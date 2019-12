Il Barcellona resta in vetta con Efes e Real Madrid, Valencia fredda il Fenerbahçe in overtime

Zenit San Pietroburgo-Stella Rossa MTS Belgrado 58-65

A cura di Davide Fumagalli. Seconda vittoria di fila e terza nelle ultime cinque partite per la Stella Rossa che supera lo Zenit San Pietroburgo nell'insolito scenario della Basket Hall di Kazan. Per i russi è il 12esimo stop stagionale su 16 gare, il settimo in otto gare interne: la squadra di Joan Plaza resta così nei bassifondi della classifica insieme allo Zalgiris Kaunas. Viceversa i serbi guidati da Dusan Sakota aggiornano il proprio record a 7-9 e si portano a ridosso della zona playoff occupata da Milano e ASVEL Villeurbane. Lo Zenit perde nettamente la lotta a rimbalzo (41 a 23), tira male (32% da due, 30% da tre) e non bastano i 14 punti di Hollins e gli 11 di Thomas, gli unici in doppia cifra. La Stella Rossa invece ha 26 punti da Billy Baron, career high, e 18 da Lorenzo Brown.

Video - Billy Baron chiude il match con la tripla: career high da 26 punti per lui 01:08

La partita di Kazan vede un miglior avvio della Stella Rossa che si porta sul +5 con una tripla dello scatenato Baron e poi va al primo riposo avanti 20-16. Il secondo quarto è invece tutto dello Zenit: i russi partono con un break di 13-0 spinto da Ponitka, Ponkrashov e Ayon, e allungano sul 29-20. I serbi si svegliano col canestro dell'ultimo arrivato Stimac, poi sono Lazic e Brown a ricucire fino al -3, 40-37, con cui si torna negli spogliatoi. La ripresa è invece un "calvario", si segna col contagocce e lo spettacolo è quasi invisibile. Lo Zenit non segna per 5', la Stella Rossa mette la testa avanti con Baron e una tripla di Covic (44-49), e alla fine i russi trovano con Voronov l'unico canestro dal campo del periodo: al 30' è 47-51. La musica non cambia per circa 6', poi la gara si impenna in un amen: Hollins mette la bomba del -1 rispondendo a Brown, poi Gist segna col fallo per il 60-54, e infine è ancora Brown a realizzare in penetrazione il 62-57. A chiudere i conti è ancora Baron con una rocambolesca bomba per il definitivo 65-58.

Video - Albicy con l'assist dietro la schiena per la schiacciata di Iverson 00:27

Zenit San Pietroburgo : Iverson 6, Albicy 3, Ponkrashov 8, Hollins 14, Thomas 11, Renfroe, Khvostov, Pushkov, Trushkin ne, Vronov 6, Ponitka 4, Ayon 6. All. Plaza.

: Iverson 6, Albicy 3, Ponkrashov 8, Hollins 14, Thomas 11, Renfroe, Khvostov, Pushkov, Trushkin ne, Vronov 6, Ponitka 4, Ayon 6. All. Plaza. Stella Rossa MTS Belgrado: Kuzmic, Covic 3, L. Brown 18, Baron 26, Dobric ne, Gist 7, Jagodic, Jenkins, Simanic, Stimac 6. All. Sakota.

Video - Highlights: Zenit San Pietroburgo-Stella Rossa 58-65 03:56

* * *

Fenerbahçe Beko Istanbul-Valencia Basket 98-100 OT

A cura di Daniele Fantini. Sembrava fatta, e invece no. Per la seconda volta consecutiva, dopo la sconfitta a fil di sirena della scorsa settimana contro lo Zenit San Pietroburgo, il Fenerbahçe incassa una sconfitta cocente, dilapidando 12 lunghezze di vantaggio in una partita controllata a lungo e un altro +7 toccato durante l'overtime in un finale rocambolesco. La squadra di coach Obradovic, sempre priva della cavalleria pesante per gli infortuni di Jan Vesely e Joffrey Lauvergne, mantiene il timone di una gara giocata a viso aperto su entrambi i fronti, con line-up leggere, rapide e pericolose nel tiro da fuori. Il Fener sembra avere la W in tasca alla fine di un terzo periodo chiuso sul +11 (70-59) ma le ormai croniche lacune difensive aprono il fianco alla rimonta valenciana nel quarto periodo ispirata da Bojan Dubljevic e da un sorprendente Brock Motum: gli ospiti agganciano e sorpassano con un canestro fortunoso di Abalde a rimbalzo offensivo a quattro decimi dalla sirena.

