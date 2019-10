Il Barcellona aggancia il CSKA in vetta, l'Efes sbanca Valencia, prima vittoria per lo Zenit

FC Barcellona-Alba Berlino 103-84

A cura di Davide Fumagalli. Il ritorno a Barcellona è amaro per Aito Garcia Reneses, lui che i blaugrana li ha allenati per 17 anni dal 1985 al 2002 e che rimette piede al Palau per la prima volta da maggio 2016. L'Alba Berlino viene infatti travolta dalla squadra di Pesic che si conferma una macchina da canestri e resta imbattuta dopo tre gare di Eurolega. Per i tedeschi, comunque in partita per un tempo abbondante, è invece il secondo di fila dopo quello all'overtime di Istanbul contro l'Anadolu Efes.

La sfida è equilibrata in avvio, uno scatenato Giedraitis tiene davanti l'Alba che addirittura vola a +8 sul 25-17 con 9 punti del lituano. Al Barcellona non basta Tomic, la squadra di Pesic finisce anche a -11 colpita dalle triple dei tedeschi e sembra mettersi male. Lì si accende all'improvviso l'attacco blaugrana e cambia tutto: Abrines segna da tre, poi è Mirotic a infilare due bombe, poi tocca a Higgins metterne altre due e infine c'è festa anche per Claver che insacca la bomba del 46-41. All'intervallo è 46-44 per la replica, sempre dall'arco, di Giedraitis.

Nella ripresa c'è equilibrio fino al 46-46, poi la partita si spacca: Mirotic mette 9 punti consecutivi e firma +8, poi Claver, Oriola e Higgins aggiungono altri canestri per il +18 sul 68-50! Da lì la gara va ad elastico, l'Alba si riporta anche a -10 con una tripla di Siva (74-64) ma il Barcellona non regala nulla, vola fino a +23 con Kuric e Davis, e infine è Smits a mettere la ciliegina sulla torta con una schiacciata in alley oop. Il Barça chiude con 12 triple a bersaglio e ha 22 punti da Higgins, 18 da Mirotic e 15 con 6 rimbalzi da Tomic. Anche l'Alba non va male dall'arco, 14 su 35 da tre, e ha 17 punti da Giedraitis (15 nel primo tempo) e 12 con 8 assist da Siva.

Barcellona: Hanga 2, Delaney, Claver 7, Mirotic 18, Tomic 15; Davies 7, Smits 8, Oriola 8, Abrines 8, Higgins 22, Kuric 8, Bolmaro. All.: Pesic.

Valencia Basket-Anadolu Efes Istanbul 78-83

A cura di Daniele Fantini. Dopo la vittoria casalinga della scorsa settimana sull'Alba Berlino, l'Anadolu Efes festeggia anche il primo successo esterno della stagione europea sbancando La Fonteta di Valencia per 83-78 al termine di una partita segnata da due metà diametralmente opposte. Il primo tempo si gioca a ritmo altissimo con attacchi infuocati: nonostante l'infortunio alla caviglia che mette immediatamente Mike Tobey fuori dai giochi, Valencia sorprende l'Efes correndo bene il campo in transizione e controllando i tabelloni con il corpaccione di Boban Dubljevic, il migliore in campo per i suoi con 22 punti e 7 rimbalzi. Quino Colom gestisce perfettamente il secondo quarto infilando anche due triple di qualità, e gli spagnoli scavano nel ventre molle di una difesa che espone troppi punti deboli nelle giocate in pick'n'roll centrale: Valencia controlla 46-39 all'intervallo lungo su un Efes tenuto a galla esclusivamente dalle spingardate di Alec Peters (15 punti).

