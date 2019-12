Il CSKA stende la Stella Rossa, il Panathinaikos piega il Khimki, il Bayern vince il derby in OT

CSKA Mosca-Stella Rossa Belgrado 100-74

A cura di Davide Fumagalli. Arriva immediatamente il riscatto per il CSKA Mosca che, dopo lo scivolone di Tel Aviv col Maccabi, asfalta la Stella Rossa e aggancia il Panathinaikos al quinto posto con un bilancio di 9-5. Per i serbi di Sakota è invece il secondo stop di fila dopo il successo al Forum contro Milano. Partita in equilibrio per due quarti, poi nella ripresa la formazione campione in carica cambia marcia e scava il solco decisivo: sugli scudi l'ex milanese Mike James, maestoso con 29 punti e 6 su 7 da tre; bene anche Bolomboy, career high da 17 punti, e Kurbanov, 11. Nella Stella Rossa 17 punti di Davidovac e 14 di Baron.

La sfida di Mosca è equilibrata in avvio, la Stella Rossa risponde colpo su colpo ad uno scatenato Mike James (13 nei primi 10') e al 10' è 26-21 con 5 punti filati di Strelnieks. Nel secondo quarto Vorontsevich risponde a Davidovac per il -3 dei serbi, poi sono Bolomboy e Baker a dare il +10 al CSKA. Sembra l'allungo buono ma la Stella Rossa replica con Gist, poi è Faye a ripondere a James con la tripla e a fissare il punteggio sul 52-44 all'intervallo. Nella ripresa i serbi sembrano avere un piglio migliore e infatti arriva il sorpasso sul 55-54 con 5 punti in fila di Simanic. E' però l'inizio della fine per gli ospiti perchè il CSKA cambia marcia, piazza un break di 15-4 per chiudere il periodo (76-62) e poi prosegue in avvio di ultimo quarto con un parziale di 15-3 che porta i russi sul 91-65 e fa calare il sipario sulla gara.

CSKA Mosca : James 29, Hackett, Kurbanov 11, Hines 4, Voigtmann, Strelnieks 5, Baker 2, Vorontsevich 7, Bolomboy 17, Antonov 9, Koufos 6, Hilliard 10. All. Itoudis.

: James 29, Hackett, Kurbanov 11, Hines 4, Voigtmann, Strelnieks 5, Baker 2, Vorontsevich 7, Bolomboy 17, Antonov 9, Koufos 6, Hilliard 10. All. Itoudis. Stella Rossa Belgrado: Lazic 5, Baron 14, Covic 7, Simanic 7, Kuzmic 7, Gist 8, Jenkins 2, Faye 3, Ojo 2, Davidovac 17, Dobric 2, Jovanovic ne. All. Sakota.

Video - Highlights: CSKA Mosca-Stella Rossa Belgrado 100-74 03:56

* * *

Olympiacos Pireo–Khimki Mosca 109-98 OT

A cura di Marco Arcari. Spettacolo al Pireo di Atene, dove l’Olympiacos supera il Khimki e torna al successo dopo 2 k.o. consecutivi. Occorre la miglior versione stagionale della coppia Georgios Printezis – Vassilis Spanoulis per avere ragione di un Alexey Shved da 36 punti e 9 assist, ma soprattutto occorre una rimonta che rimarrà nella storia di questa stagione di EuroLega. A 1’ dal termine dei tempi regolamentari, la formazione di coach Kemzura è sotto di 9 lunghezze (87-96), ma l’orgoglio dell’Olympiacos non conosce confini: 3 triple in fila, compresa quella con cui Spanoulis forza un incredibile overtime. Nei 5’ supplementari il Khimki si spegne, mentre Printezis e Spanoulis continuano a macinare gioco e canestri, regalando il successo alla formazione di casa. Spanoulis chiude con una doppia-doppia da 18 punti e 10 assist che ci riporta indietro di tanti anni nella competizione, anche se questa sfida dimostra quanto il trentasettenne sia ancora il Re d’Europa. Per Printezis 26 punti e 7 rimbalzi, con 11/15 da 2 punti. Al Khimki non bastano il già citato Shved e un Jeremy Evans da 17 punti e 6 rimbalzi.