Serve una prodezza sull'asse Datome-De Colo (unita a una gran dormita della difesa avversaria) per forzare il supplementare, dove due triple sparate a sangue freddo da Muhammad Alì e ancora da De Colo, unite a un paio di movimenti di potenza in vernice di Derrick Williams, sembrano poter re-indirizzare nuovamente la partita. Invece, Valencia non alza bandiera bianca, ricuce con Jordan Loyd e Aaron Doornekamp e, su un'altra situazione da rimbalzo offensivo dopo un tiro libero sbagliato da Abalde, trova il canestro del sorpasso con un'acrobazia sinuosa di Loyd. Il Fenerbahçe ha a disposizione l'ultimo possesso a otto secondi dalla sirena, ma ne esce una tripla forzata di De Colo a gioco rotto che scalfisce appena il ferro: arriva la quarta sconfitta consecutiva per la squadra di Obradovic, scivolata ora a 5-11 in classifica, mentre Valencia si risolleva dopo il ko della scorsa settimana a Milano e si ripropone al margine della zona playoff con un record di 7-9.

Video - Acrobazia a 8" dalla fine dell'overtime: Jordan Loyd firma la vittoria di Valencia sul Fenerbahçe 00:37

Bojan Dubljevic si prende il premio di MVP con 30 punti (career-high in Eurolega) e 12 rimbalzi (6 dei quali offensivi), Jordan Loyd ne mette 14, ma Valencia si gode un grande contributo dalla panchina con la coppia composta da Brock Motum (14 punti, 4 rimbalzi) e Mike Tobey (12 punti, 7 rimbalzi). Al Fener non servono i 31 punti di Nando De Colo, i 20 di Derrick Williams e, soprattutto, i 20 di un Gigi Datome dalla mano infuocata, con 6/8 dall'arco (season-high pareggiato).

Video - Gigi Datome ha la mano infuocata: 20 punti con 6/8 dall'arco contro Valencia, ma non basta! 01:27

Fenerbahçe Beko Istanbul : Kalinic 2, Sloukas 10, De Colo 31, Williams 20, Datome 20; Westermann, Mahmutoglu, Muhammed 14, Duverioglu 1. N.e.: Sancakli, Biberovic, Candan. All.: Obradovic.

: Kalinic 2, Sloukas 10, De Colo 31, Williams 20, Datome 20; Westermann, Mahmutoglu, Muhammed 14, Duverioglu 1. N.e.: Sancakli, Biberovic, Candan. All.: Obradovic. Valencia Basket: Loyd 14, Labeyrie 2, Van Rossom 5, Dubljevic 30, Doornekamp 8; Colom 3, Marinkovic, Ndour 4, Abalde 8, Tobey 12, Motum 14, Sastre. All.: Ponsarnau.

Video - Highlights: Fenerbahçe Beko Istanbul-Valencia Basket 98-100 OT 03:45

* * *

FC Bayern Monaco-Zalgiris Kaunas 73-98

A cura di Daniele Fantini. L'incubo dello Zalgiris è finito. Dopo una lunghissima striscia di nove sconfitte consecutive che l'avevano fatta precipitare in solitaria sul fondo della classifica, la squadra di coach Sarunas Jasikevicius sbanca con autorità e prepotenza l'Audi Dome di Monaco di Baviera confezionando la miglior prestazione offensiva stagionale (98 punti segnati): mentre lo Zalgiris riagguanta lo Zenit San Pietroburgo (4-12), per il Bayern arriva invece il secondo ko consecutivo che lo mantiene nelle zone medio basse della graduatoria con un record di 6-8 in compagnia di Olympiacos Pireo e Baskonia Vitoria.

Una buona partenza permette allo Zalgiris di balzare sul +8 al primo intervallo (13-21) e di mantenere il vantaggio al termine della prima metà di gara (35-43), ma è poi un terzo periodo da 15-25 a scavare il break definitivo che spiana ai biancoverdi la strada verso il successo, festeggiato con un ottimo 13/28 dall'arco e 29 assist complessivi di squadra. Le assenze di Marius Grigonis e Jock Landale vengono ben colmate dalle ottime prestazioni in uscita dalla panchina di Zach LeDay (19 punti, 5 rimbalzi e 3 assist) e Arturas Milaknis (season-high di 19 punti con 5/8 dalla distanza), mentre KC Rivers estrae finalmente i suoi colpi migliori dal cilindro scrivendo la sua miglior prestazione stagionale con 18 punti e 4/6 nel tiro pesante. Molto ispirato anche Thomas Walkup, che mette in cascina una doppia-doppia da 13 punti e 11 assist (massimo in carriera). Il Bayern, che accusa 20 palle perse e tira con un modesto 40% da due (10/25) ha 20 punti da Danilo Barthel e 13 da Paul Zipser.

