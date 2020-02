Il Fenerbahçe sale in zona playoff, il Barcellona beffa Valencia, ok Maccabi e Stella Rossa

Zenit San Pietroburgo-Fenerbahçe Beko Istanbul 68-73

A cura di Daniele Fantini. Con qualche patema di troppo, il Fenerbahçe Istanbul espugna San Pietroburgo, centra la sesta vittoria nelle ultime sette partite, e si riaffaccia in zona-playoff per la prima volta in stagione, agganciando Olimpia Milano e Valencia al settimo posto in classifica con un record di 11-12. Per lo Zenit arriva invece il secondo ko consecutivo dopo quello di Barcellona, un risultato che lascia la squadra di Joan Plaza all'ultimo posto in graduatoria a braccetto del Bayern Monaco (7-16).

A decidere una partita che lo Zenit rischia seriamente di riaprire nonostante il -17 (20-37) accusato alla metà del secondo periodo è Leo Westermann, top-scorer per la formazione di coach Obradovic con 13 punti (11 dei quali negli ultimi 13') e 4 assist. Fondamentali, nel quarto periodo, anche due triple di Derrick Williams (9 punti, 4 rimbalzi), riadattato nel ruolo di centro nel finale quando sia Malcolm Thomas che Jan Vesely sono costretti a sedersi in panchina per raggiunto limite di falli.

Nel complesso, il Fenerbahçe domina a lungo sfruttando la propria ritrovata forza difensiva ma soffre, a sua volta, la zona 2-3 schierata da coach Plaza nel quarto conclusivo. Lo Zenit ricuce un gap che sembrava insormontabile fino al -4, ma i tanti errori dalla lunetta (12/20) strozzano la possibilità di aggancio. Molto pesante anche il divario nelle percentuali dall'arco: mentre lo Zenit annaspa con un triste 6/29 (21%), il Fener è molto più preciso con 10/23 (44%). Ai russi non servono i 16 punti di Austin Hollins, capace di riaccendere la fiammella con un paio di minuti roventi proprio sul -17, e i 16 di Gustavo Ayon: il messicano è un cliente scomodo per il Fener nel finale, ma il suo 4/7 in lunetta lascia per strada punti preziosi.

Zenit San Pietroburgo: Albicy 3, Hollins 16, Thomas 13, Trushkin 3, Zubkov 2; Ponkrashov, Shevchuk, Voronov 5, Abromaitis 10, Ayon 16. N.e.: Balashov, Pushkov. All.: Plaza.

Stella Rossa MTS Belgrado-Panathinaikos OPAP Atene 78-73

A cura di Daniele Fantini. La Stella Rossa Belgrado (10-13) torna al successo dopo quattro sconfitte consecutive e riaccende la battaglia al margine della zona playoff, infilandosi alle spalle del terzetto che si dipana tra settimo e nono posto comprendente Fenerbahçe Istanbul, Valencia e Olimpia Milano (11-12). Il Panathinaikos (13-10), al secondo ko in fila dopo quello sofferto la scorsa settimana a Valencia, perde invece contatto dal Maccabi Tel Aviv (15-8) e dal quinto posto in graduatoria.

Dopo un primo tempo schizofrenico che vede i Greens balzare sul +12 in un primo quarto da soli 9 punti concessi, la Stella Rossa restituisce con gli interessi nel secondo periodo arrivando sul +3 all'intervallo lungo (35-32). La squadra di Rick Pitino sembra poter riprendere margine cavalcando un parzialone di 0-11 ispirato da Jimmer Fredette per il 46-57 all'ultimo riposo, ma i biancorossi replicano nuovamente con un controbreak di 13-0 che vede invece protagonisti Vladimir Stimac e Stratos Perperoglou (sorpasso sul 68-65 a 3' dalla sirena). Nick Calathes firma l'ultimo vantaggio ospite sul 71-73 prima del grande finale di Kevin Punter, che si carica la squadra sulle spalle portandola al trionfo.

Lo stesso Kevin Punter si merita il premio di MVP della serata con 24 punti (6/11 al tiro e 10/11 in lunetta), cui fanno eco i 12 di Stratos Perperoglou e i 9 di Vladimir Stimac, tutti giocatori usciti dalla panchina: steccano i titolari, in particolare Lorenzo Brown, senza punti con 0/9 al tiro in 14'. Al Panathinaikos, frenato da un modestissimo 4/22 dall'arco, non bastano i 12 a testa di Geoergios Papagiannis e DeShaun Thomas, mentre Nick Calathes si ferma a 9 con 4/17 al tiro (0/7 dalla distanza).

Stella Rossa MTS Belgrado: Brown, Lazic, Baron 8, Gist 2, Ojo 8; Punter 24, Perperoglou 12, Davidovac 8, Jagodic-Kuridza 5, Jenkins 2, Stimac 9. N.e.: Simanic. All.: Sakota.

Maccabi FOX Tel Aviv-Khimki Mosca 80-77

A cura di Davide Fumagalli. Dopo due sconfitte di fila risorge il Maccabi che supera il Khimki rimontando da -13 e imponendosi in volata. La squadra di Sfairopoulos torna a sorridere fra le mura amiche e vince uno scontro importante in chiave playoff: gli israeliani restano saldamente al quinto posto con un record di 15-8 mentre i russi scendono a 9-14, a due successi dalla zona playoff occupata da Valencia e Milano. Decisivo un canestro di Elijah Bryant a un minuto dal termine: nel Maccabi, anche senza Wilbekin, brilla proprio Bryant con 21 punti, bene anche Dorsey con 12 e il baby talento Avdija con 11, 9 rimbalzi e 4 assist. Per il Khimki 18 punti e 10 assist di Shved e 17 punti di Jerebko.

Il Khimki inizia forte, sa che è una partita chiave nella corsa ai playoff e trova il +10 a inizio secondo periodo sul 30-20. Il Maccabi risale fino a -3 (28-31) ma i russi hanno una marcia in più, allungano di nuovo fino a +13 con una tripla di Jovic e un canestro di Timma (34-47), e all'intervallo è +11 sul 47-36. La ripresa si apre con un break di 12-0 del Maccabi che sorpassa, poi da lì la sfida è sempre punto a punto (60-60 al 30'). Il finale è al cardiopalma, Shved mette la tripla del 76-74, poi risponde Dorsey per il 77-76; sul 77-77 è poi Bryant a segnare il canestro decisivo, anche perchè Shved commette una banale infrazione di passi e perde una palla sanguinosa che chiude il discorso.

Maccabi FOX Tel Aviv: Bryant 21, Acy 6, Caloiaro 4, Hunter 10, Jackson 3; Reynolds 7, S. Cohen 6, Avdija 11, Dorsey 12, J. Cohen. N.e.: Stoudemire. All.: Sfairopoulos.

Valencia Basket-FC Barcellona 76-77

Valencia Basket: Ndour 2, Dubljevic 14, Vives 5, San Emeterio 17, Sastre 10; Colom 7, Marinkovic, Abalde 7, Labeyrie 2, Tobey 9, Motum, Doornekamp 3. N.e.: Ponsarnau.