Video - Vassilis Spanoulis con la tripla del campione: canestrone per portare Olympiacos-Khimki all'overtime 00:23

Olympiacos Pireo : Rochestie 4, Baldwin n.e., Paul 8, Koniaris, Spanoulis 18, Cherry 4, Milutinov 16, Vezenkov 6, Printezis 26, Papanikolaou 18, Rubit 2, Reed 7. All. Kemzura.

: Rochestie 4, Baldwin n.e., Paul 8, Koniaris, Spanoulis 18, Cherry 4, Milutinov 16, Vezenkov 6, Printezis 26, Papanikolaou 18, Rubit 2, Reed 7. All. Kemzura. Khimki Mosca: Shved 36, Kramer 5, Booker 12, Karasev 8, Zaytsev, Vialtsev n.e., Jerebko 10, Monia, Gill, Jovic 1, Evans 17, Bertans 9. All. Kurtinaitis.

Video - Highlights: Olympiacos Pireo-Khimki Mosca 109-98 OT 03:49

* * *

Alba Berlino-FC Bayern Monaco 76-77 OT

Il primo derby tedesco stagionale di Eurolega si chiude in overtime, col brivido e col sorriso finale del Bayern Monaco, che espugna la Mercedes-Benz Arena di Berlino festeggiando la seconda vittoria consecutiva, buona per migliorare il record a 6-8 e raggiungere il gruppone con Baskonia, Valencia, Olympiacos e Villeurbanne al margine della zona playoff, subito alle spalle della coppia Khimki Mosca-Olimpia Milano. Per l'Alba arriva invece il terzo ko consecutivo dopo quelli sofferti in trasferta contro Fenerbahçe e Khimki, un ruolino di marcia negativo che tiene la squadra di Garcia Reneses al terzultimo posto in graduatoria con un record di 4-10, davanti a Zalgiris e Zenit San Pietroburgo (3-11).

Dopo il buon avvio degli ospiti, capaci di chiudere sul +9 (10-19) al primo mini-riposo, l'Alba ricuce nel secondo periodo fino al 28-30 dell'intervallo lungo. Il Bayern rifila un'altra spallata nella parte centrale del terzo quarto tornando a +9 (38-47), ma finisce poi in apena per quattro minuti permettendo un altro rientro ai padroni di casa. La partita procede così sul filo di un equilibrio sottilissimo spezzato per due volte da Maodo Lo (13 punti alla fine): il playmaker del Bayern spara due triple consecutive nei secondi finali dei tempi regolamentari per forzare l'overtime e spariglia definitivamente il punteggio con un glaciale 2/2 dalla lunetta a 12" dalla sirena dei supplementari. L'Alba sprecherà poi la chance di tirare per vincere con Niels Giffey.

Vladimir Lucic chiude come top-scorer in casa Bayern con 19 punti e un perfetto 4/4 dall'arco, mentre Greg Monroe riempie ampiamente il foglio delle statistiche con una doppia-doppia da 17 punti (8/10 dal campo) e 10 rimbalzi. Per l'Alba, che non va oltre il 33% al tiro da due, non servono i 17 punti di Makai Mason e i 15 di Rokas Giedraitis.

Alba Berlino: Siva, Eriksson 12, Giedraitis 15, Nnoko 5, Sikma 10; Mason 17, Giffey 8, Mattisseck, Schneider, Hermannsson 5, Nikic 5, Thiemann. All.: Garcia Reneses.

Siva, Eriksson 12, Giedraitis 15, Nnoko 5, Sikma 10; Mason 17, Giffey 8, Mattisseck, Schneider, Hermannsson 5, Nikic 5, Thiemann. All.: Garcia Reneses. FC Bayern Monaco: Koponen, Lucic 19, Lo 13, Barthel 10, Lessort; King 2, Monroe 17, Dedovic 7, Zipser, Nelson 2, Flaccadori 2, Huestis 5. All.: Radonjic.

Video - Highlights: Alba Berlino-FC Bayern Monaco 76-77 OT 04:13

* * *