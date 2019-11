Il Fenerbahçe vince ancora, il Panathinaikos sotterra il Baskonia, ok Stella Rossa, Maccabi e Alba

Fenerbahçe Beko Istanbul-Khimki Mosca 89-76

A cura di Davide Fumagalli. Seconda vittoria di fila per il Fenerbahçe che, nonostante le molte assenze, supera in maniera convincente il Khimki Mosca, arrivato a Istanbul senza Shved e al terzo stop consecutivo, tutti in trasferta. Per la squadra di Obradovic, priva di Kalinic, De Colo, Vesely e Westermann, c'è una grande prestazione di Gigi Datome, 20 punti nel giorno del suo 32esimo compleanno, la sua miglior prova stagionale (prima in doppia cifra); sugli scudi anche Sloukas e Mahmutoglou, 19 punti ciascuno, e Derrick Williams, 12, soprattutto va sottolineato il 13 su 24 da tre dei turchi. Al Khimki non bastano i 18 punti di Gill e i 26, massimo in carriera, di Janis Timma (24 nel primo tempo).

La sfida vede un prepotente avvio del Fenerbahçe che tira con grandi percentuali dall'arco (6 su 7 nel primo quarto), tocca il +9 (21-12) ma alla prima pausa è "solo" 28-24, col Khimki riportato a galla da Janis Timma. Nel secondo periodo sale in cattedra Datome, la partita è punto a punto, i russi rispondono colpo su colpo con Jerebko e Timma, e all'intervallo è 49-44 per la squadra di Kurtinaitis che chiude il quarto con un break di 11-3 griffato da Evans e ancora Timma, già a quota 24 punti! Nella ripresa il Fenerbahçe inizia meglio, rimette subito il naso avanti con una tripla di Datome, poi è Williams a rubare e a schiacciare il +10: al 30' è 65-55. Il quarto periodo vede il Khimki tentare la rimonta, la squadra russa arriva a -5 grazie a Gill ma lì si riaccende Mahmutoglou che, a suon di triple, firma il +11 sull'81-70. A chiudere il discorso ci pensano Lauvergne e ancora Datome, alla prima prestazione "vera" della sua Eurolega 2019-20.

Mahmutoglu 19, Sloukas 19, Datome 20, Williams 12, Duverioglu 10, Lauvergne 7, Muhammed, Biberovic, Stimac 2, Candan, Sancakli ne, Arna ne. All. Obradovic. Khimki Mosca: Jovic 2, Bertans 3, Gill 18, Timma 26, Booker 9, Evans 6, Jerebko 10, Kramer 2, Zaytsev, Karasev ne, Monia ne, Vialtsev ne. All. Kurtinaitis.

* * *

Stella Rossa MTS Belgrado-Valencia Basket 76-73

A cura di Daniele Fantini. Un triplone dalla punta in step-back a fil di sirena di Lorenzo Brown regala alla Stella Rossa la seconda vittoria consecutiva dopo la trasferta di Kaunas della scorsa settimana e ferma la striscia positiva di tre partite del Valencia, riemerso dal fondo della classifica dopo l'inizio di stagione shock con 5 sconfitte in fila: le due squadre sono ora appaiate con un record di 4-7.

Lorenzo Brown corona così una bella prestazione da MVP di serata con 19 punti, 6 assist e 3 rimbalzi: le sue giocate sono fondamentali per risollevare la Stella Rossa in uno splendido terzo periodo da 23-10 che ribalta il -4 dell'intervallo lungo e per rispondere al sorprendente contro-break del Valencia, capace di rimettere la testa avanti alla metà dell'ultimo quarto dopo aver toccato anche uno svantaggio in doppia cifra. Molto positivo anche Charles Jenkins, indiavolato con 9 punti, 3 rimbalzi, 2 assist e 2 recuperi in 15' dalla panchina, fondamentale per alzare l'intensità difensiva della squadra nel terzo periodo, la vera arma in più della formazione di Belgrado quando può giocare di fronte al pubblico di casa. Bene anche Branko Lazic, a referto con 14 punti, infuocato nelle fasi iniziali del match, prima di una lunga interruzione per un malfunzionamento alle apparecchiature elettroniche.

A Valencia non basta la grande serata di Bojan Dubljevic, a referto con 22 punti, 8 rimbalzi e 3 assist, e autore delle due triple consecutive che permettono alla sua squadra di completare la rimonta alla metà del quarto periodo. Positiva anche la prestazione di Vanja Marinkovic (11 punti in 14 minuti), in una serata con tinta-derby per il suo lungo passato al Partizan Belgrado, così come quella di Alberto Abalde (10 punti e 4 rimbalzi dalla panchina), fondamentale assieme a Dubljevic nell'orchestrare il break nella prima metà del quarto periodo.

