Il Barcellona è un rullo, l'Efes supera il Real Madrid! Colpi esterni di Khimki e Panathinaikos

Zenit San Pietroburgo - Panathinaikos OPAP Atene 79-89

A cura di Davide Fumagalli. Prima vittoria esterna della stagione per il Panathinaikos che, dopo i ko con l'ASVEL e con Milano, vince a San Pietroburgo con lo Zenit, a sua volta reduce dal successo al Pireo con l'Olympiacos ma ancora a secco fra le mura amiche. L'avvio di gara è dei russi grazie ad Iverson e alle triple di Albicy, poi Will Thomas fa 18 ma i greci rispondono con De Shaun Thomas che impatta e poi realizza il 22-20 con cui si va alla prima pausa. Nel secondo periodo si mette al lavoro Calathes che, a suon di assist, innesca i compagni per il +6 sul 38-32; lo Zenit però resta in scia e con le triple del solito Albicy risale fino al 38-40, risultato dell'intervallo.

Dopo la pausa negli spogliatoi rientra un Panathinaikos più intraprendente: Fredette mette la tripla del +7, poi arriva un 9-0 griffato da Papapetrou e Wiley per il 54-43. I greci arrivano fino a +14 grazie ad uno scatenato Fredette però lo Zenit non molla e al 30' è ancora lì a -5 (60-65). Stessa musica nel quarto periodo, i russi rosicchiano lo scarto e arrivano fino al -3 con la bomba di Trushkin (76-79), il Pana però resiste e Fredette, con 6 punti filati, sigilla il risultato e regala il successo ai biancoverdi. Proprio Fredette è il migliore con 22 punti, suo record in Eurolega, bene DeShaun Thomas con 17 mentre Calathes aggiunge 8 punti e 5 rimbalzi ad un match da 15 assist! Per lo Zenit 16 punti con 7 rimbalzi di Ponitka e 15 con 4 triple di Albicy, nullo però nella ripresa.

Zenit San Pietroburgo: Iverson 10, Albicy 15, Hollins, Thomas 12, Renfroe 2, Khvostov, Pushkov 2, Trushkin 6, Voronov, Ponkrashov, Abromaitis 4, Ponitka 16, Ayon 12. All. Plaza.

Panathinaikos OPAP: Thomas 17, Rice 3, Papagiannis, Papapetrou 9, Vougioukas 6, Johnson, Brown, Fredette 22, Calathes 8, Wiley 14, Mitoglou 8, Bentil 2. All. Pedoulakis.

Anadolu Efes Istanbul - Real Madrid 76-60

A cura di Daniele Fantini. L'Anadolu Efes Istanbul si aggiudica in maniera decisa e prepotente il big-match della quarta giornata di Eurolega, regolando il Real Madrid con un pesante 76-60, un risultato che spezza una lunga striscia di sette sconfitte consecutive sofferte dalla formazione turca contro i blancos. L'Efes prosegue così il buon momento di forma festeggiando la terza vittoria in fila dopo quelle con Alba e Valencia, mentre il Real incassa un secondo e inusuale secondo ko consecutivo seguente la disfatta di Kaunas della scorsa settimana.

È una partita d'altri tempi, fatta di ritmi bassi, grande fisicità e intensità difensiva, con attacchi a lungo stagnanti e imprecisi al tiro. Dopo un effimero 0-9 iniziale con tre triple consecutive ispirate da Anthony Randolph (poi scomparso), il Real Madrid sbatte contro il muro difensivo di un Efes che lavora splendidamente con tutti gli effetti, trascinato da una prestazione di altissimo livello di Bryant Dunston, troneggiante in area con 17 punti e 8 rimbalzi. L'Efes ne approfitta per ricucire cavalcando l'ottimo inizio di Shane Larkin, poi auto-eliminatosi dalla contesa per problemi di falli ed errori di letture che lo portano a deragliare con 3/11 al tiro, ma si arena a sua volta nel secondo periodo, tradito dalle brutte percentuali dall'arco (2/15 all'intervallo lungo).

