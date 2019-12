Il Barcellona batte il Khimki, l'Anadolu Efes sotterra il Baskonia, il Panathinaikos vince il derby

Zenit San Pietroburgo-LDLC Asvel Villeurbanne 75-70

A cura di Daniele Fantini. Lo Zenit San Pietroburgo spezza una lunga striscia negativa di 6 sconfitte consecutive e festeggia la prima vittoria casalinga della storia in Eurolega aggiudicandosi il match tra le matricole di questa stagione contro i francesi dell'Asvel Villeurbanne, prossimi avversari dell'Olimpia Milano e a loro volta incappati nel quarto ko in fila. La squadra di Joan Plaza costruisce il successo grazie a un terzo quarto da 23-13 con cui risponde al -6 dell'intervallo lungo seguente un break di 0-12 piazzato dall'Asvel nelle fasi conclusive del secondo periodo, resiste al tentativo di rientro degli ospiti, ispirati da un ultimo periodo molto interessante del giovane Theo Maledon, e mette in archivio il risultato con un paio di giocate di Alex Renfroe e Austin Hollins.

Video - L'eleganza del 18enne: Theo Maledon mostra lampi di grande talento con un and-one d'autore 00:42

È proprio Alex Renfroe a fregiarsi del premio di MVP della serata con 16 punti e 8 assist, ben supportato da un Gustavo Ayon a tratti ancora immarcabile quando ha spazio per i suoi classici movimenti in virata in post-basso (14 punti con 6/9 al tiro, 5 rimbalzi e 3 assist) e dalle triple di Mateusz Ponitka (11 punti, 5 rimbalzi, autore del break che lancia lo Zenit sul +9 nel terzo periodo, 52-43) e Tim Abromaitis (8 punti e due bombe fondamentali per rilanciare lo Zenit dopo il sorpasso sofferto nelle battute iniziali dell'ultimo quarto).

L'Asvel si conferma squadra ruvida, fisica, compatta, difensivamente solida ma senza grosse qualità offensive diffuse: il 50% in area (22/44) perde efficacia di fianco al misero 5/21 dall'arco (23.8%) che non permette mai un vero cambio di spartito al sistema di coach Mitrovic. Il miglior realizzatore è il 18enne playmaker Theo Maledon, autore di 9 punti (tutti nell'ultimo periodo) e 5 assist. Tonye Jekiri, vero spauracchio in vista della trasferta di venerdì dell'Olimpia in terra francese, si ferma a 8 punti con 4 rimbalzi, generalmente poco coinvolto ed efficace.

Video - Lo Zenit mostra l'arte del contropiede: assist dal palleggio di Ponkrashov, schiacciata di Thomas 00:33

Zenit San Pietroburgo: Iverson 6, Ponkrashov 3, Thomas 8, Renfroe 16, Ponitka 11; Albicy 3, Hollins 3, Pishkov, Trushkin 3, Abromaitis 8, Ayon 14. N.e.: Khvostov. All.: Plaza.

* * *

Khimki Mosca-FC Barcellona 94-102

A cura di Davide Fumagalli. Partita pirotecnica a Mosca dove il Barcellona si impone con una prestazione offensiva di altissimo livello e infligge il primo ko casalingo al Khimki, il quarto consecutivo. Per i blaugrana di Pesic è il nono successo stagionale, il primo dopo la sconfitta interna col CSKA: con questo risultato i catalani agganciano il Real Madrid col record di 9-3. Impressionante la serata del Barça col 56% al tiro da due, 12 su 22 da tre e ben sei uomini in doppia cifra: spicca Nikola Mirotic con 28 punti, 9 rimbalzi e il canestro che ha chiuso il discorso, bene anche Delaney, 17 con 9 assist, e Tomic, 15 punti. Prosegue invece il momento negativo del Khimki, privo di Timma, a cui non bastano i 23 punti di Shved e i 16 di Evans.

Video - Nikola Mirotic in versione MVP: 28 punti e il canestro che chiude il discorso 01:00

Il big match dell'Arena Mytishchi vede una partenza forte del Barcellona, 11-0, mentre il Khimki si desta dopo quasi 5' con un canestro a rimbalzo di Shved. Da lì è un lungo inseguimento dei moscoviti ai blaugrana: la squadra di Kurtinaitis chiude il primo periodo a -9 (22-31), poi risale fino a -5, ma Delaney e Kuric si accendono e spaccano la partita. La guardia ex Zenit segna 10 punti praticamente filati e porta il Barcellona fino a +17 (47-30), poi Hanga fa +19 e all'intervallo è 61-48 per gli ospiti. Anche nella ripresa la gara va a strappi, il Khimki trascinato da Shved tocca anche il -9 ma i blaugrana restano praticamente sempre in doppia cifra di vantaggio con le fiammate di Mirotic, Delaney e Tomic: al 30' è 84-70. Nell'ultimo quarto Jovic mette la bomba del -10 (78-88), poi sul -11 Karasev pesca due jolly, infila due clamorose triple e il Khimki è addirittura a -3 (94-97). Lì il Barcellona non trema, si affida a Mirotic e l'ex NBA mette il canestro del 99-94 che chiude il discorso, poi è Delaney a fissare il risultato con la tripla del 102-94.

