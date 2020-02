Il CSKA passa a Belgrado, l'Efes rulla il Bayern, il Barça vince ad Atene, il Maccabi doma Valencia

Stella Rossa MTS Belgrado-CSKA Mosca 81-86

A cura di Davide Fumagalli. La sosta porta bene al CSKA Mosca che sbanca non senza fatica Belgrado e torna al successo dopo due sconfitte di fila: i russi superano a domicilio la Stella Rossa e salgono a 17-8, al quarto posto solitario. Secondo ko di fila, quarto nelle ultime cinque gare per i serbi che scivolano a 10-15 e vedono allontanarsi la zona playoff che era stata agganciata soltanto poche settimane fa: alla squadra di Dusan Sakota non bastano i 15 punti di Baron e i 12 dell'ex virtussino Punter. Il CSKA non brilla, tira male da fuori (7 su 28 da tre) ma domina a rimbalzo (36 a 24) e si gode un ottimo Daniel Hackett, decisivo con 19 punti e tre bombe; il top scorer è Mike James con 29 punti, 14 nell'ultimo periodo, anche se l'ex Milano non vive una gran giornata al tiro come dimostra il 3 su 8 da due e il 3 su 11 da tre.

La sfida della Stark Arena parte a ritmo abbastanza basso, con tanti errori e grande equilibrio come si evince dal 17-16 di fine primo quarto. Nel secondo periodo il CSKA allunga fino al +6 (22-28) grazie al buon impatto di Daniel Hackett ma la Stella Rossa ricuce, sorpassa sul 31-30 grazie al gigantesco Ojo e poi all'intervallo conduce 37-36 in virtù della tripla sulla sirena di Billy Baron! Nella ripresa il match sale di colpi, Hackett e James segnano dall'arco per il +5 (39-44), poi il CSKA vola fino a +8 grazie a 5 punti consecutivi di Hilliard. Il margine dei russi arriva anche al +9 sul 58-49 dopo una gran bomba di James. Nell'ultimo periodo i serbi tornano di nuovo sotto con Gist e una giocata da 4 punti di Punter (62-63), ma il CSKA risponde con Hackett che insacca la tripla del +4, poi Voigtmann segna in contropiede e James torna al lavoro con 6 punti di fila, una tripla e tre liberi, per il +10 sul 76-66. L'ultimo chiodo sulla bara dei serbi lo mette ancora Hackett con la bomba dell'84-73! Negli ultimi secondi la Stella Rossa ricuce fino al -5 coi canestri di Gist e Baron, ma ormai è tardi e arriva l'ottavo ko in 9 confronti con i moscoviti.

Stella Rossa MTS Belgrado : Punter 12, Brown 10, Perperoglou 3, Davidovac 4, Lazic 6, Baron 15, Gist 11, Jagodic-Kuridza 3, Simanic ne, Jovanovic ne, Ojo 6, Stimac 11. All. Sakota.

FC Bayern Monaco-Anadolu Efes Istanbul 63-88

A cura di Daniele Fantini. Nonostante l'assenza di Shane Larkin, l'Anadolu Efes si divora anche il Bayern Monaco sul parquet dell'Audi Dome, allunga a 10 la striscia di successi consecutivi e riscrive i libro dei record di Eurolega arrivando alla 25esima giornata con un record di 22-3, ancor meglio del già straordinario Fenerbahçe della scorsa stagione (21-4). Mentre l'Efes rafforza il primato in classifica mantenendo tre vittorie di distanza sulla coppia delle inseguitrici (Real Madrid e Barcellona con 19-6), il Bayern Monaco incassa invece la quarta sconfitta in fila (la decima nelle ultime 11 uscite) e resta sul fondo della graduatoria in compagnia dello Zenit San Pietroburgo (7-18).

Dopo un primo periodo equilibrato (17-19 al 10'), l'Efes rifila la prima spallata in un secondo quarto di enorme efficacia difensiva, tenendo il Bayern a soli 8 punti segnati per il 25-37 dell'intervallo lungo. La squadra tedesca si riavvicina fino al -9 nelle fasi iniziali della ripresa, ma l'Efes risponde con un altro break di 8-0 che spacca l'inerzia in maniera definitiva: balzata sul 47-30, la formazione di Ergin Ataman può controllare fino alla sirena, mettendo in cassaforte l'ennesimo trionfo della stagione. Come spesso accade quando si parla dell'Efes, la percentuale nel tiro pesante fa la differenza: mentre i turchi sparano uno scintillante 15/30, il Bayern risponde con un misero 5/16.

Vasilije Micic chiude da MVP in una delle sue classiche serate all-around (9 punti, 8 assist, 6 falli subiti), Rodrigue Beaubois aggiunge 16 punti nel ruolo da titolare per rimpiazzare l'assente Larkin, mentre Chris Singleton chiude a quota 14. Su sponda Bayern, non servono i 14 a testa per Maodo Lo e Vladimir Lucic, mentre Greg Monroe si ferma a 5 con 2/7 dal campo.

FC Bayern Monaco : Bray 5, Monroe 5, Lucic 14, lo 14, Huestis 2; Zipser 3, Flaccadori 2, Barthel 7, Sisko 7, Radosevic 4, George. N.e.: King. All.: Kostic.

