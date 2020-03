Fenerbahce Beko-Stella Rossa 66-63

Non la miglior edizione stagionale del Fenerbahce ma quanto basta per superare il volata la Stella Rossa e centrare la seconda vittoria di fila, la 13esima di questa regular season che permette alla formazione di Obradovic di restare in piena zona playoff. I turchi, senza Sloukas e Nunnally, faticano a prendere vantaggio, poi nel finale è decisivo l'ex di turno Nikola Kalinic, unico in doppia cifra dei suoi con 10 punti; a 9 ci sono Derrick Williams e Nando De Colo. Per la Stella Rossa è il quarto stop consecutivo, determinante forse per chiudere ogni speranza di playoff: inutili i 14 punti di Punter e Lorenzo Brown, 8, tutti nel primo tempo, quelli di Perperoglou che si prende e fallisce la tripla del potenziale pareggio.

Video - Derrick Williams pulisce tutto con la correzione volante 00:35

La partita vede un avvio lanciato del Fenerbahce, 10-2 con una tripla di Mahmutoglou, poi 17-10 con un'altra bomba del capitano; la Stella Rossa si affida ai suoi americani per la replica, Lorenzo Brown insacca il momentaneo 17-17, poi sulla sirena del quarto è l'ex virtussino Punter a infilare la tripla del 22-20. Anche nel secondo periodo il Fener prova a scappare, Muhammad e Williams mettono le triple del +6 (28-22), i serbi però rispondono con 8 punti filati di Perperoglou per il -2 (38-36), poi all'intervallo è 41-37 per i padroni di casa.

Video - Derrick Williams scuote il ferro con la schiacciatona a due mani 00:29

Nella ripresa c'è ancora più equilibrio: nel terzo periodo si segna col contagocce, la Stella Rossa rimonta e allunga fino al 47-43 con Lorenzo Brown, poi è il Fenerbahce a rispondere con la tripla di De Colo e la schiacciata di Thomas per il 51-51 con cui si va all'ultimo riposo. Il quarto periodo prosegue sulla stessa falsariga, con tanti errori, palle perse e poca lucidità: Westermann e Vesely fanno +4 Fener, poi sono Punter e Brown a ridare il vantaggio biancorossi sul 61-60. Il finale è una battaglia, sul 64-63 Kalinic trova un gran bel salvataggio, poi sul prosegue dell'azione segna il canestro del 66-63. Da lì non segna più nessuno, compreso Perperoglou che sbaglia la tripla del possibile pareggio, e così i turchi possono tirare un sospiro di sollievo e festeggiare il successo.

Fenerbahce Beko : Westermann 5, Mahmutoglou 6, Kalinic 10, Biberovic ne, De Colo 9, Williams 9, Thomas 4, Vesely 7, Muhammad 8, Duverioglu ne, Datome 5, Lauvergne 3. All. Obradovic.

: Westermann 5, Mahmutoglou 6, Kalinic 10, Biberovic ne, De Colo 9, Williams 9, Thomas 4, Vesely 7, Muhammad 8, Duverioglu ne, Datome 5, Lauvergne 3. All. Obradovic. Stella Rossa: Punter 14, L. Brown 14, Perperoglou 8, Davidovac 3, Lazic 2, Baron 3, Gist 9, Lucas, Jagodic-Kuridza 8, Simanic ne, Ojo, Stimac 2. All. Gavrilovic.

Video - Highlights: Fenerbahce Beko-Stella Rossa 66-63 03:54

Alba Berlino-FC Barcellona 80-84

A breve il report completo...

Alba Berlino : Hermannsson 17, Delow, Eriksson 11, Thiemann 5, Nikic, Sikma 10, Nnoko 12, Giffey 8, Mattisseck 6, Ogbe 4, Cavanaugh 7. All. Aito Garcia.

: Hermannsson 17, Delow, Eriksson 11, Thiemann 5, Nikic, Sikma 10, Nnoko 12, Giffey 8, Mattisseck 6, Ogbe 4, Cavanaugh 7. All. Aito Garcia. FC Barcellona: Davies 4, Ribas, Hanga 5, Smits, Oriola 1, Abrines 17, Higgins 13, Delaney 16, Kuric 9, Claver, Mirotic 14, Tomic 5. All. Pesic.

Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes 77-75

A breve il report completo...

Maccabi Tel Aviv : Bryant, Wilbekin 19, Acy, 4, Reynolds 7, Caloiaro 6, Hunter 15, Avdija 4, Jackson 3, Doorsey 3, J. Cohen, Stoudemire, Zoosman 11. All. Sfairopoulos.

: Bryant, Wilbekin 19, Acy, 4, Reynolds 7, Caloiaro 6, Hunter 15, Avdija 4, Jackson 3, Doorsey 3, J. Cohen, Stoudemire, Zoosman 11. All. Sfairopoulos. Anadolu Efes: Larkin 10, Beaubois 13, Singleton 4, Balbay , Sanli, Moerman 8, Pleiss 10, Micic 14, Anderson 2, Peters, Dunston, Simon 14. All. Ataman.

Bayern Monaco-Kirolbet Baskonia 71-80

A breve il report completo...

Bayern Monaco : Bray 10, King, Monroe 18, Lucic 4, Lo 16, Zipser 11, Flaccadori, Barthel 10, Lessort, Sisko 2, Huestis, Radosevic ne. All. Kostic.

: Bray 10, King, Monroe 18, Lucic 4, Lo 16, Zipser 11, Flaccadori, Barthel 10, Lessort, Sisko 2, Huestis, Radosevic ne. All. Kostic. Kirolbet Baskonia: Gonzalez ne, Christon 8, Henry 8, Janning 8, Diop 7, Garcia, Fall, Shengelia 11, Dragic 13, Shields 4, Polonara 5, Eric 16. All. Ivanovic.

