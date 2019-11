Il Baskonia ferma il CSKA Mosca, il Fenerbahçe sprofonda nella trasferta di Barcellona

Kirolbet Baskonia Vitoria-CSKA Mosca 80-70

A cura di Daniele Fantini. Dopo le due sconfitte consecutive contro Milano e Maccabi Tel Aviv, il Baskonia Vitoria spezza la striscia negativa, torna a sorridere sul parquet della Fernando Buesa Arena e muove la classifica riportandosi al margine della zona playoff con un record di 4-5. Il CSKA, di contro, al secondo ko esterno in fila dopo quello sofferto a Villeurbanne, scivola a 6-3 e perde contatto dal gruppo delle prime delle classe, che annovera ora soltanto Olimpia Milano, Barcellona e Anadolu Efes Istanbul (7-2). Il Baskonia tiene in mano le redini del gioco per gran parte della partita nonostante qualche fiammata improvvisa degli ospiti, capaci anche di rimettere la testa avanti sul 67-70 a 4'20" dalla sirena: da quel momento in poi, però, la difesa della formazione basca non concede più nulla e, con un parzialone di 13-0, vola verso il successo per 80-70.

Tornike Shengelia si conferma dopo il career-high in loosing-effort contro il Maccabi realizzando 22 punti con 6 rimbalzi, cui fanno eco i 12 di Luca Vildoza. Per il CSKA, non servono i 17 punti con 5 assist di Janis Strelnieks, i 17 di un Mike James però impreciso al tiro (6/14 con 3/10 da due) e i 12 in 15' di un buon Daniel Hackett. Nonostante il modesto 29% dall'arco del Baskonia (7/24), il CSKA paga le scarsissime percentuali nel tiro da due, arenandosi sul 33% (13/39).

Kirolbet Baskonia Vitoria: Henry 5, Fall 3, Stauskas 11, Shengelia 22, Garino 8; Vildoza 12, Gonzalez, Janning 7, Diop 8, Polonara, Eric 4. N.e.: Lopez. All.: Perasovic.

Henry 5, Fall 3, Stauskas 11, Shengelia 22, Garino 8; Vildoza 12, Gonzalez, Janning 7, Diop 8, Polonara, Eric 4. N.e.: Lopez. All.: Perasovic. CSKA Mosca: James 17, Voigtmann 2, Koufos, Hilliard 6, Kurbanov 2; Bolomboy 2, Strelnieks 17, Vorontsevich, Hackett 12, Hines 8, Baker 4. N.e.: Antonov. All.: Itoudis.

Video - Highlights: Kirolbet Baskonia Vitoria-CSKA Mosca 80-70 03:39

***

FC Barcelona-Fenerbahçe Beko Istanbul 89-63

A cura di Davide Fumagalli. Pronto riscatto per il Barcellona che si mette alle spalle il ko nel Clasico col Real Madrid, supera il Fenerbahçe e aggancia in vetta Milano e l'Anadolu Efes. Sprofonda invece la formazione di Zelimir Obradovic che incassa la seconda sconfitta di fila dopo quella di Mosca col CSKA ed è ultima col record di 2-7 con Zenit e Stella Rossa. Senza De Colo e Westerman il Fener non ha armi per rispondere alla corazzata blaugrana e alla fine solo Lauvergne è in doppia cifra con 12 punti. Viceversa il Barça di Pesic ha cinque giocatori con 10 o più punti: il migliore è Cory Higgins con 22!

Video - Gigi Datome con la stoppata in rimonta, la sua specialità: la vittima è Kuric 00:30

La gara prende da subito la direzione del Barcellona, 8-8 per salire 21-13, e poi 25-15 a fine primo quarto. Nel secondo quarto le bombe di Abrines e Hanga valgono il +14, 44-30, punteggio con cui le formazioni tornano negli spogliatoi, non prima di aver visto una gran stoppata in rimonta di Gigi Datome, la sua specialità. La ripresa si apre con una tripla di Abrines e i canestri di Higgins e Mirotic per il +19, il Fenerbahce non dà segnali di replica e così la formazione di Pesic scappa via, chiudendo il periodo sul 67-40 con un canestro di Tomic. Negli ultimi 10' Obradovic alza bandiera bianca, svuota la panchina e il match si trasforma di fatto in un'esibizione: Abrines mette la bomba del +23, Davies e Bolmaro inchiodano due super schiacciate, poi Higgins e ancora Abrines dall'arco fanno +29, un margine quasi umiliante per un Fenerbahce che ha fatto cinque Final Four consecutive e che ora è sul fondo dell'Eurolega. Il finale è 89-63, venerdì i turchi giocheranno sul campo dell'ASVEL Villeurbane mentre il Barcellona ospiterà il Maccabi Tel Aviv.

Video - Davies, Smits, Kuric, Bolmaro devastano il ferro: il Barcellona è uno spettacolo! 01:59

FC Barcelona: Davies 10, Hanga 10, Smits 2, Higgins 22, Mirotic 7; Oriola 4, Abrines 12, Delaney 2, Kuric 11, Bolmaro 2, Tomic 7. N.e.: Ribas. All.: Pesic.

Davies 10, Hanga 10, Smits 2, Higgins 22, Mirotic 7; Oriola 4, Abrines 12, Delaney 2, Kuric 11, Bolmaro 2, Tomic 7. N.e.: Ribas. All.: Pesic. Fenerbahçe Beko Istanbul: Biberovic 2, Sloukas 7, Duverioglu 8, Datome 7, Lauvergne 12; Sancakli 5, Mahmutoglu 8, Kalinic 2, Williams, Vesely 4, Muhammed 2, Stimac 6. All.: Obradovic.