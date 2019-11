Il Fenerbahçe torna a vincere, ok Barcellona e Panathinaikos, il CSKA cade a Villeurbanne

Fenerbahçe Beko Istanbul-FC Bayern Monaco 90-82

A cura di Davide Fumagalli. Seconda vittoria stagionale per il Fenerbahçe che supera il Bayern Monaco, ancora a secco in trasferta, e riscatta immediatamente lo scivolone di una settimana fa contro lo Zalgiris Kaunas. Un risultato vitale per la truppa di Zelimir Obradovic che allontana così lo spettro del quarto ko consecutivo: determinante l'allungo nel quarto periodo con le triple di Datome, Sloukas, Mahmutoglou e Muhammad. Il top scorer per i padroni di casa è l'ex di turno Derrick Williams, autore di 19 punti, mentre Mahmutoglou ne aggiunge 14 e Datome chiude con 5. Nelle file bavaresi ci sono 19 punti di Monroe e 14 di Lucic mentre Diego Flaccadori si ferma a 5 punti in 14'.

Video - Obradovic non gradisce l'inizio di gara dei suoi: il timeout è esplosivo! 00:30

La gara della Ulker Sports Arena è equilibrata fin dalle prime battute, il Bayern prova un allungo sull'11-7 con una bomba dell'ispirato Koponen ma è immediata la reazione del Fenerbahçe che risponde con Williams e De Colo e si porta al comando sul 18-15 alla prima pausa. Nel secondo periodo la musica non cambia, Mahmutoglou infila due canestri da fuori per il 28-25, Datome lo imita per il 33-30 ma Monroe pareggia sul 35-35. Successivamente torna al lavoro Williams che insacca 5 punti di fila e griffa il 40-39 con cui si torna negli spogliatoi per l'intervallo. Nel terzo periodo il Bayern sembra avere qualcosa in più, Alex King insacca due bombe, Zipser lo imita e anche Flaccadori realizza il primo canestro per il +3 sul 62-59, punteggio che diventa 61-62 al 30'. Cambia tutto nell'ultimo quarto, la squadra di Obradovic cambia marcia e fa il vuoto: Datome e Vesely fanno +8, poi sono Mahmutoglou e Muhammad a infilare le triple del +12 che fanno esplodere l'arena. L'ultimo sussulto del Bayern è un gioco da tre punti di Flaccadori per il -6 ma sull'azione successiva Kalinic colpisce da tre e chiude i conti.

Video - Derrick Williams fa valere la legge dell'ex! Guida il Fenerbahce contro il Bayern 01:15

Fenerbahçe Beko Istanbul: Mahmutoglou 14, Kalinic 10, Biberovic ne, Sloukas 13, De Colo 12, Williams 19, 8 Vesely, Candan ne, Muhammad 3, Duverioglu 2, Datome 5, Lauvergne 4. All. Obradovic.

Mahmutoglou 14, Kalinic 10, Biberovic ne, Sloukas 13, De Colo 12, Williams 19, 8 Vesely, Candan ne, Muhammad 3, Duverioglu 2, Datome 5, Lauvergne 4. All. Obradovic. FC Bayern Monaco: King 6, Koponen 11, Monroe 19, Lucic 14, Lo 11, Zipser 10, Nelson, Flaccadori 5, Barthel 3, Radosevic 3, Grant. All. Radonjic.

Video - Highlights: Fenerbahce Beko-Bayern Monaco 90-82 03:47

Zalgiris Kaunas-FC Barcelona 86-93

A cura di Daniele Fantini. Il Barcellona si lascia alle spalle i dissapori del primo ko stagionale sofferto venerdì scorso al Forum e ricomincia la marcia tra le prime della classe sbancando la Zalgirio Arena di Kaunas 93-86. Agli azulgrana serve però il miglior Cory Higgins della stagione per domare uno Zalgiris capace di tenere la partita in equilibrio per lungo tempo e di riaccenderla nelle battute conclusive rialzandosi dal -12 cui era stato spedito proprio dai colpi dell'ex-CSKA, autore di quattro triple ammazzagambe per un break-lampo a cavallo dei due quarti conclusivi. Higgins chiuderà con 27 punti, 9/10 dal campo e 5/5 dall'arco, suo massimo in stagione.

