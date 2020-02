Il mercato di Eurolega è chiuso: tutti i movimenti dell'ultima settimana

Alle ore 18.00 di mercoledì 26 febbraio è scattata la deadline del mercato di Eurolega, con lo stop alle ultime possibilità di aggiungere giocatori in corsa per la volata playoff. Esauriti i visti per il campionato, la nostra AX Armani Exchange Milano si era già mossa ingaggiando Drew Crawford (5 punti realizzati in media nelle 4 gare disputate finora) e ha smentito i rumors degli ultimi giorni riguardanti soprattutto Donatas Motiejunas, ormai un surplus del campionato cinese, fermo dallo scorso mese per i problemi provocati dall'epidemia di coronavirus.

Asvel: arrivano Davion Berry e Guerschon Yabusele

Asvel Villeurbanne e Olympiacos Pireo sono state le squadre più attive negli ultimi giorni, con aggiunte importanti per dare un boost alla corsa per uno degli ultimi posti-playoff. Precipitato in classifica a causa di 8 sconfitte nelle ultime 9 gare, l'Asvel (9-16) ha colmato il vuoto lasciato dalla rottura con Edwin Jackson ingaggiando l'esterno Davion Berry, arrivato dalla formazione russa dell'Enisey Krasnoyarsk, dove si era messo in luce piazzandosi al quarto posto nella classifica marcatori della VTB (18.1 punti a partita). Successivamente, la squadra campione francese ha anche appesantito il front-court con Guerschon Yabusele (in foto nell'articolo), big-man di grande stazza proveniente dalla squadra cinese dei Nanjing Tongxi Monkey Kings (17.9 punti, 7.2 rimbalzi di media in stagione), ma reduce da due annate in NBA con i Boston Celtics, dove copriva però un ruolo da assoluto comprimario (2.3 punti in 74 gare).

Davion Berry in azione con la maglia dell'Enisey Krasnoyarsk in una partita di campionato russo contro lo Zenit San Pietroburgo.Getty Images

L'Olympiacos ingaggia Dwight Buycks e Shaquielle McKissic

Tornato al margine della zona playoff grazie a 5 vittorie raccolte nelle ultime 8 gare, l'Olympiacos (11-14) ha trovato in Dwight Buycks il sostituto per l'infortunato Vassilis Spanoulis: anche Buycks arriva dal campionato cinese (20.7 punti, 6.4 assist con gli Shenzen Leopards) ma negli scorsi anni ha registrato qualche comparsata in NBA fra Toronto Raptors, Los Angeles Lakers e Detroit Pistons e ha già debuttato in Eurolega nel 2014-15 con la maglia di Valencia. I Reds hanno poi rafforzato il potenziale offensivo con la firma di Shaquielle McKissic, ala di grande impatto che stava producendo 17.6 punti, 4.4 rimbalzi e 3.2 assist di media nel campionato turco con il Besiktas Istanbul. Da segnalare anche la promozione del centro greco Vasileios Christidis dalla squadra B.

Dwight Buycks con la maglia della formazione cinese degli Shenzen Leopards.Getty Images

Stella Rossa Belgrado: ecco Kalin Lucas

Si muove anche la Stella Rossa MTS Belgrado (10-15), invischiata in un periodo nero con 6 sconfitte nelle ultime 7 partite. I campioni di Serbia hanno inchiostrato Kalin Lucas, point-guard classe 1989 già visto in Eurolega nel 2011-12 con la maglia dell'Olympiacos ma quest'anno ancora svincolato dopo l'ultima esperienza con i Grand Rapids Drive, squadra di G-League affiliata ai Detroit Pistons.

Altri movimenti minori riguardano le promozioni in prima squadra di Hao Dai, guardia cinese 17enne dell'Alba Berlino, e di Lautaro Lopez, esterno 21enne del Baskonia. Il Panathinaikos ha infine tesserato il play/guardia Ioannis Athinaiou (anche ex-Olimpia Milano), arrivato lo scorso mese dal Fos Provence, formazione della massima serie francese.