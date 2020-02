I segreti della difesa box-and-one: l'arma con cui l'Alba ha imbrigliato Rodriguez e Milano

La box-and-one è una difesa mista che combina i principi di uomo e zona. La sua struttura è già racchiusa nel nome stesso: "one" è il difensore-designato per seguire la superstar avversaria in marcatura a uomo faccia-a-faccia e pressante su tutto il campo, mentre "box" è la disposizione a quadrato degli altri quattro giocatori, schierati a difesa dell'area. È un'arma tattica utilizzata contro squadre guidate da un giocatore esterno di grandissima qualità, attraverso cui si sviluppa la maggior parte del gioco offensivo: il senso è ovvio, ossia limitare l'efficacia della superstar costringendo gli avversari a sfruttare maggiormente i quattro giocatori restanti, di livello inferiore e meno inclini a prendersi responsabilità.

La box-and-one è tendenzialmente utilizzata a livello giovanile o nelle minors, dove è più facile trovare squadre con grande differenza di talento tra la star e il resto del gruppo, e in cui i tiratori non sono particolarmente efficaci. A livello senior o professionistico, dove talento ed esperienza sono più livellati e il tiro da tre ormai un'arma standard, la box-and-one tende a perdere di efficacia: può essere sfruttata in maniera random per qualche blitz difensivo, ma è difficile poterla sostenere per un'intera partita. Ma coach Aito e la sua Alba Berlino hanno dimostrato il contrario, implementandola a lungo su Sergio Rodriguez nella vittoria conquistata al Forum contro l'Olimpia Milano, secondo un piano-partita volto a distruggere il sistema offensivo biancorosso semplicemente imbrigliando il Chacho.

Sergio Rodriguez ha ricevuto le "attenzioni" della difesa box-and-one dell'Alba Berlino nella vittoria sull'Olimpia Milano.Getty Images

Punti di forza

I punti di forza della box-and-one sono tre: 1) facilità di impiego, 2) creare confusione e rompere il sistema offensivo avversario, 3) frustrare/stancare la superstar avversaria.

Facilità di impiego: Come già visto in precedenza, la box-and-one è una difesa concettualmente semplice. Mentre il difensore-designato ha il solo compito di marcare faccia-a-faccia la superstar avversaria senza intervenire con aiuti o rotazioni su altri avversari, le zone di azione degli altri quattro giocatori schierati a zona sono ben definite, con ognuno responsabile del proprio quarto di campo.

Creare confusione e rompere il sistema offensivo avversario: Essendo di per sé poco utilizzata a livello professionistico, la box-and-one è una difesa che tende a sorprendere gli avversari nei momenti iniziali. Togliere la superstar dal centro dell'azione costringe la squadra a sviluppare un gioco e a sfruttare interpreti differenti dal consueto. La sfida tra Alba e Milano si è giocata principalmente sul ritmo, con la squadra di coach Aito capace di imporre da subito il proprio, molto più alto e poco adatto al sistema di Ettore Messina: l'Alba è la squadra che gioca il maggior numero di possessi a partita in Eurolega (87.3) mentre l'Olimpia è solamente quintultima con 80.8, numeri che spiegano bene la differenza di passo.

Frustrare/stancare la superstar avversaria. Nello scomodo ruolo di superstar designata a ricevere le "attenzioni" della box-and-one, Sergio Rodriguez ha chiuso il primo tempo con 0 punti, 0 tiri dal campo e un fallo tecnico per proteste alla metà del secondo periodo. Il suo tabellino avrebbe poi recitato 13 punti con soli 6 tiri dal campo, due dei quali forzati nei secondi conclusivi a partita ormai persa, un canestro in solitaria dopo un recupero su rimessa da fondo e una tripla dal palleggio in faccia al difensore. Sì, ci sono anche 9 assist, ma in un certo senso "voluti" dalla difesa, che ha sempre fatto di tutto per togliergli il pallone dalle mani. Il Chacho non ha giocato una brutta partita a livello complessivo, ma è evidente che non sia stata la sua partita, giocata a suo ritmo, con le sue scelte, con quella stessa dominanza e intraprendenza vista nella rimonta della scorsa settimana contro il Bayern Monaco.

Ma l'altro lato della medaglia, il più importante, è l'ottimo lavoro svolto dalla staffetta difensiva dell'Alba su di lui: il lavoro ai fianchi iniziato da Mattisseck è stato ben proseguito da Peyton Siva (che ha innervosito il Chacho a tal punto di provocare quel fallo tecnico con conseguente sostituzione nel secondo quarto) e chiuso in maniera ancora migliore da Makai Mason, che lo ha preso in consegna nell'ultimo periodo facendogli assaggiare una serie di contatti continui anche lontano dalla palla su cui gli arbitri hanno utilizzato un metro molto permissivo. Senza un lavoro di questo genere del difensore-designato, la box-and-one è destinata a fallire.

Video - Momento magico di Sergio Rodriguez: palla rubata e assist no-look dietro la testa per Tarczewski 00:28

Debolezze

La box-and-one ha però una serie di punti deboli che Milano non è riuscita a sfruttare in maniera continuativa. Le zone più vulnerabili sono il centro-area e il perimetro sui ribaltamenti di lato (specialmente in angolo), dove la difesa fa più fatica a recuperare dal flottaggio, così come la forza a rimbalzo, punto comune a tutte le zone. Ma l'Alba ha scommesso (vincendo) per coprire queste lacune con le debolezze dell'Olimpia.

Il centro-area: Ultima per percentuale da due in tutta l'Eurolega (48.3%), e 13esima per efficienza offensiva (soltanto 96 punti per 100 possessi), Milano non ha un big-man tecnico capace di sfruttare quella zona grigia a centro-area, soprattutto in questo momento di strana involuzione di Arturas Gudaitis: lo ha fatto Luis Scola per qualche minuto, specialmente all'inizio, ma l'alto ritmo e le necessità difensive della stessa Olimpia lo hanno costretto alla panchina nel finale. Ironia della sorte, sarebbe stata forse la partita adatta per Aaron White, molto bravo nel gioco sui tagli.

I rimbalzi: Milano è quartultima per efficienza a rimbalzo (raccoglie soltanto il 48.7% di quelli disponibili): l'Alba non ha sofferto sotto i tabelloni, anzi, ha vinto la lotta a rimbalzo 39-30 con ben 15 offensivi, un dato su cui coach Ettore Messina ha calcato la mano nel post-partita.

Il tiro da tre punti: Questa si è rivelata essere un'arma a doppio taglio. Milano ha chiuso con 12/33, pari al 36.4%, non molto distante dagli standard (38.4%), ma le triple sono arrivate in maniera diseguale durante la partita: l'Olimpia ha aperto tirando 8/11 nei primi 12' sfruttando bene gli spazi concessi sui ribaltamenti in angolo, ma si è poi affievolita con un triste 4/22 nel resto della gara, facendo il gioco degli avversari con un numero molto alto di conclusioni (anche comode) prese e sbagliate.