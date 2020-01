Il Barcellona torna a vincere, il CSKA batte Valencia, il Bayern si sblocca contro il Maccabi

CSKA Mosca-Valencia 81-70

A cura di Davide Fumagalli. Come contro il Baskonia il CSKA Mosca non brilla ma supera Valencia, centra la quarta vittoria consecutiva e firma il "cappotto" stagionale contro gli spagnoli dopo il successo dell'andata a La Fonteta. Sono 15 i risultati positivi in regular season per la formazione di Dimitris Itoudis che resta saldamente nelle posizioni di vertice della classifica; è l'11esimo ko invece per Valencia che, dopo due vittorie di fila sempre in Russia con Khimki e Zenit, manca la tripletta contro il CSKA, pur restando in zona playoff. Match segnato dai 19 punti con 10 rimbalzi e 5 su 5 da tre del lungo tedesco Voigtmann, Mike james registra una prova da 14 punti e 5 assist mentre è decisivo Daniel Hackett, 10 punti con 3 su 3 da tre, comprese le due bombe che hanno archiviato la sfida. Per Valencia ci sono 16 punti di Van Rossom e 10 di Dubljevic.

Il match è sempre equilibrato, il CSKA non riesce mai a prendere il largo perchè Valencia è molto solida e risponde colpo su colpo. La squadra di Ponsarnau mette anche il naso avanti ma alla prima pausa è sotto 20-17. Nel secondo periodo Marinkovic segna il 24-22 con un canestrone in acrobazia, poi c'è un duello a distanza tra Sant-Roos e Ndour, e all'intervallo è 42-39 CSKA grazie ad una tripla da distanza siderale di Mike James, insolitamente poco incisivo. In avvio di ripresa i padroni di casa alzano l'intensità in difesa e scappano fino al +8, 60-52, grazie ad alcune giocate di Hines, ma Valencia non ci sta e al 30' è a -4 (60-56) sfruttando l'atletismo del solito Ndour, ben innescato da Colom. Nel quarto periodo ancora il CSKA prova la fuga, break di 14-4 per i russi con le triple di Voigtmann e Sant-Roos e le giocate di Bolomboy, e gara che pare chiusa sul +14, 74-60.

Come contro il Baskonia il CSKA si ferma e permette la rimonta degli avversari: con Dubljevic, Van Rossom e Vives gli spagnoli arrivano fino a -6, 75-69, e sognano l'impresa. Lì si sveglia Daniel Hackett che insacca due triple consecutive per il nuovo +12 sull'81-69 e chiude di fatto il discorso.

: Bolomboy 6, James 14, Ukhov ne, Voigtmann 19, Vorontsevich ne, Hackett 13, Sant-Roos 11, Koufos 4, Hilliard 3, Kurbanov 8, Hines 6, Baker. All. Itoudis. Valencia: Colom 6, Marinkovic 7, Ndour 8, Labeyrie 2, Van Rossom 16, Motum 5, Dubljevic 10, Vives 9, San Emeterio, Doornekamp 7, Pavelka ne. All. Ponsarnau.

Zenit San Pietroburgo-Olympiacos Pireo 91-87

A cura di Daniele Fantini. I playoff rimangono un obiettivo semi-irraggiungibile, ma lo Zenit San Pietroburgo (7-14) non ha alcuna intenzione di vestire i panni della Cenerentola nella stagione d'esordio in Eurolega. Con il successo sull'Olympiacos (già battuto anche nella gara d'andata), la squadra di coach Joan Plaza festeggia la terza vittoria nelle ultime quattro partite (5 nelle ultime 10), si schioda dall'ultima piazza della classifica e taglia le gambe agli stessi Reds (8-13) nel tentativo di riavvicinamento all'ottavo posto rinvigorito dal ritorno di coach Bartzokas sulla panchina.

È la grande serata di Evgeny Voronov, che sfiora il suo career-high segnando 21 punti (3/4 da tre) e scompagina i piani difensivi di un Olympiacos molto più distratto e arrendevole del consueto, incapace di controllare un ritmo che vede lo Zenit accelerare a ogni possibile occasione. Nel verniciato, sono poi Gustavo Ayon (15 punti, 7/9 al tiro) e un sorprendente Colton Iverson (6 punti, 12 rimbalzi) a vincere il duello sulla distanza con Nikola Milutinov (9 punti, 5 rimbalzi), spentosi dopo un inizio molto promettente in cui l'Olympiacos riesce a servirlo con continuità sfruttando la sua fisicità vicino a canestro.