Video - Rimessa con 5 secondi? Cory Higgins è letale: buzzer-beater favoloso contro lo Zalgiris 00:35

Nel finale, incendiato da uno dei tanti time-out esplosivi di Sarunas Jasikevicius e da una serie di triple biancoverdi che eccitano a dismisura un pubblico sognante l'ennesima grande rimonta casalinga, sono una serie di tiri liberi conquistati con esperienza da Nikola Mirotic e un altro canestrone in penetrazione di Higgins a gettare acqua sul fuoco mettendo definitivamente la partita in ghiaccio. Mirotic scriverà poi 24 punti con un perfetto 12/12 dalla lunetta, fondamentale in un primo tempo chiuso a quota 15 dove pasteggia letteralmente in un'area dalla consistenza difensiva troppo morbida per il suo talento (34-19 il conto dei rimbalzi complessivi pro-Barça).

Video - Anche la miglior difesa si può battere: Marius Grigonis inventa, Zach LeDay schiaccia 00:19

Su sponda Zalgiris, poi rientrato in campo dopo l'intervallo con una differente intensità nella propria metacampo e sorretto dall'atletismo della coppia Hayes-LeDay, ci sono 16 punti dello stesso Zach LeDay, sicuramente il più continuo sui 40 minuti, 14 con 5 assist di un Thomas Walkup fondamentale per coprire il ruolo di playmaker aggiunto in un'altra serata orrida di Alex Perez e poco incisiva di Lukas Lekavicius, e 14 di Marius Grigonis, uno degli ultimi ad arrendersi con i suoi canestroni impiccati dall'arco.

Zalgiris Kaunas: Perez 5, Hayes 8, Landale 10, Grigonis 14, Ulanovas; Walkup 14, Lekavicius 6, Jankunas 2, Milankis 11, LeDay 16. N.e.: Geben, Jokubaitis. All.: Jasikevicius.

Perez 5, Hayes 8, Landale 10, Grigonis 14, Ulanovas; Walkup 14, Lekavicius 6, Jankunas 2, Milankis 11, LeDay 16. N.e.: Geben, Jokubaitis. All.: Jasikevicius. FC Barcelona: Davies 4, Hanga 9, Smits 5, Higgins 27, Mirotic 24; Oriola 9, Abrines, Delaney 7, Kuric, Tomic 8. N.e.: Bolmaro, Pustovyi. All.: Pesic.

Video - Highlights: Zalgiris Kaunas-FC Barcelona 86-93 02:19

Panathinaikos OPAP Atene-Valencia Basket 91-80

A cura di Davide Fumagalli. Fa valere il fattore campo il Panathinaikos che ad OAKA batte il fanalino di coda Valencia e conquista il quarto successo stagionale, il secondo consecutivo dopo quello con l'Anadolu Efes. Di fronte all'ex allenatore Rick Pitino, questa mattina nominato ct della Grecia per il prossimo torneo preolimpico, i padroni di casa giocano una partita solida, si fanno rimontare nel terzo periodo ma nell'ultimo quarto rimettono la testa avanti e la tengono fino alla sirena conclusiva. A Valencia non bastano i 27 punti dell'ex Raptors Jordan Loyd: traballa sempre di più la panchina di Ponsarnau. Per il Panathinaikos ci sono 19 punti di Thomas, 14 di Rice e 13 punti, 13 rimbalzi e 9 assist per il leader Nick Calathes, ad un passo da una storica tripla doppia.

Video - Nick Calathes incanta con l'assist dietro la schiena per la tripla di Thomas 01:03

Ad OAKA il Panathinaikos parte forte, 9-2 con una tripla di Fredette, Valencia risponde e sorpassa con una gran schiacciata di Loyd (11-13) ma poi la squadra di casa riprende le redini del match, chiude il primo periodo sul 26-18 e nel secondo quarto scappa via con una tripla di Pappas per il +13, vantaggio bissato poco prima dell'intervallo (45-33). Nel terzo quarto Valencia torna in campo con le mani caldissime, Loyd e Vives ricuciono fino a -4, San Emeterio mette la bomba del -3 e dopo il nuovo allungo del Pana grazie a Calathes, è ancora Loyd con due missili a firmare il sorpasso sul 61-62! E' però un fuoco di paglia perchè i verdi di casa tornano in controllo a fine periodo (68-64) e poi in avvio di ultimo quarto scavano il solco decisivo con le bombe di Thomas, Johnson dall'angolo e Rice per il +10 sul 79-69. L'ultimo squillo di Valencia è del solito Loyd, ex Toronto Raptors, per il -7, ma un'altra bomba di Wes Johnson sigilla il successo del Pana.

