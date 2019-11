Il CSKA disintegra il Fener e aggancia la vetta, l'Asvel passa a Belgrado, ok Olympiacos e Valencia

CSKA Mosca-Fenerbahçe Beko Istanbul 88-70

A cura di Daniele Fantini. Il time-out psicologico a tinte estremamente colorite con cui coach Zeljko Obradovic cerca di svegliare emotivamente la squadra alla metà del terzo quarto con qualche parola durissima nei confronti del nostro Gigi Datome non dà i risultati sperati. E se non funziona nemmeno l'Obradovic becero e paonazzo, allora significa che il Fenerbahçe di quest'anno è veramente da encefalogramma piatto.

Video - "Vaff*** Gigi, vergognati!": Zeljko Obradovic si scatena con Gigi Datome durante un time-out 00:23

Per la squadra turca arriva la sesta sconfitta in otto partite di questo inizio stagionale, un ko reso ancora più duro per le circostanze in cui è maturato. Come già visto spesso nelle precedenti uscite, questo Fenerbahçe non ha nulla da spartire con le sue vecchie versioni in entrambe le metacampo, con una difesa morbida e permissiva cui si unisce un attacco confuso (e aggravato dall'assenza di Nando De Colo) e la sensazione di una mancanza generale di intensità, freschezza fisica e grinta emotiva.

Video - Con Derrick Williams, gli alleyoop sono fin troppo facili: schiacciata paurosa su assist di Sloukas 00:32

Il CSKA, di contro, si risolleva dalla brutta sconfitta sofferta la scorsa settimana nella trasferta francese con l'Asvel e aggancia il gruppone in vetta alla classifica con un record di 6-2, ritrovandosi in compagnia di Milano, Maccabi, Khimki, Barcellona e Anadolu Efes. Mike James gioca la sua miglior partita con la maglia della formazione russa non soltanto per produzione (31 punti, 6/8 dall'arco e 4 assist), ma anche per efficacia e cinismo, con una scarica di canestri devastante per smontare anche i più minuscoli rimasugli del Fener in un secondo tempo senza storia. A far da spalla a James in una serata in cui il CSKA spara uno sfolgorante 13/28 dall'arco (46.4%), c'è uno Janis Strelnieks per la prima volta realmente efficace in stagione: il lettone mette a referto 23 punti con 8/11 dal campo e 4/5 dalla distanza, cecchino infallibile a ogni alzata di mano.

Video - Mike James fa impazzire tutta Mosca: tripla favolosa dal palleggio in step-back dall'angolo 00:27

CSKA Mosca: James 31, Vorontsevich, Hilliard 9, Kurbanov 5, Hines 8; Bolomboy, Ukhov, Antonov, Strelnieks 21, Voigtmann, Hackett 6, Koufos 6. All.: Itoudis.

Fenerbahçe Beko Istanbul: Mahmutoglu, Kalinic 6, Sloukas 20, Williams 19, Vesely 4; Westermann 2, Biberovic 6, Muhammed 3, Duverioglu 4, Datome 6, Lauvergne. N.e.: Stimac. All.: Obradovic.

Video - Highlights: CSKA Mosca-Fenerbahçe Beko Istanbul 88-70 02:20

***

Stella Rossa Belgrado-ASVEL Villeurbane 72-74 d1ts

A cura di Davide Fumagalli. Non smette di stupire l'ASVEL Villeurbane che sbanca la Stark Arena di Belgrado e conquista la prima vittoria esterna in Eurolega. Imbattuta in casa, 4 su 4, la squadra di Mitrovic supera dopo un supplementare la Stella Rossa e trova il primo risultato positivo lontano dall'Astroballe dopo tre sconfitte: la squadra di Mitrovic ha un bilancio di 5-3 ed è di gran lunga la sorpresa di questo primo scorcio di regular season. Maestoso il centro nigeriano Jekiri che stampa una doppia doppia da 19 punti e 18 rimbalzi, impreziosita dal canestro della vittoria in overtime; bene anche Jean-Charles, 20 punti, e Jackson, 11, mentre il talento Maledon segna i suoi primi punti in Eurolega, 5. Per la Stella Rossa è invece il secondo ko di fila dopo quello sempre in casa col Real Madrid: non bastano i 16 punti di Baron e i 15 di Lorenzo Brown.

