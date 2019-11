Zalgiris Kaunas-Stella Rossa 59-61

E' crisi nera per lo Zalgiris Kaunas che cade in casa contro la Stella Rossa e incappa nella quarta sconfitta di fila, la seconda in una settimana fra le mura amiche della Zalgirio Arena. Un successo fondamentale invece per i biancorossi di Belgrado che conquistano il primo risultato utile in trasferta e stoppano una serie di tre ko consecutivi, l'ultimo martedì sul campo dell'Alba Berlino. Match deciso dal canestro di Lorenzo Brown, 12 punti, il secondo marcatore della Stella Rossa dietro i 14 punti di Billy Baron. Nello Zalgiris ci sono 11 punti di Ulanovas e Grigonis, e 10 con 6 rimbalzi di Jock Landale.

Il match della Zalgirio Arena è equilibrata fin dall'inizio, i padroni di casa toccano il +7 nel primo quarto ma la Stella Rossa non lascia spazio alla fuga di Kaunas, nel secondo quarto ricuce e impatta sul 25-25 con Kuzmic. A 2' dall'intervallo i serbi vanno sul +4, 31-27, con una bomba di Brown e all'intervallo conducono 33-31 in una sfida dal punteggio davvero basso. Nella ripresa la Stella Rossa allunga fino a +6, lo Zalgiris però rimonta, sorpassa con Grigonis e si torna in equilibrio: al 30' è 47-46 per gli ospiti. La musica non cambia nell'ultimo quarto, i serbi vanno a +5 con Jenkins, i lituani impattano con Lekavicius e Milaknis mette la bomba del +3, un tiro che sembra poter spaccare la partita. Invece la Stella Rossa pareggia con Faye e poi trova il canestro del 60-58 con Lorenzo Brown: è quello decisivo perchè Grigonis fa 1 su 2 ai liberi, Baron lo imita e il tiro da metà campo di Lekavicius trova solo il ferro.

Zalgiris Kaunas: Walkup 7, Lekavicius 9, Hayes 1, Jankunas 2, Lukosiunas ne, Milaknis 3, Geben ne, Jokubaitis, LeDay 5, Landale 10, Grigonis 11, Ulanovas 11. All. Jasikevicius

Stella Rossa: Kuzmic 3, Covic 3, Brown 12, Davidovac 4, Lazic 2, Faye 5, Baron 14, Dobric 6, Jenkins 6, Simanic 2, Jovanovic, Ojo 4. All. Gavrilovic.

Alba Berlino-Olympiacos 80-99

Larga vittoria dell'Olympiacos che si impone alla Mercedes-Benz Arena contro l'Alba Berlino. Un match senza storia, subito nelle mani dei greci che conquistano il secondo successo esterno della stagione, il quarto complessivo. Per i tedeschi, privi di Siva, Cavanaugh e Peno, è la settima sconfitta, la prima dopo la doppietta di vittoria ad Atene col Panathinaikos e in casa contro la Stella Rossa. Nelle file biancorosse ci sono cinque giocatori in doppia cifra: brillano Rubit, 16 punti e 8 rimbalzi, e Printezis, 15. Per l'Alba, che comunque chiude con 13 su 27 da tre e 19 su 21 ai liberi, ci sono 16 punti dello svedese Eriksson e 15 di Mason.

La sfida si spacca già nel primo quarto, con l'Olympiacos che si porta sul 25-11 con le giocate di Printezis, Reed e una bomba di Papanikolaou. Da lì la gara è sempre in controllo dei biancorossi del Pireo che doppiano l'Alba Berlino sul 34-17, nel secondo periodo vanno a +22 e all'intervallo conducono 55-38. Nella ripresa la partita va "ad elastico", l'Alba prova a riavvicinarsi ma il margine non scende mai sotto la doppia cifra (massimo -14, 57-71), mentre la squadra di Kezmura ogni volta che mette il piede sull'acceleratore allarga il divario, tocca il +26 (69-43) e poi amministra finno alla fine.

Alba Berlino: Mason 15, Giffey 8, Eriksson 16, Mattiseck 3, Schneider 9, Brenneke ne, Hermansson 6, Nikic, Ogbe 2, Giedraitis 4, Nnoko 11, Sikma 6. All. Aito.

Olympiacos: Punter, Rochestie 5, Baldwin 6, Paul 12, Koniaris 7, Spanoulis 11, Milutinov 8, Vezenkov 5, Printezis 15, Papanikolaou 12, Rubit 16, Reed 2. All. Kemzura.

Valencia-Khimki Mosca 89-84

E' un grande momento per Valencia che vince in rimonta contro il Khimki Mosca e centra la terza vittoria consecutiva, la quarta nelle ultime cinque gare dopo aver iniziato 0-5. A La Fonteta sono i gialloblu moscoviti a cadere per la quarta volta in questa regular season, il secondo stop in una settimana in Spagna dopo il tracollo col Real Madrid. Stavolta sembrava tutto facile per il Khimki, partito 20-4, ma poi sono stati i padroni di casa a risalire e ad imporsi in volata grazie ai 18 punti di Dubljevic, i 15 con 10 rimbalzi di Tobey e ai 12 con 11 assist del regista Quino Colom, ispiratissimo. Nel Khimki, ancora senza Timma, ci sono 19 punti con 11 assist di Jovic e 14 di Booker e Jerebko.

Come detto la sfida appare a senso unico, col Khimki partito forte e arrivato sul 20-4, ma Valencia rientra immediatamente in gara, ricuce fino al -7 di fine primo quarto (26-33) e poi nel secondo quarto il lungo inseguimento si conclude con la tripla del 49-48 di Loyd e coi liberi di Dubljevic per il 51-48 con cui si torna negli spogliatoi. Nella ripresa è una gara totalmente diversa, equilibrata e punto a punto, con Jovic e Booker che rispondono alle giocate di Colom e Tobey; fino allo strappo di Valencia che allunga sul +9 (66-57), strappo ricucito dai russi con 11-1 che rimettono a posto le cose e si va all'ultimo riposo sul punteggio di 72-70. L'ultimo periodo è una battaglia, Jovic da tre risponde prima a Dubljevic e poi a Colom, però a 48" dalla fine Booker rovina tutto con un fallo antisportivo, Loyd mette i due liberi del +3 e poi Dubljevic segna il canestro dell'89-84 che chiude il discorso e fa esplodere La Fonteta.

Valencia: Colom 12, Marinkovic 13, Loyd 6, Ndour, Abalde 8, Labeyrie 4, Tobey 15, Motum 7, Dubljevic 18, Vives 4, San Emeterio 2, Doornekamp. All. Ponsarnau.

Khimki Mosca: Shved 11, Kramer 8, Booker 14, Karasev, Zaytsev, Jerebko 14, Monia, Gill 7, Jovic 19, Valiev, Evans 2, Bertans 9. All. Kurtinaitis.