Panathinaikos OPAP Atene-FC Barcellona 81-92

A cura di Daniele Fantini. Dopo aver giocato tre quarti di rincorsa, il Barcellona mette la freccia con un perentorio 25-12 nell'ultimo periodo ed espugna il parquet di OAKA festeggiando la sesta vittoria consecutiva, buona per tenere il passo del Real Madrid al secondo posto in classifica (19-6) alle spalle della capolista Anadolu Efes Istanbul. Il Panathinaikos, di contro, incassa la seconda sconfitta nelle ultime tre partite e resta nel limbo della zona medio-alta della graduatoria, con un record di 14-12 che non dà ancora assolute garanzie di playoff.

Sfruttando le difficoltà al tiro iniziali del Barcellona, l'ottima regia di Nick Calathes (10 punti, 11 assist) e una serata di enorme impatto di Georgios Papagiannis sotto i tabelloni (14 punti, 8 rimbalzi e in continua evoluzione positiva in questa seconda parte di stagione), il Panathinaikos ha la forza per condurre per l'intero primo tempo e balzare anche sul +11 (59-48) con ottimi brani di pallacanestro offensiva a inizio ripresa. Il cinismo e la consistenza psicologica del Barcellona, però, sono di altro livello: i blaugrana rispondono con un immediato break di 7-0 per ricucire quasi interamente il gap e con un altro parziale di 8-0 replicando a un nuovo tentativo di allungo firmato da Calathes per il 69-67 all'ultimo intervallo. Il sorpasso, inevitabile, arriva nelle battute iniziali dell'ultimo periodo: il Barcellona ritrova la pericolosità nel tiro dall'arco mancata per lunghi tratti e, proprio come nella vittoria della scorsa settimana su Milano, è letale quando i palloni cominciano e pesare. Delaney e Abrines spengono l'ultima fiammata dei Greens (76-82) e sono poi Higgins e Mirotic a sparare da casa loro per far calare il sipario in maniera definitiva.

Difficile assegnare l'MVP in una serata in cui si alternano diversi protagonisti nei momenti cruciali. L'asse Cory Higgins-Nikola Mirotic funziona in maniera eccellente: 17 punti e 4 assist per il primo, 20 e 9 rimbalzi per il naturalizzato montenegrino. Determinante anche e soprattutto il contributo della panchina nel reparto esterni: Malcolm Delaney si mantiene su standard di grande qualità (15 punti, 6 assist), mentre Alex Abrines aggiunge 13 punti con 3 triple.

Panathinaikos OPAP Atene: Papagiannis 14, Papapetrou 12, Fredette 13, Calathes 10, Bentil 9; Thomas 9, Rice 4, Rautins, Pappas 3, Vougioukas 6, Johnson 1, Mitoglou. All.: Pitino.

Valencia Basket-Maccabi FOX Tel Aviv 82-85

A cura di Davide Fumagalli. Gran vittoria in rimonta per il Maccabi Tel Aviv che sbanca La Fonteta di Valencia e si conferma al quarto posto insieme al CSKA Mosca in virtù del terzo successo consecutivo, il 17esimo in stagione. Mattatori del match Scottie Wilbekin e Tyler Dorsey, 20 e 19 punti rispettivamente con un complessivo 10 su 19 da tre (4 su 16 gli altri), comprese le tre decisive nel finale punto a punto; bene anche Hunter, 12, Bryant, 11, e Avdija, 10, fondamentali per recuperare da -13 nel terzo periodo. I padroni di casa possono rammaricarsi per una gestione non perfetta del finale ma restano comunque al settimo posto, in zona playoff: per la squadra di Ponsarnau, che veniva da quattro successi in sei gare, è però il terzo ko nelle ultime quattro a La Fonteta. Non bastano i 19 punti di Dubljevic e i 10 con 9 assist di Colom.

L'avvio di partita è tutto del Maccabi, 8-0 e poi 16-6 con le triple di Caloiaro e Avdija. La reazione di Valencia arriva, sono Colom, Tobey e San Emeterio a chiudere il gap e a firmare il sorpasso proprio sulla sirena del primo quarto, 19-18. Nel secondo quarto è un botta e risposta dall'arco, poi Marinkovic e un eccellente Ndour lanciano Valencia a +5 e infatti all'intervallo è 38-33 per i padroni di casa. L'inerzia resta alla squadra di Ponsarnau che infatti, nonostante la pausa negli spogliatoi, rientra e vola fino a +13 sul 48-35 con Marinkovic e due triple di Colom e Dubljevic! Il Maccabi trema ma resta a galla, aggrappato a Reynolds, ad Avdija e soprattutto a Wilbekin: l'ex del Darussafaka segna 12 punti con quattro bombe nel periodo e gli israeliani risalgono fino al -3 al 30', 61-58.

L'ultimo periodo è uno spettacolo, Dorsey mette la tripla del sorpasso, poi Hunter schiaccia in tap in per il +3 ma San Emeterio impatta di nuovo dall'arco sul 73-73. Lì la gara prende fuoco: Dubljevic segna la tripla del 77-75 ma, dopo il timeout di Sfairopoulos, il Maccabi risponde con due missili di Wilbekin e Dorsey; poi ancora Dubljevic per il -1 e di nuovo Dorsey per l'84-80 a 41" dal termine. E' il canestro partita perchè sul -5 Abalde segna in penetrazione ma sbaglia il libero del fallo, e così Caloiaro recupera il rimbalzo e fa andare a zero il cronometro.

Valencia Basket : Colom 10, Marinkovic 6, Ndour 12, Abalde 4, Labeyrie 11, Tobey 8, Motum ne, Dubljevic 19, San Emeterio 10, Sastre, Doornekamp 2, Ferrando. All. Ponsarnau.