FC Bayern Monaco: Koponen 9, Lucic 5, Lo 8, Barthel 20, Lessort 2; Monroe 2, Dedovic 9, Zipser 13, Nelson 5, Flaccadori, Huestis. N.e.: King. All.: Radonjic.

Koponen 9, Lucic 5, Lo 8, Barthel 20, Lessort 2; Monroe 2, Dedovic 9, Zipser 13, Nelson 5, Flaccadori, Huestis. N.e.: King. All.: Radonjic. Zalgiris Kaunas: Walkup 13, Rivers 18, Jankunas 2, Geben 4, Ulanovas 3; Lekavicius 8, Hayes 12, Venskus, Lukosiunas, Milaknis 10, LeDay 19. All.: Jasikevicius.

Video - Highlights: FC Bayern Monaco-Zalgiris Kaunas 73-98 03:48

* * *

FC Barcellona-Olympiacos Pireo 90-80

A cura di Daniele Fantini. Il Barcellona risponde ai successi di giovedì sera di Real Madrid e Anadolu Efes Istanbul, infila la quinta vittoria consecutiva e mantiene intatto il terzetto in vetta alla classifica con un record di 13-3. Per l'Olympiacos, che scivola a 6-10 nel gruppetto con Bayern Monaco e Baskonia che si sviluppa tra il 12° e 14° posto, arriva invece il quarto ko nelle ultime cinque uscite.

Video - Brandon Davies fa tutto da solo: penetrazione e schiacciata tra due difensori dell'Olympiacos 00:25

Si tratta di un successo convincente e meritato per i blaugrana, capaci di prendere in mano la partita con un primo quarto di grande solidità difensiva (20-8 prima del 20-12 del primo riposo) e di rispondere con un terzo periodo altrettanto tosto al tentativo di rimonta ospite ispirato dal buon contributo delle seconde linee. Nikola Mirotic è determinante con 21 punti e 15 rimbalzi (nuovo massimo in carriera), perfettamente sorretto da un Kyle Kuric dalla mano di seta in uscita dalla panchina: l'ex-Zenit spara 18 punti con 6/9 dal campo in meno di 20 minuti sul parquet. Molto positivo anche Adam Hanga nell'ormai comodissima posizione di point-forward (14 punti, 4 rimbalzi, 3 assist, 3 recuperi, 21 di valutazione e la solita grande intensità difensiva) così come Malcolm Delaney, che apre il definitivo cratere tra le due squadre con un paio di triple consecutive per il +15 (68-53) al 29'. Con la partita ormai in pugno, il Barcellona tiene ben saldo il piede sull'acceleratore, tocca il +20 (80-60, massimo vantaggio) prima di cedere qualcosa in un finale giocato a briglie sciolte.

Video - Kostas Papanikolaou è scatenato: recupero, contropiede e schiacciata in testa a Oriola 00:26

Su sponda Olympiacos, serata positiva per buona parte delle seconde linee, capaci di svoltare la partita nella prima metà dopo un inizio molto complicato. Kostas Papanikolaou segna 14 punti, così come Sasha Vezenkov, perfettamente calato nel ruolo di ex con "qualcosa" da dimostrare, mentre Augustin Rubit ne aggiunge 10 con 5 rimbalzi. Il top-scorer è Willie Reed, autore di parecchi voli sopra il ferro ma a partita ormai andata. Soltanto 12 minuti e 2 punti a referto con 1/4 al tiro per un ininfluente Vassilis Spanoulis, che perde così l'occasione per operare il sorpasso su Juan Carlos Navarro al vertice della classifica dei migliori realizzatori della storia dell'Eurolega proprio sul campo che fu suo.

FC Barcellona: Hanga 14, Smits, Higgins 9, Mirotic 21, Tomic 6; Davies 6, Ribas, Oriola, Abrines 5, Delaney 11, Kuric 18. N.e.: Claver. All.: Pesic.

Hanga 14, Smits, Higgins 9, Mirotic 21, Tomic 6; Davies 6, Ribas, Oriola, Abrines 5, Delaney 11, Kuric 18. N.e.: Claver. All.: Pesic. Olympiacos Pireo: Paul, Koniaris 3, Spanoulis 2, Printezis 6, Reed 15; Rochestie 4, Baldwin 6, Cherry 6, Vezenkov 14, Papanikolaou 14, Rubit 10. All.: Kemzura.

Video - Highlights: FC Barcellona-Olympiacos Pireo 90-80 03:25

* * *