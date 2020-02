Il Barcellona batte il CSKA con una magia di Mirotic sulla sirena, ok il Bayern

CSKA Mosca-FC Barcellona 80-82

A cura di Daniele Fantini. A prima vista sembra una ricezione brutta, in una zona di campo difficile, con un difensore diabolico come Sant-Roos pronto a mettergli le mani in faccia. Ma Nikola Mirotic trasforma l'ultimo possesso di CSKA-Barcellona, quello decisivo per spezzare la parità a quota 80 fissata qualche istante prima da una tripla deliziosa di Mike James, in una meraviglia, aprendo l'enciclopedia del basket sulla pagina del leggendario Dirk Nowitzki. Con il classico movimento della cicogna, Mirotic brucia la retina, sigilla la settima vittoria consecutiva del suo Barcellona (20-6), lo manda già matematicamente ai playoff, respinge l'assalto del CSKA Mosca (17-9) in quello che potrebbe poi trasformarsi in un accoppiamento da Final Four e riaggancia il Real Madrid (vincente nell'anticipo di lunedì contro il Panathinaikos), al secondo posto in classifica, alle spalle dell'Anadolu Efes Istanbul.

Video - Meraviglia di Nikola Mirotic: batte il CSKA sulla sirena con un canestro alla Nowitzki! 00:34

Il Barcellona torna in Catalogna con una vittoria sudata, accarezzata sulla sirena, ma conquistata con merito, frutto di un ottimo lavoro difensivo di squadra che costringe Mike James a una delle sue peggiori prestazioni della stagione (12 punti, 4/11 al tiro, 5 palle perse e una gestione del ritmo e della partita di bassa qualità) e alle grandi risposte dei propri veterani: canestro decisivo a parte, Mirotic riempie il foglio con 23 punti e 8 rimbalzi, ricevendo ottimo supporto da Brandon Davies (16 punti e uno scintillante 4/4 dall'arco per un giocatore che si presentava alla partita con un 1/8 raccolto finora in stagione) e da Cory Higgins, tremendamente efficace e cinico nei momenti decisivi della partita (17 punti, 5 rimbalzi, 3 assist).

Video - Le mani fatate di Nikola Mirotic: tripla assurda sulla sirena del secondo quarto contro il CSKA 00:38

Il CSKA, partito con le marce molto basse ma poi risollevatosi grazie all'ottimo contributo del secondo quintetto, specialmente nella metacampo difensiva, ribalta il -6 iniziale (7-13) provando ad allungare sul +7 (33-26) nelle fasi finali del secondo quarto, spinto da un Daniel Hackett capace di gestire la squadra in maniera molto più solida e razionale (17 punti, 3/4 dall'arco, 4 assist). Ancora Hackett, preferito a James in apertura di ripresa, e il secondo quintetto mantengono il CSKA a un paio di possessi di distanza nella prima metà del terzo periodo, ma l'exploit balistico di Davies, il lavoro sottotraccia di Higgins e un confusionario ritorno in campo di James permettono al Barcellona di piazzare un break di 0-9 che ribalta l'inerzia della partita (da 54-50 a 54-59). Un paio di squilli di Nikita Kurbanov (11 punti, 3/5 dalla distanza) ravvivano il CSKA ed è un'altra tripla di Hackett a ricucire il tentativo di strappo degli ospiti nel finale: James è croce (palla persa a 8" dalla fine sul -1) e delizia (bomba siderale per il pareggio a 5" dalla sirena), ma l'ultimo tiro di Mirotic è già da top-10 dell'intera stagione di Eurolega.

CSKA Mosca: James 12, Voigtmann, Kurbanov 11, Hines 10, Baker 2; Bolomboy 6, Strelnieks 2, Hackett 17, Sant-Roos, Koufos 6, Hilliard 14. N.e.: Antonov. All.: Itoudis.

FC Barcellona: Hanga 5, Higgins 17, Claver 3, Mirotic 23, Tomic 2; Davies 16, Ribas, Oriola 3, Abrines, Delaney 6, Kuric 7. N.e.: Smits. All.: Pesic.

Video - Highlights: CSKA Mosca-FC Barcellona 80-82 03:45

Zenit San Pietroburgo-FC Bayern Monaco 68-77

Video - Danilo Barthel pesca il coniglio dal cilindro: buzzer beater da centrocampo 00:34

Zenit San Pietroburgo: Hollins 18, Thomas 4, Khvostov 4, Abromaitis 9, Ayon 17; Iverson 2, Albicy 5, Renfroe 2, Trushkin, Voronov, Zubkov 7. N.e.: Ponkrashov. All.: Pascual.

Hollins 18, Thomas 4, Khvostov 4, Abromaitis 9, Ayon 17; Iverson 2, Albicy 5, Renfroe 2, Trushkin, Voronov, Zubkov 7. N.e.: Ponkrashov. All.: Pascual. FC Bayern Monaco: Monroe 26, Lucic 10, Lo 5, Zipser 13, Barthel 9; Bray 5, Lessort 7, Huestis 2. N.e.: Sisko, Radosevic, King. All.: Kostic.

Video - Highlights: Zenit San Pietroburgo-FC Bayern Monaco 68-77 03:58

