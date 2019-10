Il CSKA sbanca Berlino ed è imbattuto! Successi casalinghi per Baskonia e Zalgiris Kaunas

Zalgiris Kaunas-ASVEL Villeurbanne 70-56

A cura di Daniele Fantini. Lo Zalgiris Kaunas inanella la seconda vittoria consecutiva prendendo lo scalpo della matricola Asvel Villeurbanne dopo quello molto più prestigioso del Real Madrid, sgambettato la scorsa settimana nella trasferta lituana. Per i francesi, arriva invece il secondo ko in fila dopo le due sorprendenti vittorie di inizio stagione, anche se maturato in maniera molto differente rispetto al -41 della tragica trasferta a Monaco di Baviera contro il Bayern.

Lo Zalgiris allunga le mani sulla partita grazie a un ottimo secondo quarto in cui stringe le maglie difensive, troppo lasse in un primo periodo in cui concede 20 punti e tanta facile circolazione di palla agli avversari: con un 14-0 di controparziale alimentato dalla mano calda di Marius Grigonis (11 punti, tutti nel primo tempo) e dall'ottimo impatto di Zach LeDay dalla panchina (13 punti e 8 rimbalzi), la squadra di Jasikevicius ribalta l'Asvel mettendo la testa avanti sul 33-28 all'intervallo lungo, con soli 8 punti subiti nel frangente.

Nel terzo periodo lo Zalgiris controlla senza però riuscire ad affondare la lama, complice una difesa che perde brillantezza rispetto ai minuti precedenti, soffrendo la presenza muscolare di Tonye Jekiri (10 punti e 10 rimbalzi, 5 dei quali offensivi): l'Asvel si riavvicina fino al -7, ma il redivivo Jock Landale e una tripla di Milaknis sulla sirena ristabiliscono le distanze sul 55-45 all'ultimo mini-riposo. Il quarto periodo si apre in un clima di tensione quasi surreale, con gli attacchi bloccati e sporcati da tante palle perse e brutte scelte di tiro: dopo 5' il parziale è un misero 2-2, quando due piazzati consecutivi di Hayes e Walkup riaprono la forbice sul +14 (61-57) lanciando i definitivi titoli di coda.

Zalgiris Kaunas: Lekavicius 4, Hayes 3, Landale 6, Grigonis 11, Ulanovas 5; Walkup 12, Jankunas 5, Lukosiunas, Milaknis 10, Geben, LeDay 13, Kriisa 1. All.: Jasikevicius.

Asvel Villeurbanne: Jekiri 10, Kahudi 7, Lomasz 6, Jean-Charles 4, Diot 7; Jackson 7, Taylor 1, Galliou, Noua 8, Bako, Lighty 6. All.: Mitrovic.

Alba Berlino-CSKA Mosca 66-82

A cura di Davide Fumagalli. Il CSKA Mosca vince a Berlino sul campo dell'Alba e resta imbattuto, 4-0, al termine dello scontro tra i due migliori attacchi dell'Eurolega dopo le prime tre giornate (91.3 di media). Soprattutto i russi centrano il quinto successo in altrettante sfide coi tedeschi e Berlino si conferma dolce per il CSKA e per coach Itoudis visto che alla Mercedes Benz Arena ha vinto il titolo nel 2016. Nota negativa, molto negativa, l'infortunio al ginocchio destro per Will Clyburn, uscito sorretto dai compagni nel secondo periodo sorretto dai compagni: dopo gli esami se ne saprà di più ma si teme un lungo stop. Contro l'Alba sono bastati l'ex milanese Mike James, 22 punti, e Darrun Hilliard, 21 con 6 su 10 da tre. Per l'Alba quattro giocatori in doppia cifra: con 11 punti ci sono Sikma e Giffey.

