Il Barcellona ferma la corsa del Fenerbahce, il Real Madrid perde anche col Khimki

La settimana a Mosca è da dimenticare per il Real Madrid che, dopo il ko col CSKA che ha chiuso la striscia di 14 vittorie, perde pure contro il Khimki, vittorioso dopo quattro stop consecutivi. I gialloblu di Kurtinaitis dominano in lungo e in largo prima della rimonta dei blancos nel finale, hanno un Alexei Shved formato MVP con 21 punti, 13 assist e 5 su 7 da tre, e altre cinque giocatori in doppia cifra, con Booker a 15 punti e Gill e Timma con 13. Per il Real, che resta secondo in classifica con 15 vinte e 5 perse, spiccano Jordan Mickey, ex della gara con 20 punti, e Causeur, 17. Il Khimki invece si rimette in moto e resta in corsa per i playoff (9-19).

La partita è equilibrata in avvio, Shved mette la tripla del sorpassa dall'angolo, poi Devin Booker si scatena con due schiacciate da Top 10 e il primo quarto si chiude col Khimki avanti 25-21 con un'altra bomba siderale di Shved e il buzzer beater di Timma. Nel secondo periodo la musica non cambia, il Real Madrid annaspa e finisce a -8, Causeur e Llull rispondono dall'arco, poi il finale di tempo è tutto del Khimki: Shved mette un altro missile in transizione per il 48-42, Karasev va al ferro per il +10 e Booker si inventa gioco da tre punti per il 55-44 con cui si torna negli spogliatoi.

Nella ripresa il vantaggio della squadra di Kurtinaitis resta sempre attorno alla doppia cifra e al 30' è 80-69 con un'altra perla di Shved che schiaccia contro la difesa schierata, proprio sul suono della sirena. Anche nel quarto periodo l'inerzia è del Khimki che parte con un break di 13-0 con le bombe di Karasev e Jovic, e vola sul +24 (93-69). Negli ultimi 2' i padroni di casa spengono l'interruttore e il Real Madrid piazza un break di 14-2 ma serve solo per rendere meno amaro lo scarto e chiudere sul 102-94. Nel prossimo turno il Khimki farà visita al Baskonia (giovedì 23 gennaio alle 21) mentre il Real Madrid avrà la super sfida al vertice contro l'Anadolu Efes al Wizink Center, venerdì 24 alle 21.

: Shved 21, Zaytsev 4, Timma 13, Booker 15, Jerebko 11, Jovic 6, Kramer, Gill 13, Karasev 10, Evans 9, Bertans ne, Monia ne. All. Kurtinaitis. Real Madrid: Campazzo 10, Deck 4, Thompkins 10, Taylor 8, Tavares 4, Llull 3, Causeur 17, Laprovittola 6, Reyes 7, Carroll 5, Mickey 20, Mejri. All. Laso.

Fenerbahce Beko-FC Barcellona 74-80

Il Fenerbahce si ferma, il Barcellona risorge. Si può riassumere così il big match della Ulker Sports Arena di Istanbul dove i blaugrana di Svetislav Pesic ritrovano il successo e stoppano una striscia di tre sconfitte. Viceversa la formazione di Zelimir Obradovic stecca un importante esame e scivola dopo tre vittorie consecutive che l'avevano rilanciata in chiave playoff (8-12 il record). I turchi hanno un clamoroso Sloukas da 14 punti, 11 assist e 7 rimbalzi, e 12 da De Colo e Kalinic, ma alla fine pesano l'8 su 26 da tre e soprattutto le 17 palle perse, davvero troppe, alcune banali. I blaugrana invece tirano 10 su 25 dall'arco, vincono la lotta a rimbalzo (31 a 28, con 11 in attacco) e hanno 17 punti da Claver e 14 Delaney, 8 dei quali determinanti nell'ultimo periodo.

L'avvio di partita è quasi scioccante per il Fenerbahce perchè il Barcellona si porta avanti 11-0 dopo un canestro di Mirotic, e poi tocca il +14 sul 24-10 con uno strappo firmato ancora da Claver e Kuric a replicare le due triple di Sloukas e Datome. Nel secondo periodo i blaugrana allungano ulteriormente fino al +18 sul 30-12 con una bomba di Delaney. La gara sembra già segnata ma i timeout di Obradovic sortiscono l'effetto sperato, De Colo, Sloukas e Nunnally vanno a segno, e il Fenerbahce rimonta fino a -1 sul 34-35. All'intervallo è vantaggio Barcellona sul 42-39, un margine esiguo per quanto visto in campo e per le 8 perse dei turchi.

Nella ripresa il match prosegue a strappi, i blaugrana toccano il +8, i padroni di casa tornano a -4 con Kalinic, e il Barcellona allunga di nuovo fino a +9 (48-57) con Delaney e Claver. La squadra di Obradovic però non ci sta a cedere, due triple di Nunnally permettono il -5 al 30' (56-61), poi in avvio di ultimo quarto il Fenerbahce completa la rimonta e Ali Muhammad segna il canestro del sorpasso sul 62-61 dopo una grande azione difensiva di Vesely. Il primo vantaggio dei turchi dura poco perchè Delaney sale in cattedra, segna 5 punti in fila per il nuovo +4 e poi insacca la tripla del +10 sul 76-66 che sostanzialmente taglia le gambe ai padroni di casa. Nel finale Williams e Datome non segnano mai dall'arco, il Barcellona insacca i tiri liberi con Higgins e Mirotic e si aggiudica un successo meritato.

Settimana prossima il Barcellona riceverà la Stella Rossa (giovedì 23 gennaio alle 21) mentre il Fenerbahce ospiterà l'Olimpia Milano, venerdì 24 alle 18.45, per una sfida pesantissima in chiave playoff.

: Westermann, De Colo 12, Datome 7, Williams 7, Thomas 2, Sloukas 14, Nunnally 11, Mahmutoglu, Vesely 7, Kalinic 11, Muhammed 2, Lauvergne. All. Obradovic. FC Barcellona: Hanga 6, Higgins 12, Claver 17, Mirotic 12, Davies 12, Oriola 2, Abrines, Delaney 14, Kuric 5, Tomic, Ribas ne, Smits ne. All. Pesic.

