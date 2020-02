Il Khimki rinasce con Alexey Shved e Jonas Jerebko: la Top 5 delle coppie più efficaci di Eurolega

Più che nel break decisivo del terzo periodo, quello 0-15 che ha fatto saltare il banco nel successo al Forum contro l'Olimpia Milano, il Khimki Mosca ha trovato in Alexey Shved e Jonas Jerebko due perfetti gestori del ritmo nel finale, quando la squadra russa ha neutralizzato a ripetizioni i tentativi di rimonta avversari. Esperienza, carisma e personalità sono caratteristiche condivise dai due leader tecnici del Khimki, perfettamente integrati tra loro per la capacità dell'uno di costruire sul perimetro (Shved) e dell'altro di rendersi efficace attorno al ferro anche nel ruolo di 5 adattato, grazie a un'intelligenza tattica affinata nella lunga carriera da comprimario in NBA. Mentre il Khimki si gode questa ritrovata combo (già decisiva anche contro la Stella Rossa nella giornata precedente) riaggrappandosi all'ottavo posto, noi proviamo a guardarci attorno: quali sono, oltre a Shved-Jerebko, le coppie più efficaci e devastanti di Eurolega?

Shane Larkin-Vasilije Micic (Anadolu Efes Istanbul)

Nessun'altra squadra vanta due superstar così dominanti sul perimetro, due giocatori dotati di caratteristiche perfette per permettere a coach Ergin Ataman di sviluppare, con un sapiente uso dei quattro angoli, il sistema offensivo più frizzante, divertente e letale d'Europa. Con la palla in mano, Larkin e Micic possono costruire qualsiasi cosa grazie a un mix di qualità fisiche, tecniche e di lettura di livello altissimo: dal tiro da fuori, alla penetrazione al ferro, agli assist. Nessun'altro ha un back-court così fantasioso, produttivo e imprevedibile come quello dell'Efes.

Video - Shane Larkin MVP dell'11esima giornata di Eurolega: esplode con 49 punti, è record 01:12

Nikola Mirotic-Cory Higgins (FC Barcellona)

Se l'Efes possiede il backcourt più dominante d'Europa, nessuno ha invece un asse esterno-interno così solido, esperto e mortifero come quello del Barcellona. Nel periodo trascorso al CSKA Mosca (non un posto a caso...), Cory Higgins ha sviluppato un cocktail di qualità che lo rendono uno degli americani-europeizzati per eccellenza, capace di incanalare il suo grande bagaglio offensivo su binari tattici e di intelligenza cestistica che gli permettono di giocare qualsiasi ruolo sul perimetro con egual efficacia, che sia da tiratore/scorer, playmaker adattato o specialista difensivo. Nikola Mirotic, invece, non ha bisogno di presentazioni: quando questi due "cliccano", l'attacco del Barcellona diventa un'arma impropria, capace di espandersi con immensa efficacia sull'intero rettangolo di gioco.

Video - Show di Nikola Mirotic al suo esordio con il Barcellona: segna 24 punti nella vittoria sull'Efes 01:39

Facundo Campazzo-Anthony Randolph (Real Madrid)

Un altro asse esterno-interno, ma molto differente dal primo. Perché se Facundo Campazzo è puro estro, fantasia, desiderio quasi bambinesco di disegnare meraviglie su un campo da basket, Anthony Randolph è quanto di più solido e affidabile ci sia in questo momento nel ruolo di 4 in Europa, anche nella metacampo difensiva. Creatività e immaginazione sul perimetro, duttilità e durezza in vernice: vi serve altro?

Video - Facundo Campazzo smazza 19 assist: eguagliato il record assoluto di Jovic 01:53

Nick Calathes-Jimmer Fredette (Panathinaikos OPAP Atene)

Un playmaker tuttofare con un QI cestistico sconfinato e uno degli attaccanti più puri mai visti in Europa: quale allenatore non vorrebbe per la propria squadra una coppia di esterni così forte e ben assortita? A 31 anni di età, Calathes non dà segni di appassimento ma, anzi, sta vivendo forse la sua miglior stagione della carriera con una quasi doppia-doppia di media (13.4 punti, 9.4 assist), condita da una personalità da "generale in campo" che non è seconda a nessuno. Pur con qualche down, Fredette sta dimostrando di non essere ormai soltanto un giocatore destinato a svernare in Cina, e, se Wesley Johnson avesse avuto un carattere più duro, chissà cosa avrebbe potuto combinare un terzetto del genere sul perimetro.

Video - Nick Calathes re degli assist! Ne smazza 17 nella vittoria del Panathinaikos sull'ASVEL 00:42

Mike James-Daniel Hackett (CSKA Mosca)

Nonostante l'imponente restyling estivo e l'infortunio di Will Clyburn, il CSKA ha comunque trovato la quadra affiancando a un puro estroso come Mike James, unico giocatore in doppia cifra per punti segnati, un elemento solido e quadrato come Daniel Hackett. James e Hackett sono giocatori con caratteristiche opposte, ma che si sposano in maniera perfetta in campo per quella che potremmo chiamare "legge della compensazione": istintivo e funambolico il primo, ragionatore e difensore il secondo, James e Hackett alternano le loro caratteristiche primarie nei vari momenti della partita, dando al CSKA sempre il volto giusto per affrontare la naturale alternanza di situazioni in campo.