Video - Kyle Kuric si accende nel secondo periodo: 10 punti senza errori 00:57

Khimki Mosca : Shved 23, Kramer, Booker 14, Karasev 14, Zaytsev, Vialtsev ne, Jerebko 6, Monia 3, Gill 7, Jovic 11, Evans 16, Bertans. All. Kurtinaitis.

Video - Highlights: Khimki Mosca-FC Barcellona 94-102Highlights: Khimki Mosca-FC Barcellona 94-102 03:58

* * *

Fenerbahce BEKO Istanbul-ALBA Berlino 107-102 d1ts

A cura di Marco Arcari. Terzo successo consecutivo per il Fenerbahce, che ha però bisogno di ricorrere all’overtime per superare un’ALBA Berlino a tratti splendida per qualità di pallacanestro giocata e interpreti individuali. La formazione di coach Obradovic parte decisamente meglio, risultando perfetta da oltre l’arco nei primi 5’ (4/4 da 3, con 2 bombe di Derrick Williams) e scavando un solco importante già sul provvisorio +12 (18-6). Alla perfezione balistica da oltre l’arco dei 6.75 si aggiunge anche il rendimento di Joffrey Lauvergne nel pitturato avversario (8 punti nel 1° quarto per il lungo francese) e così i padroni di casa volano sul 30-16 al 10’ di gioco. L’ALBA piazza due parziali importanti nei primi 5’ del 2° periodo (0-4 e 0-7) per rientrare completamente in partita, sfruttando soprattutto la verve offensiva di Niels Giffey (32-27). Il Fenerbahce s’inceppa incredibilmente e a 2’ dalla fine del 2° tempo la bomba di Marcus Eriksson frutta il vantaggio ospite (34-35) e corona un altro parziale importante. Servono due giocate geniali di Luigi Datome per ridare il provvisorio vantaggio ai turchi in chiusura di metà di gara (41-40) e per vanificare le triple di Rokas Giedraitis.

Video - Magia in palleggio di Nando De Colo: il povero Hermansson finisce al tappeto 00:22

Lo stesso Giedraitis è ancora in versione go-to-guy e garantisce il +8 (44-52) con 2 triple consecutive. Il Fenerbahce risponde con un break di 13-2 in cui è ancora protagonista Datome, oltre a un fondamentale Melih Mahmutoglu, e coach Obradovic sceglie di giocare spesso con due centri di ruolo contemporaneamente sul parquet per riprendere il controllo dei tabelloni. Nando De Colo piazza 7 punti consecutivi in chiusura di 3° quarto e, insieme al gioco da 3 punti di Vladimir Stimac, permette ai padroni di casa di rimettere la testa avanti (65-62 al 30’). La squadra di coach Garcia Reneses beneficia di molti giochi da 3 punti nei primi possessi dell’ultima frazione, ritornando in vantaggio sul 71-75 a 6’ dalla sirena finale, grazie soprattutto alle sfuriate offensive di Martin Hermannsson. I padroni di casa esauriscono troppo presto il bonus falli e così Berlino sfrutta i molti tiri liberi a disposizione, vanificando le giocate di Lauvergne e Sloukas. Il playmaker greco corona una prova magistrale col canestro che vale il nuovo vantaggio dei padroni di casa a 45’’ dalla fine (84-83), ma è la combo stoppata+schiacciata di Williams nel possesso successivo che sembra poter certificare il successo del Fenerbahce. Nel gioco finale dei liberi Giffey fa 1/2, ma Sikma è il più lesto a rimbalzo e forza l’overtime (88-88). Nei 5’ supplementari l’equilibrio regna sovrano fino al fallo antisportivo dello stesso Sikma: Ahmet Duverioglu ringrazia, ne piazza 6 in fila con due schiacciatone e consegna il successo ai padroni di casa. MVP indiscusso Sloukas, con 23 punti e 10 assist, ma buone cose anche da De Colo (18 punti) e da Mahmutoglu (5/9 da 3).

Video - Derrick Williams in tutta la sua potenza: stoppata, recupero e schiacciata in contropiede 00:55

Fenerbahce BEKO Istanbul : Westermann, Mahmutoglu 17, Kalinic, Biberovic n.e., Sloukas 23, De Colo 18, Williams 14, Muhammed, Duverioglu 9, Datome 8, Lauvergne 15, Stimac 3. All. Obradovic.

Video - Highlights: Fenerbahçe Beko Istanbul-Alba Berlino 107-102 OT 03:37

* * *

Kirolbet Baskonia Vitoria-Anadolu Efes Istanbul 77-102

A cura di Daniele Fantini. L'Anadolu Efes Istanbul prosegue con forza la marcia in vetta alla classifica espugnando la Fernando Buesa Arena di Vitoria con un perentorio 102-77, buono per la sesta vittoria consecutiva e per rifilare al Baskonia il secondo pesantissimo ko dopo il -32 accusato la scorsa settimana nella trasferta ad Oaka contro il Panathinaikos. Dopo aver infranto il record per punti segnati in una singola partita di Eurolega con i 49 sparati nella cavalcata sul Bayern Monaco, Shane Larkin gioca un'altra serata di straordinario basket offensivo scrivendone 24 con 8/9 dal campo (5/6 dall'arco) e 8 assist: ma è l'intera macchina dell'Anadolu Efes a girare a meraviglia nonostante l'assenza di Bryant Dunston, come ben spiegato dal 15/32 dalla distanza (47%) e dal mostruoso 25/32 da due (78.1%).