Il Real, che a sua volta tira malissimo da due (7/30, 23%), rimette la testa avanti con il buon impatto di Jordan Mickey (10 punti e 8 rimbalzi dalla panchina) le triple e un canestro di Deck sulla sirena del secondo periodo (29-31), ma perde contatto nella ripresa quando Kruno Simon sale in cattedra nella doppia veste di realizzatore e creatore di gioco, squarciando a ripetizione la difesa avversaria: l'ex-Olimpia segna 15 dei suoi 17 punti in 7' a cavallo dei due quarti finali, e rifocilla Dunston con una serie di splendidi palloni in pick'n'roll (anche 4 assist e 9 rimbalzi alla fine per lui). L'Efes prende fiducia, stringe ancor più le viti contro un Real portato fuori ritmo da una pessima partita di Facundo Campazzo, pesca un'ottima serata di Singleton dalla panchina (13 punti, 5 rimbalzi) e allunga nel finale ampliando la forbice fino al +16 conclusivo.

Anadolu Efes: Larkin 9, Micic 12, Peters, Dunston 17, Simon 17; Beaubois 6, Singleton 13, Balbay, Pleiss, Anderson 2. N.e.: Gecim, Sanli. All.: Ataman.

Real Madrid: Randolph 6, Fernandez 9, Campazzo 5, Tavares, Taylor; Causeur, Laprovittola, Deck 10, Carroll 6, Llull 14, Mickey 10. N.e.: Garuba. All.: Laso.

Maccabi FOX Tel Aviv - Valencia Basket 76-63

A cura di Davide Fumagalli. Resta al palo Valencia che perde anche a Tel Aviv contro il Maccabi, al secondo successo stagionale, sempre in casa dopo quello con la Stella Rossa. E' una sfida equilibrata per tutto il primo tempo, con gli spagnoli che iniziano bene trascinati dall'atletismo di N'Dour e i gialloblu che rientrano con Wolters e Wilbekin per il 18-11 con cui si va al primo riposo. Nel secondo quarto il Maccabi prova la fuga e arriva a +9 ma Valencia resta in corsa, i veterani San Emeterio e Dubljevic chiudono il divario, e all'intervallo è -5 sul 33-28.

La partita si spacca dopo la pausa negli spogliatoi, Wilbekin mette la bomba del +9, poi Casspi segna due canestri e infine è Zoosman con due missili a firmare il +16, 51-35. E' un colpo pesante per gli spagnoli che non riescono a reagire e all'inizio del quarto periodo sprofondano a -19 sotto i colpi del talento Avdija e del solito Wilbekin. Nel finale è spettacolo Maccabi con Wilbekin si inventa gli assist per le affondate di Black e Zoosman! I padroni di casa hanno quattro uomini in doppia cifra: Wilbekin è il migliore con 14 punti, Hunter chiude con 13 punti e 8 rimbalzi, mentre Wolters aggiunge 9 assist a 10 punti. Per Valencia ci sono 17 punti di Loyd e 15 di San Emeterio e Dubljevic, gli unici in grado di lasciare un minimo il segno.

Maccabi Fox Tel Aviv: Bryant, Wilbekin 14, Acy, Hunter 13, Casspi 12, Avdija 6, Dorsey, DiBartolomeo 7, Wolters 10, Cohen, Black 6, Zoosman 8. All. Sfairopoulos.

Valencia Basket: Colom 3, Marinkovic, Loyd 17, Ndour 4, Abalde, Labeyrie 1, Van Rossom, Motum 2, Dubljevic 15, Vives, San Emeterio 15, Doornekamp 6. All. Ponsarnau.

FC Bayern Monaco - Khimki Mosca 74-87

A cura di Davide Fumagalli. Dopo 6 sconfitte in altrettante gare il Khimki sfata il tabù Bayern Monaco vincendo nettamente all'Audi Dome. Primo successo contro i bavaresi e terzo in questa stagione per i gialloblu di coach Kurtinaitis che riscattano il ko nel derby col CSKA; 2-2 invece il record del Bayern che una settimana fa aveva travolto l'ASVEL. La partita è equilibrata in avvio, i tedeschi chiudono il primo periodo avanti 19-17 e poi nel secondo quarto tengono la testa avanti, anche 37-36 dopo una gran schiacciata di Lucic. Quell'azione è lo spartiacque perchè lì il Khimki cambia marcia, piazza un break di 8-0 per andare al riposo lungo avanti 44-37, e poi apre la ripresa con un'altra fiammata, 12-0 chiuso da una bomba di Booker, per un 20-0 che vale il 56-37!