La partita è da subito divertente e godibile, Mike James prende in mano la situazione insieme a Hilliard e firmano il 17-15 (14 per i due americani) con cui si va al primo riposo. Nel secondo quarto Sikma e Giffey tengono a galla l'Alba (28-29) ma il CSKA risponde ancora con James e le triple di Bolomboy e Hilliard, e all'intervallo conduce 39-34. E' nel terzo quarto che la gara si spacca: dopo la tripla di Giffey per il 39-44, la squadra di Itoudis piazza un break di 15-1 con le bombe di Hilliard e una gran schiacciata al volo di Bolomboy, e vola sul +19 (40-59). Il massimo vantaggio dei russi è 63-49 in avvio di ultimo periodo, poi da lì è pura gestione per il CSKA che vede i tedeschi tornare al massimo a -15 e poi chiude il discorso con le bombe dei soliti James e Hilliard, i due MVP del match. L'Alba paga la brutta serata al tiro da fuori (7 su 24 da tre) e la sofferenza a rimbalzo (39 a 27) mentre il CSKA la spunta nonostante la tantissime palle perse, 20.

Alba Berlino: Mason, Siva 7, Giffey 11, Eriksson, Mattisseck 2, Schneider 11, Ogbe 2, Giedraitis 10, Thiemann 1, Cavanaugh 3, Nnoko 8, Sikma 11. All. Aito.

CSKA Mosca: Bolomboy 12, James 22, Antonov, Strelnieks 7, Voigtmann 7, Voronstsevic 2, Clyburn 2, Hackett 2, Hilliard 21, Kurbanov, Hines 7, Baker. All. Itoudis.

Kirolbet Baskonia-Olympiacos Pireo 82-66

A cura di Davide Fumagalli. Il Kirolbet Baskonia festeggia l'esordio casalingo stagionale superando nettamente l'Olympiacos alla Fernando Buesa Arena. Secondo successo per i baschi dopo quello dell'esordio a Kaunas (poi due ko con Khimki e Fenerbahce) mentre peri greci arriva il terzo stop dopo quelli all'esordio con l'ASVEL e quello di settimana scorsa in casa con lo Zenit. Soprattutto è la 13esima vittoria interna in 20 confronti con i biancorossi per il Baskonia che riscatta la sconfitta per 85-80 dell'anno scorso. La squadra di Perasovic domina a rimbalzo, 49 a 26, e ha un super Shengelia da 25 punti e 9 rimbalzi, ben spalleggiato da Henry, 11 punti, e Stauskas, 10. Nell'Olympiacos si salva Brandon Paul, 15 punti.

Match equilibrato a Vitoria, col Kirolbet che prova da subito l'allungo e arriva anche a +5, e l'Olympiacos che resta in corsa con le bombe di Brandon Paul: proprio un canestro dall'arco dell'ex San Antonio Spurs fissa il 23-21 con cui si va alla prima pausa. Nel secondo quarto il Baskonia tocca prima il +9 con Garino e poi il +11 con Henry (36-25), l'Olympiacos rimonta fino al -2 e poi Shengelia realizza da tre a fil di sirena per il 41-36 dell'intervallo lungo. Dopo la pausa negli spogliatoi rientra un Kirolbet ancora più sicuro, la squadra di Perasovic trova il +8 con un gioco da 4 punti del canadese Stauskas, i greci provano ad aggrapparsi a Milutinov e Spanoulis, ma i baschi non mollano la presa e nel quarto periodo allungano. L'argentino Vildoza insacca la tripla del +16 (65-49) e poi, dopo l'ultimo sussulto dei greci per il -8, sono Shengelia e Henry con una bomba a mandare i titoli di coda.

Kirolbet Baskonia: Vildoza 10, Gonzalez dnp, Henry 12, Janning 2, Diop, Fall 8, Stauskas 11, Shengelia 25, Garino 7, Shields 4, Polonara 2, Eric 1. All. Perasovic.

Olympiacos Pireo: Punter 2, Baldwin IV, Paul 15, Koniaris, Spanoulis 10, Cherry 10, Milutinov 9, Vezenkov, Printezis 8, Papanikolaou, Kuzminskas 2, Rubit 10. All. Kezmura.