Video - Shane Larkin con una visione delle sue: assist meraviglioso nel traffico per Sertac Sanli 00:18

Con cifre di questo genere, la partita vera dura poco più di un quarto, con la squadra di Ataman già capace di balzare sul +10 al primo mini-riposo (16-26) e di tenere il piede sull'acceleratore per mettere in freezer il risultato a metà gara (35-55). A un Larkin sempre più in versione MVP, si aggiungono anche la fantasia di Vasilije Micic (13 punti e 9 assist) e la puntualità di Sertac Sanli, strepitoso nel farsi trovare sempre nella posizione giusta per raccogliere gli assist delle due superstar sul perimetro: il big-man turco chiude con 18 punti in meno di 17' con un perfetto 9/9 dal campo, massimo in carriera per un giocatore che sta tirando con il 74% in stagione.

Video - Ripartenza, esitation, penetrazione e canestro: Shane Larkin porta a spasso tutto il Baskonia 00:28

Il Baskonia, sballottato in difesa in una continua e inefficace rincorsa degli esterni avversari, finisce tra i fischi del pur sempre splendido pubblico di Vitoria, patendo le pesanti assenze di Patricio Garino e Jayson Granger. Con un Pierria Henry inguardabile, un Luca Vildoza frenato dai problemi alla spalla e un Matt Janning impalpabile, la fase offensiva del gioco si riduce spesso ai soli Toko Shengelia (20 punti) e Nick Stauskas (16 ma con 6/16 al tiro), mentre Shavon Shields sistema le sue statistiche nelle fasi conclusive del match (16 punti, 6 rimbalzi). Meno di quattro minuti per il nostro Achille Polonara, passato senza lasciare traccia nel secondo periodo.

Kirolbet Baskonia Vitoria: Gonzalez, Henry, Fall 4, Stauskas 16, Shengelia 20; Vildoza 5, Lopez, Janning, Diop 8, Shields 16, Polonara, Eric 8. All.: Perasovic.

* * *

Panathinaikos OPAP Atene-Olympiacos Pireo 99-93 d1ts

A cura di Davide Fumagalli. Il primo derby di Atene della stagione non tradisce le attese e il Panathinaikos vince ad OAKA sull'Olympiacos al termine di una partita bella ed emozionante andata al supplementare. Sugli scudi Tyrese Rice, autore di 41 punti con 8 triple a bersaglio: è lui a mettere il marchio sulla quarta vittoria di fila del Pana che vale il quarto posto in classifica con Maccabi Tel Aviv e CSKA Mosca. Bene anche Calathes con la solita prova completa da 14 punti, 10 rimbalzi e 6 assist, e Thomas, 13. Si ferma invece dopo due successi la strisce dei biancorossi del Pireo, a ridosso della zona playoff con 5-7: inutili i 18 punti di Spanoulis, 17 di Paul e la doppia doppia da 14 e 10 rimbalzi di Milutinov.

Ad OAKA c'è un'atmosfera unica, la rivalità si sente e si percepisce, e il match non tradisce: le squadre si scambiano colpi fin dall'inizio, il primo quarto si chiude sul 18-17, poi nel secondo periodo entra in partita Tyrese Rice e l'ex di Maccabi e Bamberg si incendia. Mette due triple per il +8, poi Mitoglu fa +7 ma i Reds non mollano di un centimetro, restano lì e all'intervallo è 46-39 solo per la bomba allo scadere dell'indiavolato Rice. La ripresa inizia col +13 del Pana firmato da una tripla con fallo di Fredette, l'Olympiacos replica con le bombe di Paul e Baldwin, e al 30' è sostanziale equilibrio sul 63-61. L'ultimo quarto è uno spettacolo: tre bombe in fila di Rice danno il +8 ai verdi (74-66), l'Oly replica e a 5' dal termine pareggia con Spanoulis. Da lì è punto a punto, i Reds vanno a +3 con un canestro dall'arco di Cherry (78-81) ma stavolta è il Panathinaikos a non arrendersi e Papagiannis realizza da dentro l'area il canestro dell'86-86 che vale il supplementare.

L'overtime si apre con l'ennesima tripla di Rice per il +3, poi Spanoulis sorpassa e di nuovo è Rice a salire in cattedra e a realizzare un difficile canestro per il 96-91 che spacca la gara. A sigillare il successo è Papagiannis, prima con un libero per il +4 e poi con una stoppata su Spanoulis.

Panathinaikos OPAP Atene : Thomas 13, Papapetrou 11, Fredette 7, Calathes 14, Wiley ne, Johnson, Rice 41, Papagiannis 5, Vougioukas, Pappas, Mitoglou 8, Bentil ne. All. Pitino.

* * *