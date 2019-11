Il Khimki ferma la striscia di Milano: l'Olimpia crolla nel secondo tempo e cade 87-79

Khimki Mosca-AX Armani Exchange Milano 87-79

Quando anche la trasferta di Mosca sembrava potersi trasformare nel settimo tassello della striscia di vittorie consecutive con quel +9 toccato a inizio ripresa, l'Olimpia Milano fa la reale conoscenza del miglior attacco dell'Eurolega. Il Khimki disintegra in maniera violenta i sogni biancorossi con un parzialone di 16-0 cui fa eco un secondo maxi-break di 15-3 nella prima metà abbondante di ultimo quarto, dove la squadra di Kurtinaitis sfoggia anche una consistenza difensiva finora vista soltanto a tratti molto sporadici in Europa.

L'Olimpia alza bandiera bianca con tanto amaro in bocca e la sensazione di aver lasciato per strada una possibile vittoria che avrebbe rafforzato ancor di più l'autostima del gruppo alla prima vera uscita importante dopo l'infortunio di Arturas Gudaitis: il big-man lituano si è rivelato essere, come sinistramente prevedibile, assenza pesantissima in una serata che ha visto Milano produrre soltanto 17 punti in un quarto e mezzo abbondante di grossa confusione offensiva, con percentuali dall'arco precipitate dopo un primo tempo di fuoco e grosse difficoltà ad attaccare il verniciato con i soli Tarczewski e Scola, top-scorer sì con 16 punti ma calato fisicamente in maniera evidente nella ripresa (16/37 da due, soltanto 43.2% di squadra per Milano).

Video - Sergio Rodriguez sprinta e slalomeggia in contropiede: bye bye a tutti! 00:39

Il premio di MVP della partita finisce dritto nelle tasche di Alexey Shved, capace di accendersi nei momenti decisivi da vero leader anche emotivo, probabilmente l'unico suo vero punto debole: il Principino spara 24 punti con cinque triple e sforna 7 assist per esaltare tutti i suoi lunghi, merce poi ripagata nella metacampo opposta con un secondo tempo, come detto, di enorme intensità difensiva di squadra. In assenza di Janis Timma, la spalla è Jonas Jerebko, alla sua miglior partita dell'anno in Eurolega con 19 punti e 8/10 dal campo, letale da ogni posizione e in qualsiasi situazione offensiva. Positivi anche Stefan Jovic, 10 punti e tante zampate nel già citato parzialone di 16-0 che ribalta psicologicamente la partita alla metà del terzo periodo, e Chris Kramer, che si inventa in solitaria un improvviso mini-break di 4-0 per smontare l'ultimo tentativo di rimonta dell'Olimpia, rientrata a -6 con due triple consecutive di Michael Roll e Vlado Micov a 3' dalla sirena.

Video - Sergio Rodriguez ruba palla a Shved e lancia Micov in contropiede: il momento migliore di Milano 00:37

Milano, che concede un esorbitante 61.8% da due (21/34) unito a un mortifero 12/27 dall'arco (44.4%), espone il fianco in molte situazioni difensive sparse lungo l'intero arco della partita, mai realmente in grado di togliere punti di riferimento a un attacco del Khimki che riesce spesso a trovare le soluzioni preferite con gli interpreti più adatti. Oltre ai 16 di Luis Scola, non servono i 14 con 4 triple di Michael Roll (forse il più continuo), i 13 con 7 assist di Nemanja Nedovic, partito in carrozza con un primo tempo scintillante ma poi annegato in una brutta ripresa assieme a Vlado Micov, e i 13 con 5 assist e 4 recuperi di Sergio Rodriguez, in difficoltà difensiva ma capace comunque di tenere la squadra a galla nella metacampo opposta, fattore totalmente mancato nei minuti di alternanza con Shelvin Mack, riprecipitato nel limbo dopo i segnali positivi mostrati nella vittoria sul Baskonia.

Il tabellino

Khimki Mosca: Shved 24, Booker 11, Monia, Gill 9, Jovic 10; Kramer 9, Karasev, Zaytsev ne, Jerebko 19, Valiev ne, Evans 2, Bertans 3. All.: Kurtinaitis.

Shved 24, Booker 11, Monia, Gill 9, Jovic 10; Kramer 9, Karasev, Zaytsev ne, Jerebko 19, Valiev ne, Evans 2, Bertans 3. All.: Kurtinaitis. AX Armani Exchange Milano: Micov 11, Rodriguez 13, White 2, Brooks 4, Scola 16; Mack, Biligha ne, Moraschini ne, Roll 14, Tarczewski 6, Nedovic 13, Cinciarini ne. All.: Messina.