Il coronavirus non ferma l'Eurolega: Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano si gioca davanti a 15.000 tifosi

Nonostante i casi di coronavirus registrati in Lombardia, la partita tra Zalgiris Kaunas e AX Armani Exchange Milano sarà regolarmente disputata venerdì 28 febbraio alla Zalgirio Arena di Kaunas e aperta al pubblico. La società si attende l'ormai tradizionale "tutto esaurito" con 15.000 spettatori, ma, allo stesso tempo, ha sconsigliato ai tifosi biancorossi di partecipare alla trasferta per evitare possibili contagi all'interno dell'arena, proponendo il rimborso dei biglietti: ricordiamo che, a oggi, la Lituania non ha ancora registrato alcun caso di coronavirus.

In un primo momento, il Ministro della Sanità lituano aveva chiesto allo Zalgiris di posticipare la partita ma, a causa degli impegni già molto fitti del calendario, Eurolega ha bocciato la proposta. La seconda eventualità, ossia il regolare svolgimento della partita ma a porte chiuse, è stata invece rigettata dallo Zalgiris stesso: "Giocare senza pubblico è impensabile - la risposta del direttore generale del club, Paulius Motiejunas -, la forza dello Zalgiris sono proprio i suoi tifosi".

Arturas Gudaitis è out

Arturas Gudaitis, grande ex di giornata per aver indossato la canotta dello Zalgiris Kaunas per due stagioni prima dello sbarco a Milano, non sarà della partita a causa di problemi gastrointestinali. Gudaitis aveva già saltato la gara di andata (vinta dall'Olimpia al Forum per 85-81) perché ancora impegnato nel percorso di riabilitazione dopo l'infortunio al crociato sofferto nella scorsa stagione.

Arturas Gudaitis ha giocato in Eurolega per due stagioni con la maglia dello Zalgiris Kaunas, tra il 2013 e il 2015.Getty Images

La partita in LIVE-Streaming su Eurosport Player

Zalgiris Kaunas-AX Armani Exchange Milano sarà trasmessa in LIVE-Streaming su Eurosport Player: palla a due alle ore 19.00 di venerdì 28 febbraio.

Gli highlights della partita di andata: l'Olimpia vinse 85-81