Ma il volto dell'Anadolu, leggero e sornione nei primi venti minuti, cambia radicalmente a inizio ripresa, a partire dalla metacampo difensiva: la prima linea blinda il perimetro togliendo le soluzioni primarie ai portatori di palla e Bryant Dunston (10 punti e 7 rimbalzi) prende gradualmente possesso del verniciato. Dall'altra parte, la squadra di Ataman ritrova il feeling con la sua pallacanestro fatta di penetra-e-scarica e, spinta dalle ottime letture di Kruno Simon e Vasilije Micic (15 punti e 12 assist) sui pick'n'roll di Dunston, confeziona un parzialone di 17-30 per il 63-69 dell'ultimo riposo.

Dalle corse a mente leggera del primo tempo si passa a un quarto periodo di grande fisicità e intensità difensiva: l'Efes mantiene strette le viti cancellando dal campo un Valencia che mostra grossi limiti di esperienza e qualità generale del roster, gioca una buona pallacanestro con ottime spaziature, ma le percentuali dall'arco restano ondivaghe (6/27 alla fine, 22.2%). Si segna con il contagocce per otto minuti, con il solo Kruno Simon capace di pennellare a modo suo in penetrazione: sono proprio tre canestri dell'ex-Olimpia a lanciare i titoli di coda e a eleggerlo MVP del match con 19 punti. L'Efes risale così nella zona alta della classifica con un record di 2-1, mentre Valencia rimane fanalino di coda, unica squadra ancora senza vittorie in questo inizio stagionale (0-3).

Valencia: N'dour 6, Abalde 7, Van Rossom 14, Dubljevic 22, San Emeterio 4; Colom 6, Marinkovic 2, Loyd 2, Labeyrie 4, Tobey, Motum 11, Doornekamp. All.: Ponsarnau.

Olympiacos Pireo-Zenit San Pietroburgo 68-77 OT

A cura di Davide Fumagalli. Lo Zenit San Pietroburgo conquista il primo storico successo in Eurolega vincendo al Pireo contro l'Olympiacos dopo un tempo supplementare. Un successo che conferma la bontà del roster di Joan Plaza e allo stesso tempo evidenzia le difficoltà dei greci guidati da Kezmura, il coach subentrato a David Blatt. I russi riscattano i primi due stop con l'Alba Berlino e col Barcellona, e centrano una vittoria dopo un disastroso avvio 0-12.

La partita vede infatti una partenza fortissima dell'Olympiacos, 12-0 con un Milutinov sugli scudi; dopo un timeout furente di coach Plaza, lo Zenit si sveglia, accorcia con Will Thomas e sorpassa con una tripla siderale di Trushkin sulla sirena per il 20-19 del 10'. Nel secondo quarto si va a fiammate, Renfroe fa +6 per i russi, poi l'Oly risponde con un 10-0 e torna a +5, e all'intervallo il tabellone dice 38-36 per gli ospiti firmato da un canestro a rimbalzo offensivo di Abromaitis. Dopo la pausa è lo Zenit a partire meglio e a torvare il +10, i greci restano in corsa e al 30' sono a -6 sul 47-53. Nell'ultimo quarto si segna col contagocce, dominano nervosismo ed errori, e ancora lo Zenit prova la fuga sul 64-58: lì l'ex Virtus Bologna Punter mette la tripla del -3, poi ad una manciata di secondi dalla sirena è Papanikolaou ad inventarsi la bomba del 64-64 che manda il match all'overtime.

Nel prolungamento è un dominio dello Zenit che, sfruttando il tandem composto dal messicano Ayon e dal polacco Ponitka, costruisce un vantaggio di +8 e così i Reds sono costretti alla resa. Non servono all'Olympiacos i 16 punti di Punter e i 16 con 16 rimbalzi di Milutinov: spiccano il 6 su 30 da tre e le 16 palle perse. Nello Zenit brilla Ponitka, 18 punti, mentre Ayon chiude con 10 punti, 10 rimbalzi e 3 assist.

Olympiacos Pireo: Punter 16, Baldwin IV 1, Paul 5, Koniaris 6, Spanoulis 7, Cherry, Milutinov 16, Printezis 7, Papanikolau 6, Kuzminskas, Rubit 4, Happ ne. All. Kemzura.

