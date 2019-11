Il Barça distrugge il Maccabi e aggancia l'Efes in vetta, il Real batte il CSKA e affianca Milano

Bayern Monaco-Panathinaikos OPAP 75-87

A cura di Davide Fumagalli. Il cambio in panchina sortisce subito un effetto per il Panathinaikos che, dopo il successo in volata a Kaunas, sbanca anche l'Audi Dome, casa del Bayern Monaco. I verdi di Atene, guidati da Vovoras in attesa del rientro al timone di Rick Pitino, vincono con merito con due quarti centrali molto convincenti dopo un avvio balbettante. I greci, ora sesti con un bilancio di 6-4, hanno sei uomini in doppia cifra, con DeShaun Thomas a 14 punti e il regista Calathes con 12, 7 rimbalzi e 5 assist. Secondo stop casalingo, sesto in stagione per il Bayern cui non bastano i 23 punti di Zipser e i 15 di Monroe, unici in doppia cifra. Solo 4' in campo per Diego Flaccadori, senza punti, un minuto anche per il giovane Sasha Grant.

La gara dell'Audi Dome si accende subito nel primo quarto, col Bayern che piazza un 9-0, allunga sul +9 e poi va alla prima pausa in vantaggio 24-16, con 11 punti di Greg Monroe. Nel secondo quarto è Tyrese Rice a svegliare il Panathinaikos, poi Mitoglou firma il pareggio sul 33-33 e Fredette con tre liberi regala il +1 ai greci all'intervallo, 36-35. L'inerzia resta al Pana anche nel terzo periodo e lì la partita si spacca: sul 39-38 infatti i greci piazzano un devastante break di 20-0 con le triple di Thomas, Papapetrou e Calathes, volano a +19 e non si voltano più indietro. Nel quarto periodo il Bayern torna a -9 con una tripla di Zipser (58-67) ma il Panathinaikos risponde con la stessa moneta, Calathes, Rice e Mitoglou colpiscono dall'arco, i greci tornano a +17 e sigillano il risultato.

Bayern Monaco: King, Koponen 3, Monroe 15, Lucic 7, Lo 8, Zipser 23, Nelson 4, Flaccadori, Barthel 5, Lessort 8, Radosevic 2, Grant. All. Radonjic.

Panathinaikos OPAP: Thomas 14, Rice 13, Papagiannis 2, Papapetrou 11, Pappas, Vogioukas, Johnson 2, Fredette 10, Calathes 12, Wiley 8, Mitoglou 11, Bentil 4. All. Vovoras.

ASVEL Villeurbanne-Fenerbahce Beko 72-88

A cura di Marco Arcari. Ritorna al successo il Fenerbahce e lo fa espugnando uno dei parquet più caldi di questo inizio di EuroLega, ossia l’Astroballe. La formazione di coach Obradovic ritrova un po’ di smalto offensivo e piazza la miglior prova stagionale in termini di punti realizzati (88), grazie soprattutto a Derrick Williams (17 punti con 1 solo errore al tiro, ma anche 4 stoppate) e a Vladimir Stimac (21 punti e 8 rimbalzi). Quest’ultimo non fa rimpiangere l’assenza – panchina per scelta tecnica – di Jan Vesely, mentre Melih Mahmutoglu fa le veci di Nando De Colo (out per infortunio) e chiude con 14 punti.

L’ASVEL di coach Mitrovic regge sostanzialmente fino al 15’ di gioco, salvo poi pagare deficitarie percentuali al tiro, che vanificano l’ottimo lavoro di squadra a rimbalzo offensivo. Ai padroni di casa non bastano i 18 punti di David Lighty e i 15 di Livio Jean-Charles. Per i francesi si tratta del 2° k.o., peraltro consecutivo, tra le mura amiche, dopo quello di tre giorni fa patito con l’Efes.

ASVEL: Taylor 3, Jekiri 12, Kahudi 7, Maledon 7, Lomazs, Galliou, Noua 8, Jean-Charles 15, Diot, Bako 2, Lighty 18. All. Mitrovic.

Fenerbahce: Sancakli n.e., Mahmutoglu 14, Kalinic 6, Biberovic n.e., Sloukas 8, Williams 17, Vesely n.e., Muhammed 13, Duverioglu, Datome 3, Lauvergne 6, Stimac 21. All. Obradovic.

FC Barcellona-Maccabi Tel Aviv 96-73

A cura di Daniele Fantini. Rientrato al Palau Blaugrana dopo un tour de force di tre trasferte consecutive, il Barcellona lancia un altro violento segnale di strapotenza ripassando pesantemente il Maccabi Tel Aviv e mantenendo inviolato il parquet di casa (4 vittorie su 4). Di contro, il Maccabi incassa il secondo ko in fila dopo quello di martedì sera al Forum seguente la striscia di 6 successi consecutivi, chinando la testa ancora una volta a una squadra della parte alta della classifica (le altre sconfitte sono arrivate contro Khimki e Real Madrid).

