Il CSKA umilia il Panathinaikos e vola ai playoff, ok il Real Madrid, cade lo Zalgiris

Zenit San Pietroburgo-Zalgiris Kaunas 76-75 OT

A cura di Daniele Fantini. Meraviglioso per 15 minuti, ai limiti del disastroso per il resto della partita. Sbarcato a San Pietroburgo come squadra più in forma del momento (6 vittorie nelle ultime 7 partite con annesso sconfinamento nella zona-playoff a coronamento di una straordinario risalita dall'ultima piazza in classifica), lo Zalgiris Kaunas (12-16) perde una grossa chance per cementare il proprio record e si vede sgambettato in overtime dopo aver gettato alle ortiche un vantaggio di 17 lunghezze (21-38) con cui sembrava aver già messo tranquillamente la partita in ghiaccio nel secondo periodo.

Video - Lo Zalgiris fa scuola di contropiede: Jokubaitis manda Jock Landale a schiacciare 00:34

Invece, lo Zenit, fanalino di coda (8-20) e invischiato in una serie negativa di 6 sconfitte consecutive, ha la forza di reagire partendo da una ritrovata consistenza difensiva con cui mostra i primi segnali incoraggianti di miglioramento alla quarta partita di coach Xavi Pascual sulla panchina: la formazione russa risponde al momento di massima difficoltà con un controbreak di 11-1 ispirato soprattutto da un brillante Colton Iverson (14 punti, season-high), si riavvicina sul -4 all'intervallo lungo (37-41), e imbriglia gli avversari in una ripresa di bassissimo livello tecnico ma grande intensità e fisicità.

Video - Come battere la pressione a tutto campo con tre passaggi: lo Zenit insegna, Ayon fa canestro 00:22

Con Jock Landale a lungo in panchina per problemi di falli (27 punti, 10/11 al tiro, career-high in Eurolega) e un KC Rivers che esaurisce presto le cartucce con cui infiamma un primo quarto balistico strepitoso (11 punti dei suoi 14 arrivano nei primi 10', determinanti per lanciare lo Zalgiris sul 12-27 iniziale), la squadra di coach Jasikevicius precipita in un drammatico turbinio di palle perse, esecuzioni stentate, idee confuse e percentuali dall'arco in caduta libera dopo lo sfavillante 5/6 del primo periodo (8/23 finale). Lo Zenit protegge il verniciato e pesca nei momenti importanti i guizzi di Gustavo Ayon (10 punti) e di un Andrew Albicy bravo nel concretizzare, alla lunga, il numero enorme di palloni gestiti (19 punti, career-high): è proprio il playmaker francese a decidere nel finale dell'overtime, raccogliendo prima una tripla dalla spazzatura a rimbalzo d'attacco e infilando poi i tiri liberi del sorpasso dopo un fallo scellerato di Lukas Lekavicius a poco meno di 3" dalla sirena.

Zenit San Pietroburgo: Albicy 19, Hollins 6, Thomas 7, Ponitka 8, Ayon 10; Iverson 14, Ponkrashov, Renfroe 7, Voronov, Zubkov 3, Abromaitis 2. All.: Pascual.

Albicy 19, Hollins 6, Thomas 7, Ponitka 8, Ayon 10; Iverson 14, Ponkrashov, Renfroe 7, Voronov, Zubkov 3, Abromaitis 2. All.: Pascual. Zalgiris Kaunas: Walkup 6, Jankunas 2, Milaknis 3, Landale 27, Ulanovas 4; Rivers 14, Lekavicius 2, Hayes 2, Geben 2, Jokubaitis 2, LeDay 11. N.e.: Lukosiunas. All.: Jasikevicius.