Dopo aver toccato in un paio di occasioni un vantaggio in doppia cifra sfruttando una serie di disattenzioni avversarie nei due quarti conclusivi, lo Zenit si vede rimontato in maniera furiosa da un quintetto a piena trazione greca (i grandi vecchi Spanoulis, Printezis e Papanikolaou più Koniaris da specialista difensivo sul pallone), ma è un and-one di Alex Renfroe (8 punti, 6 assist) seguito da una tripla di Austin Hollins a chiudere i conti in maniera definitiva. I tre pilastri greci giocano una partita di altissimo livello ma ricevono un apporto virtualmente nullo dai compagni per un Olympiacos che manda soltanto cinque giocatori a referto: un Vassilis Spanoulis quasi perfetto aggiorna il suo season-high (31 punti, 7 assist, 10/12 al tiro), Kostas Papanikolaou tiene a galla i Reds nel momento più complicato a cavallo tra i due periodi conclusivi (20 punti, 4/7 da tre) mentre Georgios Printezis (20, 7 rimbalzi) brilla soprattutto nel finale, quando coach Bartzokas si affida a un quintetto più leggero con lui e Augustine Rubit per tentare la rimonta dal -11.

Albicy 6, Hollins 8, Trushkin 5, Zubkov 7, Ayon 15; Iverson 6, Ponkrashov 3, Thomas 10, Renfroe 8, Pushkov, Voronov 21, Abromaitis 2. All.: Plaza. Olympiacos Pireo: Baldwin, Spanoulis 31, Milutinov 9, Vezenkov 7, Papanikolaou 20; Rochestie, Paul, Koniaris, Printezis 20, Rubit. N.e.: Charalampopoulos. All.: Bartzokas.

Bayern Monaco-Maccabi Tel Aviv 80-68

A cura di Davide Fumagalli. Dopo sei sconfitte di fila torna alla vittoria il Bayern Monaco che all'Audi Dome supera il Maccabi Tel Aviv, reduce da tre successi. E' inoltre il primo risultato positivo in Europa per i bavaresi con Oliver Kostic in panchina: determinanti Nihad Dedovic, 19 punti, e Paul Zipser, 17, autori inoltre delle due bombe che hanno chiuso il discorso nel finale. Bene anche Greg Monroe, 9 punti e 10 rimbalzi, 9 anche per Maodo Lo e Koponen; in generale è una serata positiva per i tedeschi che chiudono con un ottimo 20 su 22 ai liberi e soprattutto con 10 triple a bersaglio su 11 tentativi. E' 11 su 34 dall'arco invece per il Maccabi che insegue per praticamente tutta la gara e, in attesa del nuovo acquisto Amarè Stoudemire, ha 14 punti da Bryant e 11 da Jackson. Serata da dimenticare per Scottie Wilbekin che serve 8 assist ma segna appena 9 punti con 3 su 17 al tiro.

La sfida dell'Audi Dome vede una gran partenza del Bayern Monaco che segna con continuità da fuori, tocca subito il +10 sul 19-9 e va al primo riposo avanti 23-12. Il Maccabi fatica a segnare, realizza appena 16 punti in 15' e finisce anche a -13. La squadra di Sfairopoulos però prima dell'intervallo cambia marcia, Jackson e Acy segnano dagli angolo, poi Bryant mette due triple in fila e pareggia sul 29-29. All'intervallo è 35-33 per i padroni di casa grazie ad un canestro di Zipser a pochi secondi dalla sirena.

Nella ripresa il Maccabi trova il sorpasso sul 41-39 con due bombe di Wilbekin e sembra che possa controllare la situazione, invece il Bayern risponde e con le triple di Bray e Koponen rimette la testa avanti per il 57-53 all'ultima pausa. In avvio di ultimo quarto la squadra di Kostic torna a +9 sul 62-53 ma il Maccabi non demorde, risponde con la stessa moneta, torna a -3 con un canestro ravvicinato di Hunter e poi a -2 con una tripla dall'angolo di Coloiaro. Questa partita però i bavaresi la vogliono di più, Monroe completa un gioco da tre punti per il 71-66, poi a chiudere il discorso sono Dedovic e Zipser con due triple chirurgiche per il +9 sul 77-68 a un minuto dal termine. Gli ospiti sono costretti ad alzare bandiera bianca mentre il Bayern torna a muovere la classifica con la settima vittoria della sua Eurolega.

: Bray 5, King ne, Koponen 9, Monroe 9, Lo 9, Dedovic 19, Zipser 17, Flaccadori, Barthel 6, Lessort, Huestis 2, Radosevic 4. All. Kostic. Maccabi Tel Aviv: Bryant 14, Wilbekin 9, Acy 6, Reynolds 4, Caloiaro 5, Hunter 10, S. Cohen, Avdija, Jackson 11, Dorsey 4, J. Cohen 5. All. Sfairopoulos.

FC Barcellona-Stella Rossa MTS Belgrado 86-82

A cura di Daniele Fantini. Dopo le tre sconfitte che l'hanno allontanato dalla vetta della classifica, il Barcellona (15-6) riprende la marcia battendo faticosamente la Stella Rossa Belgrado (9-12): i campioni serbi si allontanano dalla zona playoff ma, dopo gli innesti di Vladimir Stimac e Kevin Punter, si sono trasformati in una squadra capace di giocarsi le proprie carte fino all'ultima giornata.