Kuzmic, Brown 19, Baron 8, Lazic 14, Simanic 4; Covic, Davidovac, Faye 4, Dobric 3, Gist 6, Jenkins 9, Ojo 9. All.: Sakota. Valencia Basket: Marinkovic 11, Labeyrie 4, Dubljevic 22, Vives 4, San Emeterio; Colom, Loyd 6, Ndour 9, Abalde 10, Tobey 4, Doornekamp 3. N.e.: Motum. All.: Ponsarnau.

* * *

Alba Berlino-Zalgiris Kaunas 69-62

A cura di Daniele Fantini. L'Alba Berlino si lascia rapidamente alle spalle la brutta sconfitta sofferta la scorsa settimana nella trasferta ad Atene contro l'Olympiacos Pireo e festeggia la terza vittoria nelle ultime quattro partite, proseguendo il momento positivo che l'ha vista risollevarsi dal fondo della classifica dopo un inizio stagione molto complesso, segnato da una striscia di 6 sconfitte in fila. La formazione tedesca opera il sorpasso ai danni dello stesso Zalgiris Kaunas, in questo momento la squadra più in difficoltà dell'intera Eurolega, invischiata in una striscia aperta di 5 ko consecutivi.

In una partita caratterizzata da basso punteggio e percentuali scarse (senza Marius Grigonis, lo Zalgiris raccoglie un orrendo 2/23 dalla distanza), l'Alba comincia a dettare le regole della serata sin dal primo quarto, in cui concede soltanto 7 punti agli avversari ed espone ancora una volta le difficoltà nella metacampo offensiva della squadra di Jasikevicius. Lo Zalgiris rientra nel secondo periodo sfruttando il contributo della panchina, tocca il -3 ma si ritrova con 6 lunghezze ancora da recuperare all'intervallo lungo (32-26). Gli ospiti riaprono totalmente i giochi con un buon terzo quarto da 20 punti in cui mettono per qualche istante anche la testa avanti, ma vengono rispediti all'inferno da Niels Giffey e Martin Hermannsson all'inizio del quarto periodo: l'Alba riapre la forbice riprendendo il controllo emotivo, difensivo e fisico della partita e vola via verso il 69-62 finale.

Niels Giffey si prende il premio di MVP con 13 punti, 5 rimbalzi e 2 assist in uscita dalla panchina, seguito dagli 11 punti di Martin Hermannsson (ma 4/12 dal campo) e dai 10 a testa per Marcus Eriksson e Landry Nnoko, che firma anche la giocata più spettacolare della serata recapitando al ferro uno splendido alleyoop. Per lo Zalgiris, non servono le buone prestazioni dalla panchina di Zach LeDay (15 punti, 3 recuperi ma anche 6 palle perse) e Lukas Lekavicius (12 punti e 2 recuperi). Il neo-acquisto KC Rivers debutta da titolare collezionando 23 minuti anonimi, con soli 4 punti e 2/6 dal campo.

Eriksson 10, Hermannsson 11, Giedraitis 6, Nnoko 10, Sikma 5; Mason 6, Radosavljevic, Siva 4, Giffey 13, Mattisseck 3, Nikic 1. N.e.: Ogbe. All.: Garcia. Zalgiris Kaunas: Walkup 4, Rivers 4, Jankunas 5, Landale 6, Ulanovas 7, Lekavicius 12, Hayes 7, Milaknis 2, LeDay 15. N.e.: Lukosiunas, Geben, Jokubaitis. All.: Jasikevicius.

* * *

Panathinaikos OPAP Atene-KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz 100-68

A cura di Davide Fumagalli. L'effetto Rick Pitino si vede subito sul Panathinaikos che asfalta il Baskonia Vitoria e centra la terza vittoria consecutiva, la prima ad OAKA dopo i colpi esterni di settimana scorsa a Kaunas e a Berlino. Per i baschi di Perasovic è il sesto ko stagionale, il primo dopo i successi casalinghi contro le russe CSKA e Zenit nel doppio turno: nel Baskonia non bastano i 12 punti di Fall e Stauskas, e gli 11 di Shengelia. La differenza l'hanno fatta le alte percentuali al tiro dei greci: 54% da due, 17 su 18 ai liberi e 13 su 28 dall'arco. Sugli scudi Jimmer Fredette, 21 punti, bene DeShaun Thomas, 15, e 12 punti, 6 rimbalzi e 9 assist del solito Nick Calathes che "flirta" con la tripla doppia.