E' un colpo durissimo al morale dei padroni di casa che riescono a riordinare le idee a ridurre lo scarto fino al -13 con una giocata di Dedovic, ma Shved riponde con una tripla e i russi vanno all'ultima pausa in controllo sul +15, 70-55. Nel quarto periodo nuovo tentativo di rimonta del Bayern, arrivato fino a -10 (68-78), ma ancora il Khimki replica con Gill e Shved e chiude il discorso definitivamente tornando a +16. Con la gara già decisa i padroni di casa danno spazio a Diego Flaccadori, 2 punti, e a SaSha Grant, il talento azzurro classe 2002 di padre giamaicano e mamma cagliaritana. Nel Bayern il miglior marcatore è Greg Monroe, 18 punti ma anche 7 palle perse, mentre per il Khimki ci sono 19 punti con 9 assist del solito Shved, 17 di Gill e 13 per la coppia Booker-Timma.

FC Bayern Monaco: King 9, Koponen, Monroe 18, Lucic 12, Lo 12, Djedovic 9, Zipser 3, Nelson, Flaccadori 2, Barthel 9, Radosevic, Grant. All. Radonjic.

Khimki Mosca: Shved 19, Booker 13, Timma 13, Karasev, Zaytsev 4, Desiatnikov, Jerebko 8, Monya 6, Gill 17, Barashkov, Evans 2, Bertans 5. All. Kurtinaitis.

Stella Rossa Belgrado - FC Barcellona 65-76

A cura di Daniele Fantini. Nonostante l'assenza dell'intero reparto di point-guard (out Heurtel, Ribas, Pangos e Delaney), il Barcellona viola l'infernale campo della Stella Rossa Belgrado per 73-65 e allunga, ancora imbattuto, in testa alla classifica con un record di 4-0, in attesa dell'esito della trasferta del CSKA Mosca a Berlino di venerdì sera. Eppure, la partita comincia sullo spartito opposto, che vede il Barcellona precipitare sul -13 (33-20) alla metà del secondo periodo, completamente gelata dal clima infuocato dell'Aleksandar Nikolic Hall, dalla difesa iper-fisica degli avversari e da una generale mancanza di idee offensive: poi, d'improvviso, si accende Nikola Mirotic, che svolta l'inerzia della partita con un controparziale di 7-0, fondamentale per estrarre i blaugrana dalle secche e riportarli fino al -3 dell'intervallo lungo con tripla di Hanga sulla sirena (36-33).

Nel terzo periodo la Stella Rossa sembra poter riprendere il controllo dell'inerzia, ma il quarto fallo di Lorenzo Brown disarma un attacco che dimostra ancora una volta di possedere un numero limitato di frecce in faretra. Il Barcellona allunga rapidamente le mani sulla partita: Brandon Davies prende il totale controllo dell'area (14 punti e 6 rimbalzi) e Nikola Mirotic comincia a gestire ogni singolo possesso offensivo blaugrana, trasformandolo con continuità in oro colato (il montenegrino chiuderà con 21 punti e 6 rimbalzi).

Sul lato opposto, la Stella Rossa si arena senza idee e scintille segnando soltanto dalla lunetta, mentre il Barça vola via sfruttando anche gli ottimi apporti dalla panchina di Kyle Kuric, autore di 15 punti con 5/8 dal campo, e Rolands Smits, che aiuta a riequilibrare spaziature e rotazioni nel ruolo di ala piccola ultra-tattica (segnerà cinque punti fondamentali, compresa una schiacciata "tomahawk" destinata a finire nella Top10 settimanale). Nel quarto periodo, il ritorno di un ormai freddissimo Brown non aiuta, e l'ultimo sussulto della Stella Rossa, griffato da un paio di triple di Faye e Gist, arriva con il cronometro ormai troppo vicino allo zero per mettere realmente paura.

Stella Rossa MTS Belgrado: Brown 6, Davidovac 7, Lazic, Simanic 8, Ojo 7; Kuzmic 2, Covic, Perperoglou 6, Faye 8, Dobric 8, Gist 10, Jenkins 3. All.: Gavrilovac.