Video - Highlights: Zenit San Pietroburgo-Zalgiris Kaunas 76-75 OT 04:49

* * *

Panathinaikos OPAP Atene-CSKA Mosca 66-97

A cura di Davide Fumagalli. Serata da incubo a OAKA per il Panathinaikos che perde contro il CSKA Mosca e incassa la peggior sconfitta di sempre in Eurolega, oltre che fra le mura amiche. La squadra di Rick Pitino chiude con un umiliante -31 e non riesce a rispondere come chiesto dal coach americano dopo il ko nel derby con l'Olympiacos: per i verdi di Atene è il quarto ko di fila e ora c'è il serio rischio di essere risucchiati nella corsa ai playoff, dopo che il sesto posto pareva ormai in cassaforte. Per il CSKA invece è il secondo successo di fila, il terzo nelle ultime quattro gare, e così la truppa di Itoudis, ex di serata, tiene il passo del Maccabi per il quarto posto, determinante per il fattore campo nei playoff, agguantati matematicamente dai campioni in carica. La formazione russa domina a rimbalzo, 48 a 39, soprattutto tira molto bene, col 51% da due, 12 su 30 da tre e un solo errore ai liberi, 19 su 20: il migliore è Hilliard con 21 punti mentre l'atteso ex Mike James si ferma a 18 punti. Viceversa il Panathinaikos tira ancora piuttosto male: drammatico il 35% da due e il 7 su 30 dall'arco. Thomas, 12 punti, e Calathes, 10 con 7 assist, sono gli unici in doppia cifra.

La gara resta in equilibrio per i primi 5' fino al 19-19, poi il CSKA piazza un break di 10-0 con James, Voigtmann e Hines, e va al primo riposo avanti 32-22. In avvio di secondo quarto due triple di Hilliard e Hackett valgono il +14 sul 40-26, il Panathinaikos però non crolla e all'intervallo resiste il -10 dei greci sul 48-38. In avvio di ripresa i russi mettono subito il piede sull'acceleratore, 9-1 di break e +18 sul 57-39. Da lì il margine resta sempre attorno alla doppia cifra anche perchè quando il Pana torna a -9, Hilliard infila due bombe per il nuovo +15. Al 30' è 65-51, poi nell'ultimo quarto il CSKA dilaga: Hilliard colpisce ancora dall'arco per il +22, poi Koufos, Sant-Roos e James firmano il +31 sull'89-58. Negli ultimi 3' il margine non cambia più e così il Panathinaikos deve incassare una sconfitta epocale.

Panathinaikos OPAP Atene : Calathes 10, Fredette 5, Papapetrou 9, Thomas 12, Papagiannis, Rice 3, Mitoglou 9, Vougioukas 6, Johnson 2, Rautins 8, Bentil 2, Wiley. All. Pitino.

: Calathes 10, Fredette 5, Papapetrou 9, Thomas 12, Papagiannis, Rice 3, Mitoglou 9, Vougioukas 6, Johnson 2, Rautins 8, Bentil 2, Wiley. All. Pitino. CSKA Mosca: James 18, Sant-Roos 11, Kurbanov 5, Voigtmann 10, Hines 13, Hackett 6, Hilliard 21, Strelnieks, Koufos 10, Bolomboy, Antonov 2, Baker 1. All. Itoudis.

* * *

Real Madrid–Asvel Villeurbanne 87-78

Real Madrid : Causeur 15, Fernandez 9, Campazzo 2, Laprovittola 9, Reyes 4, Garuba 10, Nakic 2, Carroll 19, Tavares 9, Thompkins 8, Mejri ne. All. Laso.

: Causeur 15, Fernandez 9, Campazzo 2, Laprovittola 9, Reyes 4, Garuba 10, Nakic 2, Carroll 19, Tavares 9, Thompkins 8, Mejri ne. All. Laso. Asvel Villeurbanne: Jekiri 10, Kahidi 8, Maledon 12, Berry 3, Lomazs 4, Galliou ne, Noua 2, Jean-Charles 13, Diot, Lighty 6, Yabusele 9, Strazel 11. All. Mitrovic.

* * *