Video - I primi canestri in Eurolega di Theo Maledon, classe 2001 e destinato all'NBA 00:48

La partita della Stark Arena è equilibrata fin dall'inizio, Brown e Baron spingono la Stella Rossa mentre l'ASVEL è tenuto in corsa da Jekiri e Jean-Charles che si dividono i 14 punti francesi del primo quarto (16-14 al 10'). Nel secondo periodo i serbi allungano con le triple di Davidovac e Dobric per il +9, poi Brown fa +10 sul 36-26, ma i francesi rispondono dall'arco con Lighty e poi il solito Jekiri segna a rimbalzo in tap in per il 36-32 con cui si torna negli spogliatoi. Dopo l'intervallo la Stella Rossa torna a +9 con una bomba di Baron ma ancora l'ASVEL rientra con Kahuidi e i primi punti del gioiello Maledon che impatta sul 43-43. La partita va così in continuazione, con gli allunghi dei serbi (54-47 al 30') e le rimonte dei transalpini: l'ultima della squadra di Mitrovic è coi soliti Jekiri e Jean-Charles, più Taylor che insacca la bomba del -4. Il finale è tambureggiante, con tanti errori, ma Jean-Charles è gelido in lunetta e mette i liberi del 65-65 che valgono il supplementare.

Video - Tonye Jekiri firma la vittoria dell'ASVEL: canestro e difesa decisivi 01:00

Nel prolungamento è ancora un botta e risposta, nella volata Davidovac vola a rimbalzo e in tap in segna il 72-71 ma sull'azione successiva il solito Jekiri, servito da Taylor, realizza da vicino il 72-73. E' il canestro decisivo perchè lo stesso Jekiri è perfetto in difesa su Brown, propizia il recupero di Kahudi e smorza le speranze della Stella Rossa. In realtà i serbi hanno un'ultima chance dopo l'1 su 2 ai liberi di Jekiri ma la conclusione sulla sirena di Gist è ben lontana dal bersaglio.

Stella Rossa Belgrado: Kuzmic, L.Brown 15, Davidovac 11, Nenadic, Lazic 8, Faye 2, Baron 16, Dobric 6, Gist 6, Jenkins, Simanic 2, Ojo 6. All. Gavrilovic.

ASVEL Villeurbane: Jackson 11, Taylor 5, Jekiri 18, Kahudi 3, Maledon 5, Lomazs 4, Galliou, Noua 3, Jean-Charles 20, Bako 2, Lighty 3, Strazel. All. Mitrovic.

Video - Highlights: Stella Rossa Belgrado-ASVEL Villeurbane 72-74 d1ts 03:33

***

Olympiacos Pireo-Zalgiris Kaunas 83-74

A cura di Daniele Fantini. L'Olympiacos Pireo spezza una mini-striscia di due sconfitte consecutive, festeggia il terzo successo stagionale in Eurolega e aggancia lo stesso Zalgiris Kaunas nella zona medio-bassa della classifica con un record di 3-5. I Reds costruiscono la vittoria nella seconda metà di gara grazie a una difesa aggressiva e una scarica di triple arrivata al momento giusto per sostenere il grande lavoro di Nikola Milutinov nel verniciato: il big-man serbo scrive 14 punti, 8 rimbalzi, 2 assist, 2 stoppate e 7 falli subiti per un totale di 27 di valutazione, portandosi a casa con merito il premio di MVP della partita. Il primo tentativo di allungo arriva con un break fulmineo di 8-0 nelle battute iniziali della ripresa aperto da due bombe di Printezis e Koniaris: l'Olympiacos mantiene un piccolo cuscinetto di margine per l'interzo terzo periodo (60-55 al 30') e piazza poi la spallata definitiva nella prima metà del quarto conclusivo, quando ai canestri di Milutinov si aggiungono altre due bombe in fila di Taylor Rochestie e Brandon Paul (76-63 al 36').

