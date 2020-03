Fisico e personalità: l'exploit di Riccardo Moraschini con il Real è frutto di una grande crescita

Sembra quasi che lo faccia apposta. Scegliere le partite più difficili per brillare. Dopo essere stato il mattatore del Panathinaikos in entrambe le partite, Riccardo Moraschini è andato vicinissimo a essere l'eroe della serata con cui l'Olimpia Milano avrebbe potuto spezzare la lunghissima maledizione contro il Real Madrid. E lo avrebbe fatto alla sua 14esima partita di Eurolega, un nulla rispetto a una carriera che l'ha visto debuttare, giovanissimo, già più di dieci anni fa.

Ventuno punti contro il Real Madrid di un ragazzo italiano emergente e rookie in Eurolega (tecnicamente ci sarebbero due comparsate da Under nel 2008, ma tant'è...) fanno notizia. Il momento di povertà tecnica del nostro basket aiuta a farli risaltare ancora di più, è vero, ma ci sono anche fior di veterani che, in carriere intere, venti punti contro il Real non li hanno mai segnati. E quei 21 punti sono soltanto la punta dell'iceberg, affiancati da una lunga fila di altri career-high: rimbalzi (6), palle recuperate (4), falli subiti (5), tiri liberi (7/8), tiri dal campo (5/10), minuti (35), valutazione (24). Rileggendo il tutto, Moraschini ha giocato una partita totale.

Video - Riccardo Moraschini è on-fire: segna due triple con fallo in faccia a Thompkins e Reyes 00:48

E andando a rileggere ancora più indietro, nello storico delle partite della stagione, l'exploit contro il Real Madrid potrebbe essere inteso come il giusto sfogo di un percorso in crescita piuttosto che una splendida supernova ma isolata da tutto il resto. Dopo le difficoltà quasi ovvie di adattamento iniziale (4 punti con 1/10 al tiro nelle prime cinque partite) che gli sono costate anche un periodo di esclusione dalle rotazioni, Moraschini ha cominciato a ingranare dalla partita contro la Stella Rossa di inizio dicembre, in un crescendo personale slegato dai risultati più o meno positivi della squadra. D'altronde, prima dell'infortunio che lo ha costretto a saltare 7 partite di Eurolega proprio nel suo momento migliore, lo avevamo lasciato con un partitone al Forum contro il Panathinaikos (12 punti, 6 rimbalzi, 3 assist), perfettamente calato nel doppio ruolo di specialista difensivo e slasher, attaccante capace di spaccare le difese con ottime letture dal palleggio e sui ribaltamenti di lato.

La crescita di Riccardo Moraschini: tra le prime 5 partite e le ultime 9 c'è stato un periodo di 6 gare fuori dalle rotazioni

Punti %al tiro Valutazione Prime 5 0.8 10.0% -0.6 Ultime 9 5.8 51.2% +9.3

Il fisico, già da Eurolega prim'ancora di metterci i piedi dentro (194 cm per 103 kg), lo ha aiutato e lo sta aiutando, eccome. Perché, nonostante la stazza, i piedi restano comunque veloci, ottimi negli scivolamenti difensivi e ancor più efficaci quando attacca il ferro con decisione, quasi "a palla di cannone". La personalità, invece, non gli è mai mancata, letteralmente esplosa nella scorsa stagione a Brindisi, quando, in piena fiducia, giocava lunghi tratti di pallacanestro ball-dominant nel ruolo di playmaker rivisitato. Contro il Real Madrid, Moraschini si è ritrovato in una situazione simile: con Rodriguez, Nedovic e Scola limitati da problemi fisici vari, l'Olimpia si è ben ridisegnata in attacco alternando i portatori di palla e utilizzando spesso anche Moraschini da playmaker aggiunto e creatore di gioco, un ruolo molto più simile a quello coperto nella scorsa stagione a Brindisi, e probabilmente anche molto più idoneo alle sue caratteristiche rispetto a quello di semplice tiratore dall'angolo sugli scarichi. Forse, visto il risultato, mettergli con più costanza il pallone in mano non sembra più un'idea così avventurosa.