Nonostante affrontasse una batteria di lunghi di livello anche per l'Eurolega, il Barcellona non cambia il proprio stile di gioco, fatto di ricezioni profonde per i vari Nikola Mirotic, Brandon Davies e Ante Tomic, con Malcolm Delaney a orchestrare la situazione nell'insolito ruolo di point-guard titolare al posto di un Adam Hanga invischiato in un momento di enorme flessione. Mirotic si carica sulle spalle il grosso del peso offensivo chiudendo a quota 25, 14 dei quali in un primo periodo ad altissimo punteggio dominato dal Barcellona (29-19) dopo un avvio di marca Stella Rossa (2-9) costruito con il gigantesco Ognjen Kuzmic. Gli ottimi impatti dalla panchina di James Gist (12 punti, 6 rimbalzi) e Vladimir Stimac (12 punti, 9 nel primo tempo), un breve momento di zona 2-3 e una serie di errori di superficialità del Barcellona permettono alla Stella Rossa di rientrare e mettere la testa avanti all'intervallo lungo (41-42), un +1 frutto di un grande sforzo difensivo corale di una squadra che, finora, ha sempre costruito le fortune nella propria metacampo (solo 12 punti subiti nel secondo quarto).

Il Barça riprende il controllo delle operazioni a inizio ripresa ritrovando la compattezza difensiva della prima metà di stagione e i guizzi di Mirotic e Davies (10), ma, quando sembra sull'orlo del crollo (58-52), la Stella Rossa risponde aumentando il ritmo, pesca una serie di canestri dal perimetro con un infuocato Kevin Punter (13 punti, 4 assist) e controsorpassa con un break di 2-14 per il 62-66 di fine terzo periodo. Messo ormai con le spalle al muro, il Barcellona non può più permettersi di sbagliare, e apre finalmente la scatola dopo un lungo periodo di litigio con il tiro pesante (5/8 decisivo da tre punti nell'ultimo quarto): le triple di Abrines e Oriola coronano un nuovo parziale di 15-2 per il 77-70 e sono poi altre due bombe di Mirotic e Ribas a respingere l'ultimo assalto ospite innescato da Lorenzo Brown (15 punti, 8 assist ma anche 6 palle perse).

: Davies 10, Delaney 4, Kuric 8, Claver 9, Mirotic 25; Ribas 7, Hanga, Oriola 6, Abrines 5, Higgins 6, Tomic 6. N.e.: Smits. All.: Pesic. Stella Rossa MTS Belgrado: Kuzmic 8, Brown 15, Baron 3, Dobric 7, Simanic 3; Punter 13, Gist 12, Jenkins 6, Jovanovic 3, Stimac 12. N.e.: Perperoglou. All.: Sakota.

Kirolbet Baskonia Vitoria-Khimki Mosca 83-79

A cura di Davide Fumagalli. Si chiude la serie negativa del Kirolbet Baskonia che, dopo la grande vittoria in Liga sul campo del Real Madrid, fa il bis contro il Khimki e risorge dopo tre sconfitte di fila. Per i russi invece si tratta della sesta sconfitta nelle ultime sette gare, un ruolino che ha portato la formazione di Kurtinaitis fuori dalla zona playoff con un bilancio di 9-12: ai gialloblu di Mosca non bastano 18 punti di Shved (3 su 15 da tre) e 16 di Jerebko. Per i baschi di Ivanovic c'è invece una bella prova corale: brilla l'ex trentino Shields, 22 punti, bene il gigante Fall, 15 con 8 rimbalzi, e il playmaker Henry, 10 con 6 rimbalzi e 8 assist, mentre è ancora positiva la prestazione di Achille Polonara che chiude con 9 punti, 11 rimbalzi e 3 recuperi.

Alla Fernando Buesa Arena la partita è spettacolare e ad alto punteggio da subito, infatti alla prima pausa è 27-25 per il Baskonia padrone di casa. Nel secondo periodo la musica non cambia, il Khimki tocca il +5 sul 38-33 con una bomba di Jerebko ma all'intervallo c'è equilibrio sul 47-44 per il Kirolbet. Nella ripresa sono sempre i russi a tentare l'allungo ma non vanno oltre il +5 (54-49 dopo un canestro di Shved), il Baskonia resta agganciato e sorpassa sul 72-71 con due liberi di Henry a 4' dal termine. Da lì è un botta e risposta, Stauskas e Shields replicano alla triple di Shved, poi sul 78-76 Jerebko forza da tre e sbaglia, e sull'azione successiva Henry manda a schiacciare Fall! E' la giocata che "spariglia" perchè Henry e Shields segnano i liberi dopo la tripla del momentaneo -1 di Shved (80-79) e così al suono dell'ultima sirena sono i baschi ad esultare con merito, più lucidi e determinati nel finale in volata.

: Henry 10, Janning 2, Shengelia 8, Shields 22, Eric 6; Gonzalez, Diop 4, Garcia, Fall 15, Stauskas 7, Polonara 9. N.e.: Penava. All.: Ivanovic. Khimki Mosca: Shved 18, Booker 6, Timma 10, Zaytsev 3, Jerebko 16; Karasev 10, Gill 2, Jovic 8, Evans 6, Bertans. N.e.: Monia, Vialtsev. All.: Kurtinaitis.