Video - Willie Reed sale in cielo e oscura tutto: stoppata meravigliosa su Zach LeDay 00:26

Lo Zalgiris alza bandiera bianca al termine di una serata in cui paga un misero 4/19 dall'arco (21.1%) e una qual certa mancanza di fisicità nel verniciato, dove, oltre a Milutinov, svolgono un ottimo lavoro anche Willie Reed (10 punti e 2 stoppate) e il solito immortale Georgios Printezis (10 punti, 3 rimbalzi). Sul perimetro, i lituani faticano invece nel contenere Brandon Paul, scatenatosi in un secondo tempo di alto livello (14 punti) e Vassilis Spanoulis, autore di una delle sue migliori prestazioni della stagione con 16 punti e 7 assist. Per la squadra di coach Jasikevicius, non servono i 23 punti (career-high) di un Jock Landale efficace nella metacampo offensiva ma non altrettanto sotto il proprio tabellone, e i 14 con 4 assist di Lukas Lekavicius. Steccano Thomas Walkup (10 punti ma 2/12 dal campo), Arturas Milaknis (un solo punto dalla lunetta) e Marius Grigonis (5 punti con 2/7 al tiro).

Video - La vecchia connection funziona sempre: Vassilis Spanoulis manda a schiacciare Nikola Milutinov 00:26

Olympiacos Pireo: Koniaris 3, Spanoulis 16, Milutinov 14, Printezis 10, Papanikolaou 2; Punter, Rochestie, Baldwin, Paul 14, Vezenkov 2, Rubit 4, Reed 10. All.: Kemzura.

Zalgiris Kaunas: Walkup 10, Hayes 3, Landale 23, Grigonis 5, Ulanovas 2; Perez 5, Lekavicius 14, Jankunas 2, Milaknis 1, Geben 5, Jokubaitis, LeDay 4. All.: Jasikevicius.

Video - Highlights: Olympiacos Pireo-Zalgiris Kaunas 83-74 02:19

***

Valencia Basket-FC Bayern Monaco 82-56

A cura di Davide Fumagalli. Secondo successo stagionale per Valencia che travolge il Bayern Monaco e conquista la seconda vittoria di fila in casa a La Fonteta. Un risultato molto largo che certifica la mini crisi dei bavaresi, al terzo stop consecutivo, il quinto in questa regular season. Un match che gli spagnoli hanno sempre avuto in mano, poi nel quarto periodo hanno letteralmente dilagato fino al +26 finale. Spicca la prova del giovane serbo Vanja Marinkovic che chiude con 19 punti (8 su 11 al tiro) in appena 25' sul parquet; bene anche Motum, 14 punti, e Vives, 13. Per il Bayern gli unici in doppia cifra sono Lucic, 14 punti, e Maodo Lo, 11; solo 9' in campo per Diego Flaccadori con zero punti (0 su 2 al tiro).

Video - Che stoppata di Monroe! Torna in difesa e cancella Jordan Loyd 00:26

La sfida de La Fonteta vede una grande partenza di Valencia che si porta sul 9-2 ma il Bayern non si fa impressionare, risponde con due triple di Koponen e alla prima pausa è Nelson a realizzare il canestro del 20-16. Nel secondo periodo c'è equilibrio, poi i tedeschi sorpassano con una tripla di Maodo Lo (24-25) e lì arriva una spallata violenta di Valencia: 15-2 propiziato da Marinkovic, Motum e Qolom, e vantaggio fino al +12 (39-27). All'intervallo è 39-29. Dopo la pausa negli spogliatoi il Bayern rientra col piglio giusto, subito 7-0 e -3 sul 39-36. La fiammata dei tedeschi provoca la replica degli spagnoli, 10-0 con le bombe di Doornekamp e Vives e +13 sul 49-36! Da lì il vantaggio resta superiore alla doppia cifra, Motum mette la tripla del +15 (59-44) e poi nell'ultimo parziale non c'è più storia. La squadra di Radonjic non segna letteralmente mai, Valencia invece fa spettacolo con Colom, Dubljevic, Motum e Marinkovic, e allarga la forbice fino al definitivo +26.

Video - Quino Colom sale in cattedra: assist dietro la schiena per la schiacciata di Dubljevic 00:44

Valencia: Colom 9, Marinkovic 19, Loyd 3, Ndour 1, Abalde, Labeyrie 2, Tobey 4, Motum 14, Dubljevic 11, Vives 13, San Emeterio 2, Doornekamp 4. All. Ponsarnau.

Bayern Monaco: King 3, Koponen 9, Monroe 4, Lucic 14, Lo 11, Dedovic 2, Zipser 4, Nelson 4, Flaccadori, Barthel 3, Lessort ne, Radosevic 2. All. Radonjic.