Ad OAKA l'introduzione è tutta per Rick Pitino, acclamato dal pubblico dopo l'ottimo impatto che ebbe lo scorso anno sulla squadra, rivitalizzata e portata ai playoff. L'inizio di gara è equilibrato, il Panathinaikos commette qualche errore di troppo, viene punito dalle triple di Stauskas per il 17-17 Baskonia, e alla prima pausa è 20-17 con la bomba di Tyrese Rice. Il secondo quarto si apre con la terza tripla di Stauskas per il 20-20, poi i greci iniziano a mettere le mani sulla gara e allungano: Calathes innesca Wiley per il +7, Fredette si inventa un clamoroso gioco da tre punti per il +9 e poi Mitoglou risponde a Janning per il +11 sul 42-31. All'intervallo è 46-36 per i padroni di casa. Nella ripresa però non c'è storia: il Panathinaikos parte 6-0 e vola a +16, il Baskonia non reagisce e i greci dilagano con Fredette, 11 punti nel periodo, che griffa il 72-51 del 30'. Il match è in ghiaccio, nell'ultimo quarto il Pana arriva fino al +36 (96-33) con un missile dall'arco di Bentil e poi fa cifra tonda col 100-68 finale.

Thomas 15, Papapetrou 11, Pappas 2, Fredette 21, Calathes 12, Wiley 2, Johnson 9, Rice 12, Papagiannis 6, Vougioukas 2, Mitoglou 3, Bentil 5. All. Pitino. KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz: Vildoza, Gonzalez, Henry 4, Lopez, Janning 8, Diop, Fall 12, Stauskas 12, Shengelia 11, Shields 8, Polonara 4, Eric 9. All. Perasovic.

* * *

Maccabi FOX Tel Aviv-LDLC ASVEL Villeurbanne 93-62

A cura di Marco Arcari. Non fa sconti il Maccabi FOX Tel Aviv che, nonostante le assenze pesanti (Tarik Black, Elijah Bryant e Omri Casspi) torna al successo dopo 2 k.o. consecutivi, superando l’ASVEL di coach Mitrovic e conquistando il 5° successo casalingo in altrettante partite. L’ASVEL decide subito di attaccare il pitturato dei padroni di casa con buone giocate dei lunghi e con le penetrazioni della coppia David Lighty-Charles Kahudi. Il tiro pesante non premia inizialmente nessuna delle due squadre (2/7 per il Maccabi, 0/5 per gli ospiti), ma i padroni di casa dimostrano di avere qualcosa di più in panchina e chiudono avanti il 1° quarto (20-17). Angelo Caloiaro, all’esordio stagionale in EuroLega, è subito un fattore in ambo le fasi di gioco, trascinando il Maccabi al 33-21 di metà 2° periodo. La formazione allenata da coach Mitrovic paga le eccessive palle perse, mentre Scottie Wilbekin comincia a mettersi in ritmo anche da oltre l’arco dei 6.75. Anche la squadra di coach Sfairopoulos vede però aumentare esponenzialmente i turnovers e non riesce a chiudere con più di 9 punti di vantaggio la prima metà di gara (43-34).

Gli ospiti continuano a litigare col ferro anche in apertura di ripresa, specialmente dalla lunga distanza (1/12 da 3 di squadra al 27’ di gioco) e allora il Maccabi ne approfitta per allungare con le giocate in 1vs1 di Nate Wolters (59-40). Theo Maledon mette insieme 7 punti nella frazione, ma la fuga dei padroni di casa non si arresta e Wilbekin brucia anche la sirena del periodo con la bomba che vale il provvisorio +20 (67-47). Gli ultimi 10’ della sfida sono pura formalità per i gialloblù, che beneficiano anche delle giocate di Jake Cohen (14 punti nell’ultimo quarto, con 2 triple a bersaglio) e delle schiacciate di Sandy Cohen, finalmente protagonista anche in ambito europeo. Per il Maccabi 16 punti a testa di Jake Cohen e Wilbekin, ma anche ottime percentuali al tiro di squadra (64% da 2, 41% da 3). Per l’ASVEL un pessimo 16% da 3 di squadra e solamente due giocatori in doppia cifra per punti realizzati (Lomazs e Maledon, 10 a testa).

Wilbekin 16, Acy 9, Caloiaro 9, Hunter 4, S. Cohen 4, Avdija 2, Dorsey 4, DiBartolomeo 5, Wolters 13, J. Cohen 16, Zoosman 11. All. Sfairopoulos. LDLC ASVEL Villeurbanne: Jackson 5, Taylor 4, Jekiri 7, Kahudi 6, Maledon 10, Lomazs 10, Galliou 3, Noua 2, Jean-Charles 2, Diot n.e., Bako 6, Lighty 7. All. Mitrovic.