Video - L'atletismo sconfinato di Jordan Loyd! Schiacciata di là, stoppata di qua 00:35

Panathinaikos OPAP Atene : Thomas 19, Rice 14, Papagiannis 4, Papapetrou 8, Pappas 6, Vougioukas 2, Johnson 11, Fredette 12, Calathes 13, Wiley 2, Mitoglou, Bentil. All. Pedoulakis.

: Thomas 19, Rice 14, Papagiannis 4, Papapetrou 8, Pappas 6, Vougioukas 2, Johnson 11, Fredette 12, Calathes 13, Wiley 2, Mitoglou, Bentil. All. Pedoulakis. Valencia Basket: Colom 10, Marinkovic 3, Loyd 27, Ndour, Labeyrie 8, Tobey, Motum 3, Dubljevic 11, Vives 7, San Emeterio 5, Sastre, Doornekamp 6. All. Ponsarnau.

Video - Highlights: Panathinaikos OPAP-Valencia 91-80 02:18

LDLC Asvel Villeurbanne-CSKA Mosca 67-66

A cura di Daniele Fantini. Una tripla dal palleggio di Jordan Taylor a 13" dalla sirena fa esplodere l'Astroballe e regala all'Asvel una grandiosa vittoria in volata per 67-66 sul CSKA Mosca, scivolato ora alle spalle del duo di testa composto da Olimpia Milano e Barcellona. Si tratta del quarto successo casalingo consecutivo per la formazione francese, ancora imbattuta sul proprio parquet e in zona playoff dopo le prime 7 gare di campionato, un risultato impronosticabile dopo essersi presentata ai blocchi di partenza con una wild-card e tanti dubbi sulla reale competitività di un gruppo con scarsissima esperienza ad alto livello europeo.

Video - Jordan Taylor è l'eroe dell'Asvel Villeurbanne: tripla decisiva per battere il CSKA Mosca 00:43

Eppure, nonostante un modestissimo 35% dal campo complessivo, l'Asvel gioca una partita di grandissima energia, atletismo e intensità difensiva, capace di ingarbugliare l'attacco di un CSKA troppo spuntato dalle assenze di Daniel Hackett, Mikhail Kulagin, Joel Bolomboy e Will Clyburn, e costretto ad affidarsi troppo a lungo alle invenzioni di un altalenante Mike James in una pessima serata di Darrun Hilliard e Janis Strelnieks, con un rientrante Kosta Koufos ancora ben lontano dalla condizione ottimale. Ed è proprio Mike James a prendersi in isolamento l'ultimo tiro della partita, salvo vedere il pallone incocciare sul ferro e chiudere così una prestazione sinistramente simile a quelle deraglianti della seconda metà della passata stagione (14 punti con 6/16 dal campo, 4 assist ma anche 3 palle perse).

Video - Show di Mike James: canestro funambolico in svitamento dal post-basso 00:28

L'Asvel, che tiene il CSKA a un orrido 5/23 dall'arco, costruisce il proprio successo con un parziale di 12-0 con cui prende il mano l'inerzia emotiva della partita nel secondo periodo, e ha la forza di reggere il pesante urto difensivo del CSKA, capace di ribaltare il -9 di inizio ripresa per rilanciarsi a +4 all'alba dell'ultimo minuto di gioco. Jordan Taylor si merita il premio di MVP anche e non solo per il canestro decisivo che corona una partita da 14 punti e 7 assist, ma spiccano anche i 15 punti di Rihards Lomasz (nuovo career-high con un 7/7 in lunetta e un 4/4 fondamentale nei momenti caldissimi del finale) e la prova di puro cuore di Tonye Jekiri, che vince alla lunga il duello con Kyle Hines mettendo a referto 8 punti con 14 rimbalzi, 3 dei quali offensivi.

LDLC Asvel Villeurbanne: Jackson 8, Taylor 14, Jekiri 8, Kahudi 3, Jean-Charles 8; Lomasz 15, Galliou, Noua 2, Bako, Lighty 8, Strazel 1. All.: Mitrovic.

Jackson 8, Taylor 14, Jekiri 8, Kahudi 3, Jean-Charles 8; Lomasz 15, Galliou, Noua 2, Bako, Lighty 8, Strazel 1. All.: Mitrovic. CSKA Mosca: James 14, Strelnieks 11, Vorontsevich 6, Kurbanov 6, Hines 10; Ukhov, Antonov 1, Voigtmann 10, Koufos 4, Hilliard 2, Baker 2. N.e.: Lopatin. All.: Itoudis.