolds, 17 punti e 7 rimbalzi, senza dimenticare la stella Wilbekin, 15 con 5 assist. Per l'Alba 16 punti di Hermannsson e 10 con 12 rimbalzi e 5 assist di Sikma.

Il match si spacca una prima volta nel secondo quarto col Maccabi che va a +12 (31-43) ma l'Alba ricuce e all'intervallo c'è equilibrio sul 45-50. Lo strappo vero arriva nella seconda metà di terzo periodo quando Reynolds, Bryant e due triple di Cohen danno agli israeliani danno il +15 (54-69). I tedeschi ritornano sotto nel finale con un break di 9-0 per passare da -13 a -4, chiuso da una tripla di Hermannsson, ma il Maccabi è praticamente perfetto ai tiri liberi (5 su 6 negli ultimi 24") e chiude la pratica.

: Mason 8, Siva 4, Giffey 10, Eriksson 12, Mattisseck, Hermannsson 16, Ogbe ne, Giedraitis 11, Thiemann 7, Cavanaugh 7, Nnoko 4, Sikma 10. All. Aito Garcia. Maccabi FOX Tel Aviv: Bryant 19, Wilbekin 15, Acy 9, Reynolds 17, Caloiaro 4, Hunter 1, Avdija 8, Jackson, Dorsey 9, Wolters, J. Cohen 11, Zoosman 2. All. Sfairopoulos.

* * *

KIROLBET Baskonia-Fenerbahce Beko Istanbul 65-79

Secondo successo consecutivo per il Fenerbahce che bissa il colpo al Pireo sbancando la Fernando Buesa Arena, casa del Kirolbet Baskonia. La squadra di Obradovic aggancia i baschi a 7-11 e tiene aperto il sogno di conquistare un posto nei playoff: protagonista assoluto il francese Westermann che chiude con 21 punti, frutto di un clamoroso 7 su 8 da tre; bene anche Derrick Williams, 16 punti, sono 9 quelli di Datome mentre l'ex milanese Nunnally assaggia il campo soltanto per 5' senza lasciare traccia. In generale la squadra di Obradovic tira molto bene dall'arco, 16 su 27 (8 su 12 nel primo tempo), mentre i baschi concludono con un magro 6 su 22. Non basta il solito Shengelia da 21 punti con 7 rimbalzi, 18 sono quelli di Fall mentre Polonara chiude con un solo punto in 17'.

La sfida vede il Fenerbahce sempre al comando, la squadra di Obradovic scappa già nel primo quarto, poi si trova sul +14 all'intervallo (42-28) grazie ad un break di 10-0 firmato da Datome e De Colo. Nella ripresa non c'è praticamente storia, il Baskonia sprofonda fino al -22 (40-62) e poi nel quarto periodo, coi baschi risaliti fino a -11, è Westermann a sigillare il risultato con tre bombe consecutive per il +17 sul 71-54.

: Gonzalez ne, Henry 6, Lopez ne, Janning 3, Diop ne, Garcia, Fall 18, Stauskas 9, Shengelia 21, Shields 3, Polonara 1, Eric 4. All. Ivanovic. Fenerbahce Beko: Nunnally, Westermann 21, Mahmutoglu 9, Kalinic 4, Biberovic ne, De Colo 11, Williams 16, Thomas 3, Candan ne, Ali 4, Datome 9, Lauvergne 2. All. Obradovic.

* * *

Real Madrid-Zalgiris Kaunas 88-82

Il Real Madrid non si ferma più, batte lo Zalgiris Kaunas al Wizink Center e centra la 13esima vittoria di fila, eguagliando il record del club della stagione 2013-14. Al netto delle assenze dei vari Llull e Randolph, la squadra di Pablo Laso si conferma in vetta alla classifica con un bilancio di 15-3 grazie alle ottime prove di Thompkins, 20 punti, Rudy Fernandez, 17 tutti nel secondo periodo, e Mickey, 13. Per lo Zalgiris di Jasikevicius si interrompe una striscia di due successi e arriva il 13esimo stop stagionale: non bastano i 21 punti di Lekavicius e i 19 di Walkup.

La partita si spacca nel secondo quarto, coi 17 punti di Fernandez che mandano il Real fino a +13 e poi a +6 all'intervallo (47-41). Nella ripresa i blancos conservano sempre un margine attorno alla doppia cifra, lo Zalgiris resta a galla ma non riesce mai ad impensierire gli avversari e così a chiudere il discorso è Thompkins con la bomba dell'83-70 a poco più di 2 minuti dal termine. Spicca la grande serata balistica del Madrid: 18 su 27 da due, 13 su 26 da tre e 13 su 14 ai liberi, al limite della perfezione!

: Causeur 8, Fernandez 17, Campazzo 2, Laprovittola 2, Reyes ne, Garuba, Carroll, Tavares 10, Mickey 13, Thompkins 20, Taylor 6, Mejri. All. Laso. Zalgiris Kaunas: Walkup 19, Rivers 12, Lekavicius 21, Hayes 6, Jankunas 3, Lukosiunas ne, Milaknis, 7, Geben ne, Jokubaitis ne, LeDay, Landale 11, Ulanovas 3. All. Jasikevicius.

* * *