Eppure, il Maccabi guida all'intervallo lungo 43-46 nonostante una quantità abnorme di falli fischiati a favore dei padroni di casa: la squadra di Sfairopoulos resta a galla con le triple (7/14 nei primi due quarti), spinta dalle fiammate di Scottie Wilbekin e John DiBartolomeo. La partita si spacca alla metà del terzo periodo, quando il Barcellona piazza un parziale di 14-2 per balzare sul 69-57 cavalcando i canestri di Nikola Mirotic e l'improvviso risveglio di Cory Higgins dopo un primo tempo sonnolento. La difesa blaugrana sfianca con tanta pressione sulla palla e continui raddoppi Scottie Wilbekin, già in forma precaria dopo i problemi di crampi accusati martedì nella trasferta a Milano: tagliata la testa al leader avversario, il Barcellona può affondare definitivamente la lama in apertura di quarto periodo, piazzando un altro break di 16-2 lanciato da Kyle Kuric (84-68). Il Maccabi, precipitato nel caos più totale, segna un solo canestro dal campo in quasi sette minuti e 7 punti in un intero quarto da incubo, stendendo il telo rosso per la passerella finale di Mirotic e compagni: l'ex-Real Madrid chiude come MVP mettendo a referto 25 punti, 14 rimbalzi e 3 assist.

FC Barcellona: Davies 8, Ribas, Hanga 6, Smits, Oriola 5, Abrines 12, Higgins 15, Delaney 7, Kuric 12, Bolmaro ne, Mirotic 25, Tomic 6. All.: Pesic.

Kirolbet Baskonia-Zenit San Pietroburgo 70-60

Kirolbet Baskonia Vitoria: Vildoza 10, Gonzalez ne, Henry 4, Janning 11, Diop 6, Fall 4, Stauskas 5, Shengelia 20, Garino, Shiedls 6, Polonara 2, Eric 2. All.: Perasovic.

Real Madrid-CSKA Mosca 97-81

A cura di Davide Fumagalli. Il big match tra le vincitrici delle ultime due Eurolega è del Real Madrid che batte il CSKA Mosca con un gran secondo tempo. E' il quinto successo in fila dei blancos che restano imbattuti al Wizink Center e si portano al secondo posto della classifica insieme a Milano (7-3) alle spalle della coppia composta da Barcellona e Anadolu Efes. Scivolano invece i moscoviti che incassano la seconda sconfitta in una settimana dopo quella di Vitoria col Baskonia (3 sconfitte nelle ultime 4 gare, ndr) e sono a 6 vinte e 4 perse con Maccabi, Khimki e Panathinaikos. Un match, quello di Madrid, segnato dall'ottimo Campazzo, 18 punti, dal redivivo Llull, 15, e da un dominante Gabriel Deck da 17 punti, 11 rimbalzi e 6 assist. Per il CSKA 20 punti di Voigtmann (17 nel primo tempo), 14 di Mike James e 12 di Bolomboy.

La gara vede una partenza lanciata del Real, 9-0 sull'asse Campazzo-Deck, poi il CSKA risponde, pareggia sull'11-11 con le triple di Bolomboy e James, e alla fine del primo quarto è 23-19 per i blancos. Nel secondo quarto il Madrid torna a +8, stavolta i russi non solo rispondono, ma sorpassano sul 29-27 grazie ad dominante Voigtmann; da lì la sfida è punto a punto, un continuo botta e risposta, Strelnieks e Llull salgono in cattedra, poi al 20' è 52-48 Real con Randolph che mette la bomba proprio prima di tornare negli spogliatoi. Nella ripresa è praticamente solo Real Madrid: la squadra di Laso, grazie a Causeur, prosegue nel parziale iniziato prima della pausa lunga, completa il 15-0 e vola a +13 sul 61-48, poi è Deck con due canestri in fila a siglare l'allungo sul +15.

Il CSKA chiude il terzo periodo a -11 (75-64) e resta in vita grazie a Strelnieks e Bolomboy, poi nel quarto periodo rimonta fino a -6 con una prodezza di Mike James, un gioco da 4 punti per l'81-75, ma il Real replica con Thompkins e Campazzo per il nuovo +12 e negli ultimi secondi l'argentino mette la tripla del definitivo 97-81. Divario forse eccessivo ma nessun dubbio sul successo meritato del Madrid.

Real Madrid: Causeur 9, Randolph 12, Fernandez 13, Campazzo 18, Laprovittola ne, Deck 17, Garuba, Carroll 4, Tavares 1, Llull 15, Mickey 5, Thompkins 3. All. Laso.

CSKA Mosca: Bolomboy 12, 14 James, Antonov ne, Strelnieks 11, Voigtmann 20, Vorontsevich, Hackett 2, Koufos 4, Hilliard 8, Kurbanov 2, Hines 8, Baker. All. Itoudis.

